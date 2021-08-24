История выступления российских спортсменов на летних Паралимпийских играх
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПаралимпийская сборная России во время церемонии открытия летних Паралимпийских игр в Лондоне
Паралимпийские игры – спортивные соревнования в различных видах программы среди инвалидов.
Паралимпийские игры являются вторым по масштабу и значимости – после Олимпийских игр – мировым спортивным форумом.
Организатором Игр выступает Международный Паралимпийский комитет (с 1994 года), основанный в 1989 году в качестве признанного руководящего органа Паралимпийского движения.
В России Паралимпийский комитет был создан в 1996 году. Первым главой ПКР был избран Александр Неумывакин – президент Всероссийского общества слепых. В 1997 Паралимпийского комитета России возглавил Владимир Лукин – в то время депутат Государственной Думы РФ. С тех пор он являлся бессменным руководителем ПКР. 30 марта 2021 года Владимир Лукин сложил полномочия президента Паралимпийского комитета России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Обязанности президента ПКР возложены на председателя Исполкома, первого вице-президента ПКР Павла Рожкова.
Сборная СССР впервые приняла участие в VIII Паралимпийских играх 1988 года в Сеуле (Южная Корея). В состав команды вошли 22 спортсмена, 16 мужчин и шесть женщин. Сборная СССР с 56-ю медалями заняла 12-е место (21 золотая, 20 серебряных и 15 бронзовых медалей) в общекомандном зачете. Вадим Калмыков завоевал в Сеуле четыре золота – в прыжках в высоту, длину, тройном прыжке и пятиборье. Тамара Панькова выиграла сразу три золотые медали в соревнованиях по легкой атлетике, Рима Баталова – две.
На IX летних Паралимпийских играх в Барселоне (Испания) в 1992 году объединенная команда бывшего СССР завоевала 45 медалей: 16 золотых, 14 серебряных, 15 бронзовых. В неофициальном общекомандном зачете команда заняла восьмое место. В состав сборной входил 61 паралимпийец. Российская легкоатлетка Рима Баталова стала обладательницей четырех золотых и одной серебряной медалей.
В 1996 году в Атланте (США) на Х Паралимпийских играх российские спортсмены завоевали 27 медалей из них 9 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых. В неофициальном медальном зачете команда России расположилась на 16-м месте. Россию представляли 70 спортсменов. Альберт Бакарев стал первым российским спортсменом-колясочником, выигравшим паралимпийскую золотую медаль в плавании. Легкоатлетка Рима Баталова сумела повторить свой успех, став обладательницей четырех наград высшей пробы.
На XI Паралимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия), российская сборная была представлена 89 паралимпийцами. Ими были завоеваны 35 медалей, из них 12 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых. Российские спортсмены заняли 14-е общекомандное место в неофициальном зачете. Российские спортсмены стали обладателями золотой медали в соревнованиях по футболу 7х7. Легкоатлетка Рима Баталова завоевала три золотые медали, став 13-кратной чемпионка Паралимпийских игр.
На XII Паралимпийских играх, которые проходили в Афинах (Греция) в 2004 году, выступили 84 отечественных спортсмена. Российская команда завоевала 41 медаль (16 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых) и заняла 11-е место в общекомандном зачете. Российские паралимпийцы участвовали в 9 из 19 видов спортивных состязаний. Наибольший вклад в командную "копилку" сделали российские легкоатлеты – 16 медалей: семь золотых, три серебряных и шесть бронзовых. Шесть золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых награды завоевали отечественные пловцы. Представители российского дзюдо по разу завоевали "золото" и "серебро" Игр, а также четыре бронзовые награды.
На XIII летних Паралимпийский играх 2008 года в Пекине (Китай) в состав сборной России входили 145 спортсменов. По итогам Игр российская команда завоевала 63 медали (18 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые), заняв в общекомандном зачете восьмое место. По общему числу медалей россияне сумели войти в шестерку лидеров. Наибольшее число наград за все пекинские Игры принесли России пловцы – 27 медалей, из которых 11 – золотых.
Трехкратными чемпионами стали пловцы Оксана Савченко и Дмитрий Кокарев. Две золотые медали у легкоатлета Алексея Ашапатова, знаменосца сборной России на церемонии открытия Паралимпийских игр. Российские спортсмены установили 18 мировых рекордов: три рекорда – Оксана Савченко (плавание), два – Валерий Пономоренко (стрельба), два – Анна Ефименко (плавание), два – Дмитрий Кокарев (плавание), два – Константин Лисенков (плавание), два – Александр Неволин-Светов (плавание), два – Алексей Ашапатов (легкая атлетика), по одному рекорду – Олеся Владыкина (плавание), Андрей Лебединский (стрельба), Артем Арефьев (легкая атлетика).
На XIV летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне Россию представляли 181 атлет.
Выступление на лондонской Паралимпиаде стало самым успешным для отечественной команды за всю ее историю. Россияне заняли второе общекомандное место, завоевав 102 медали (36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых).
Российские паралимпийцы ровно вдвое перекрыли результат четырехлетней давности по количеству медалей высшей пробы.
Россияне установили на Паралимпиаде 14 мировых рекордов в плавании и легкой атлетике, а абсолютным лидером команды стала Оксана Савченко, выигравшая свои все пять финальных стартов в плавании. Всего в плавании сборная России завоевала 42 медали, 13 из которых золотые, а 17 – серебряные. В легкой атлетике Россия выиграла 36 медалей, 19 из которых – золотые. Трехкратными чемпионами игр стали легкоатлеты Евгений Швецов и Елена Иванова.
В стрельбе из классического лука в классе ST россияне триумфально заняли весь пьедестал почета: золото выиграл Тимур Тучинов, серебро – Олег Шестаков, бронзу – Михаил Оюн. Эти же стрелки завоевали золото в командном зачете. Всего на счету лучников пять медалей. Российские футболисты завоевали золотые медали, победив в финальном матче сборную Украины (1:0).
На Паралимпиаде в Лондоне Россия впервые была представлена в некоторых видах спорта. Первую медаль по академической гребле в одиночке (класс ASM1x) с поражением ОДА завоевал Алексей Чувашев. Светлана Мошкович также впервые в истории России взяла медаль в велоспорте – паралимпийскую "бронзу" в гонке с раздельным стартом.
В 2016 году XV летние Паралимпийские игры прошли в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Российские паралимпийцы были отстранены от участия в них. ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который ее отклонил. Причиной отстранения стали данные из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, заявившего о существовании в России "государственной допинг-системы", в которую были включены и паралимпийцы. Также были отклонены все индивидуальные иски, поданные в другие судебные инстанции.
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