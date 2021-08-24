https://ria.ru/20210824/podderzhka-1747078849.html
Путин рассказал о поддержке многодетных семей и пенсионеров
Путин рассказал о поддержке многодетных семей и пенсионеров - РИА Новости, 24.08.2021
Путин рассказал о поддержке многодетных семей и пенсионеров
Экономика России восстанавливается, это позволит государству поддержать тех, кто больше всего нуждается в защите со стороны государства – детей, многодетные... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:57
2021-08-24T17:57
2021-08-24T17:57
общество
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Экономика России восстанавливается, это позволит государству поддержать тех, кто больше всего нуждается в защите со стороны государства – детей, многодетные семьи и пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас наша экономика восстанавливается, благодаря этому мы можем в приоритетном порядке дополнительно поддержать тех, кто в первую очередь нуждается в защите со стороны государства – детей, многодетные семьи, пенсионеров", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".
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общество, владимир путин, единая россия, россия
Путин рассказал о поддержке многодетных семей и пенсионеров
Президент Путин: экономика восстанавливается, это позволит поддержать тех, кто нуждается в помощи