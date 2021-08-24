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Синоптик пообещал, что в конце недели в Россию придет "чудо, а не погода"
Синоптик пообещал, что в конце недели в Россию придет "чудо, а не погода" - РИА Новости, 24.08.2021
Синоптик пообещал, что в конце недели в Россию придет "чудо, а не погода"
Умеренным продолжением лета назвал окончание этой недели в центре Европейской России научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T22:10
2021-08-24T22:10
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Умеренным продолжением лета назвал окончание этой недели в центре Европейской России научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Завтра в центре Европейской России ожидается облачность, температура достигнет 20 градусов, во второй половине дня, скорее всего, пройдет кратковременный дождь", - сказал он.Он добавил, что в четверг будет облачная, дождливая погода. Ветер юго-восточный, ночная температура будет высокой - 12-14 градусов. С пятницы давление начинает расти, ветер южный, юго-восточный, ночная температура 12-15, дневная 23-25."Такая температура задержится на все выходные, а в понедельник превысит отметки 25 градусов. Это чудо, а не погода! Глава Гидрометцентра назвал последнюю неделю августа "вполне мажорной", отметив, что температура будет превышать норму на 4-5 градусов", - сказал Вильфанд.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
22:10 24.08.2021
 
Синоптик пообещал, что в конце недели в Россию придет "чудо, а не погода"

Глава Гидрометцентра Вильфанд: жителей центра Европейской России ждет умеренное продолжение лета

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке
Отдыхающие в парке - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Умеренным продолжением лета назвал окончание этой недели в центре Европейской России научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Завтра в центре Европейской России ожидается облачность, температура достигнет 20 градусов, во второй половине дня, скорее всего, пройдет кратковременный дождь", - сказал он.
Он добавил, что в четверг будет облачная, дождливая погода. Ветер юго-восточный, ночная температура будет высокой - 12-14 градусов. С пятницы давление начинает расти, ветер южный, юго-восточный, ночная температура 12-15, дневная 23-25.
"Такая температура задержится на все выходные, а в понедельник превысит отметки 25 градусов. Это чудо, а не погода! Глава Гидрометцентра назвал последнюю неделю августа "вполне мажорной", отметив, что температура будет превышать норму на 4-5 градусов", - сказал Вильфанд.
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ОбществоГидрометцентрРоман ВильфандРоссия
 
 
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