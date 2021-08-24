https://ria.ru/20210824/pogoda-1747116140.html

Синоптик пообещал, что в конце недели в Россию придет "чудо, а не погода"

Синоптик пообещал, что в конце недели в Россию придет "чудо, а не погода" - РИА Новости, 24.08.2021

Синоптик пообещал, что в конце недели в Россию придет "чудо, а не погода"

Умеренным продолжением лета назвал окончание этой недели в центре Европейской России научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T22:10

2021-08-24T22:10

2021-08-24T22:10

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Умеренным продолжением лета назвал окончание этой недели в центре Европейской России научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Завтра в центре Европейской России ожидается облачность, температура достигнет 20 градусов, во второй половине дня, скорее всего, пройдет кратковременный дождь", - сказал он.Он добавил, что в четверг будет облачная, дождливая погода. Ветер юго-восточный, ночная температура будет высокой - 12-14 градусов. С пятницы давление начинает расти, ветер южный, юго-восточный, ночная температура 12-15, дневная 23-25."Такая температура задержится на все выходные, а в понедельник превысит отметки 25 градусов. Это чудо, а не погода! Глава Гидрометцентра назвал последнюю неделю августа "вполне мажорной", отметив, что температура будет превышать норму на 4-5 градусов", - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20210824/pokholodanie-1747112115.html

россия

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия