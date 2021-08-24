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В МИД объяснили невозможность участия России в "Крымской платформе"
В МИД объяснили невозможность участия России в "Крымской платформе" - РИА Новости, 24.08.2021
В МИД объяснили невозможность участия России в "Крымской платформе"
Россия не видит для себя возможности участия в саммите "Крымская платформа" ввиду его циничной антироссийской направленности, заявила представитель МИД РФ Мария РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:26
2021-08-24T17:26
в мире
украина
киев
дмитрий песков
владимир зеленский
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия не видит для себя возможности участия в саммите "Крымская платформа" ввиду его циничной антироссийской направленности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова."В итоговой декларации "саммита" содержится призыв к Российской Федерации "приобщаться" к участию в деятельности "Крымской платформы". Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. В ходе мероприятия президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает РФ для участия в площадке "Крымская платформа" для "совместной выработки путей по деоккупации Крыма".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
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в мире, украина, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, сергей лавров, россия
17:26 24.08.2021
 
В МИД объяснили невозможность участия России в "Крымской платформе"

Официальный представитель МИД Захарова: Москва не видит возможности участия в "Крымской платформе"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россия не видит для себя возможности участия в саммите "Крымская платформа" ввиду его циничной антироссийской направленности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В итоговой декларации "саммита" содержится призыв к Российской Федерации "приобщаться" к участию в деятельности "Крымской платформы". Не видим для себя возможности участия в данном политическом действии ввиду его циничной антироссийской направленности", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 06:55
В Киеве заявили о "плохом сигнале" для Украины на "Крымской платформе"
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. В ходе мероприятия президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает РФ для участия в площадке "Крымская платформа" для "совместной выработки путей по деоккупации Крыма".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Крымская платформа" - антироссийское и чрезвычайно недружественное мероприятие.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ. - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 19:56
Сенатор назвала "Крымскую платформу" политической профанацией
 
В миреУкраинаКиевДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийСергей ЛавровРоссия
 
 
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