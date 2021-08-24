https://ria.ru/20210824/paralimpiytsy-1746926238.html

История выступления российских спортсменов на летних Паралимпийских играх

История выступления российских спортсменов на летних Паралимпийских играх - РИА Новости, 24.08.2021

История выступления российских спортсменов на летних Паралимпийских играх

Паралимпийские игры – спортивные соревнования в различных видах программы среди инвалидов. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T00:31

2021-08-24T00:31

2021-08-24T00:31

справки

паралимпийские игры

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паралимпийский комитет россии (пкр)

паралимпийские игры

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Паралимпийские игры – спортивные соревнования в различных видах программы среди инвалидов.Паралимпийские игры являются вторым по масштабу и значимости – после Олимпийских игр – мировым спортивным форумом.Организатором Игр выступает Международный Паралимпийский комитет (с 1994 года), основанный в 1989 году в качестве признанного руководящего органа Паралимпийского движения.В России Паралимпийский комитет был создан в 1996 году. Первым главой ПКР был избран Александр Неумывакин – президент Всероссийского общества слепых. В 1997 Паралимпийского комитета России возглавил Владимир Лукин – в то время депутат Государственной Думы РФ. С тех пор он являлся бессменным руководителем ПКР. 30 марта 2021 года Владимир Лукин сложил полномочия президента Паралимпийского комитета России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Обязанности президента ПКР возложены на председателя Исполкома, первого вице-президента ПКР Павла Рожкова.Сборная СССР впервые приняла участие в VIII Паралимпийских играх 1988 года в Сеуле (Южная Корея). В состав команды вошли 22 спортсмена, 16 мужчин и шесть женщин. Сборная СССР с 56-ю медалями заняла 12-е место (21 золотая, 20 серебряных и 15 бронзовых медалей) в общекомандном зачете. Вадим Калмыков завоевал в Сеуле четыре золота – в прыжках в высоту, длину, тройном прыжке и пятиборье. Тамара Панькова выиграла сразу три золотые медали в соревнованиях по легкой атлетике, Рима Баталова – две. На IX летних Паралимпийских играх в Барселоне (Испания) в 1992 году объединенная команда бывшего СССР завоевала 45 медалей: 16 золотых, 14 серебряных, 15 бронзовых. В неофициальном общекомандном зачете команда заняла восьмое место. В состав сборной входил 61 паралимпийец. Российская легкоатлетка Рима Баталова стала обладательницей четырех золотых и одной серебряной медалей.В 1996 году в Атланте (США) на Х Паралимпийских играх российские спортсмены завоевали 27 медалей из них 9 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых. В неофициальном медальном зачете команда России расположилась на 16-м месте. Россию представляли 70 спортсменов. Альберт Бакарев стал первым российским спортсменом-колясочником, выигравшим паралимпийскую золотую медаль в плавании. Легкоатлетка Рима Баталова сумела повторить свой успех, став обладательницей четырех наград высшей пробы. На XI Паралимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия), российская сборная была представлена 89 паралимпийцами. Ими были завоеваны 35 медалей, из них 12 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых. Российские спортсмены заняли 14-е общекомандное место в неофициальном зачете. Российские спортсмены стали обладателями золотой медали в соревнованиях по футболу 7х7. Легкоатлетка Рима Баталова завоевала три золотые медали, став 13-кратной чемпионка Паралимпийских игр.На XII Паралимпийских играх, которые проходили в Афинах (Греция) в 2004 году, выступили 84 отечественных спортсмена. Российская команда завоевала 41 медаль (16 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых) и заняла 11-е место в общекомандном зачете. Российские паралимпийцы участвовали в 9 из 19 видов спортивных состязаний. Наибольший вклад в командную "копилку" сделали российские легкоатлеты – 16 медалей: семь золотых, три серебряных и шесть бронзовых. Шесть золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых награды завоевали отечественные пловцы. Представители российского дзюдо по разу завоевали "золото" и "серебро" Игр, а также четыре бронзовые награды.На XIII летних Паралимпийский играх 2008 года в Пекине (Китай) в состав сборной России входили 145 спортсменов. По итогам Игр российская команда завоевала 63 медали (18 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые), заняв в общекомандном зачете восьмое место. По общему числу медалей россияне сумели войти в шестерку лидеров. Наибольшее число наград за все пекинские Игры принесли России пловцы – 27 медалей, из которых 11 – золотых.Трехкратными чемпионами стали пловцы Оксана Савченко и Дмитрий Кокарев. Две золотые медали у легкоатлета Алексея Ашапатова, знаменосца сборной России на церемонии открытия Паралимпийских игр. Российские спортсмены установили 18 мировых рекордов: три рекорда – Оксана Савченко (плавание), два – Валерий Пономоренко (стрельба), два – Анна Ефименко (плавание), два – Дмитрий Кокарев (плавание), два – Константин Лисенков (плавание), два – Александр Неволин-Светов (плавание), два – Алексей Ашапатов (легкая атлетика), по одному рекорду – Олеся Владыкина (плавание), Андрей Лебединский (стрельба), Артем Арефьев (легкая атлетика).На XIV летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне Россию представляли 181 атлет.Выступление на лондонской Паралимпиаде стало самым успешным для отечественной команды за всю ее историю. Россияне заняли второе общекомандное место, завоевав 102 медали (36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых).Российские паралимпийцы ровно вдвое перекрыли результат четырехлетней давности по количеству медалей высшей пробы.Россияне установили на Паралимпиаде 14 мировых рекордов в плавании и легкой атлетике, а абсолютным лидером команды стала Оксана Савченко, выигравшая свои все пять финальных стартов в плавании. Всего в плавании сборная России завоевала 42 медали, 13 из которых золотые, а 17 – серебряные. В легкой атлетике Россия выиграла 36 медалей, 19 из которых – золотые. Трехкратными чемпионами игр стали легкоатлеты Евгений Швецов и Елена Иванова.В стрельбе из классического лука в классе ST россияне триумфально заняли весь пьедестал почета: золото выиграл Тимур Тучинов, серебро – Олег Шестаков, бронзу – Михаил Оюн. Эти же стрелки завоевали золото в командном зачете. Всего на счету лучников пять медалей. Российские футболисты завоевали золотые медали, победив в финальном матче сборную Украины (1:0).На Паралимпиаде в Лондоне Россия впервые была представлена в некоторых видах спорта. Первую медаль по академической гребле в одиночке (класс ASM1x) с поражением ОДА завоевал Алексей Чувашев. Светлана Мошкович также впервые в истории России взяла медаль в велоспорте – паралимпийскую "бронзу" в гонке с раздельным стартом.В 2016 году XV летние Паралимпийские игры прошли в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Российские паралимпийцы были отстранены от участия в них. ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который ее отклонил. Причиной отстранения стали данные из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, заявившего о существовании в России "государственной допинг-системы", в которую были включены и паралимпийцы. Также были отклонены все индивидуальные иски, поданные в другие судебные инстанции.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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