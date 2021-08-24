https://ria.ru/20210824/pogoda-1747116140.html
Синоптик пообещал, что в конце недели в Россию придет "чудо, а не погода"
Синоптик пообещал, что в конце недели в Россию придет "чудо, а не погода" - РИА Новости, 24.08.2021
Синоптик пообещал, что в конце недели в Россию придет "чудо, а не погода"
Умеренным продолжением лета назвал окончание этой недели в центре Европейской России научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T22:10
2021-08-24T22:10
2021-08-24T22:10
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603358000_0:221:3030:1925_1920x0_80_0_0_86b7a151601a3e35f7f024883958e85d.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Умеренным продолжением лета назвал окончание этой недели в центре Европейской России научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Завтра в центре Европейской России ожидается облачность, температура достигнет 20 градусов, во второй половине дня, скорее всего, пройдет кратковременный дождь", - сказал он.Он добавил, что в четверг будет облачная, дождливая погода. Ветер юго-восточный, ночная температура будет высокой - 12-14 градусов. С пятницы давление начинает расти, ветер южный, юго-восточный, ночная температура 12-15, дневная 23-25."Такая температура задержится на все выходные, а в понедельник превысит отметки 25 градусов. Это чудо, а не погода! Глава Гидрометцентра назвал последнюю неделю августа "вполне мажорной", отметив, что температура будет превышать норму на 4-5 градусов", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20210824/pokholodanie-1747112115.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603358000_447:279:2804:2047_1920x0_80_0_0_2048e196571f11e7baf0e934b5af4791.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, гидрометцентр, роман вильфанд, россия
Синоптик пообещал, что в конце недели в Россию придет "чудо, а не погода"
Глава Гидрометцентра Вильфанд: жителей центра Европейской России ждет умеренное продолжение лета