https://ria.ru/20210824/pogoda-1747117023.html

Жителей Тверской области предупредили о первых заморозках

Жителей Тверской области предупредили о первых заморозках - РИА Новости, 24.08.2021

Жителей Тверской области предупредили о первых заморозках

Первые заморозки ожидаются в ночь на среду в некоторых районах Тверской области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T22:30

2021-08-24T22:30

2021-08-24T22:30

общество

тверская область

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Первые заморозки ожидаются в ночь на среду в некоторых районах Тверской области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Мы выпустили штормовое предупреждение о заморозках в Тверской области, в некоторых районах. В ночь на 25 августа будут первые заморозки, до минус 1 градуса", - сказал он.

https://ria.ru/20210824/pogoda-1747116140.html

тверская область

россия

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общество, тверская область, гидрометцентр, роман вильфанд, россия