https://ria.ru/20210824/podderzhka-1747078849.html

Путин рассказал о поддержке многодетных семей и пенсионеров

Путин рассказал о поддержке многодетных семей и пенсионеров - РИА Новости, 24.08.2021

Путин рассказал о поддержке многодетных семей и пенсионеров

Экономика России восстанавливается, это позволит государству поддержать тех, кто больше всего нуждается в защите со стороны государства – детей, многодетные... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:57

2021-08-24T17:57

2021-08-24T17:57

общество

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Экономика России восстанавливается, это позволит государству поддержать тех, кто больше всего нуждается в защите со стороны государства – детей, многодетные семьи и пенсионеров, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас наша экономика восстанавливается, благодаря этому мы можем в приоритетном порядке дополнительно поддержать тех, кто в первую очередь нуждается в защите со стороны государства – детей, многодетные семьи, пенсионеров", - сказал Путин на съезде партии "Единая Россия".

https://ria.ru/20210824/spravki-1747073254.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, единая россия, россия