В МИД объяснили невозможность участия России в "Крымской платформе"
Официальный представитель МИД Захарова: Москва не видит возможности участия в "Крымской платформе"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия не видит для себя возможности участия в саммите "Крымская платформа" ввиду его циничной антироссийской направленности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В итоговой декларации "саммита" содержится призыв к Российской Федерации "приобщаться" к участию в деятельности "Крымской платформы". Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. В ходе мероприятия президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает РФ для участия в площадке "Крымская платформа" для "совместной выработки путей по деоккупации Крыма".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
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