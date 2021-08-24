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Жителей Тверской области предупредили о первых заморозках
Жителей Тверской области предупредили о первых заморозках - РИА Новости, 24.08.2021
Жителей Тверской области предупредили о первых заморозках
Первые заморозки ожидаются в ночь на среду в некоторых районах Тверской области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T22:30
2021-08-24T22:30
2021-08-24T22:30
общество
тверская область
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Первые заморозки ожидаются в ночь на среду в некоторых районах Тверской области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Мы выпустили штормовое предупреждение о заморозках в Тверской области, в некоторых районах. В ночь на 25 августа будут первые заморозки, до минус 1 градуса", - сказал он.
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общество, тверская область, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
Жителей Тверской области предупредили о первых заморозках
Глава Гидрометцентра Вильфанд: в Тверской области ночью ожидается понижение температуры до минусовой