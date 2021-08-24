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Летние Паралимпийские игры

Летние Паралимпийские игры - РИА Новости, 24.08.2021

Летние Паралимпийские игры

Паралимпийские игры – спортивные соревнования в различных видах программы среди инвалидов. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T03:53

2021-08-24T03:53

2021-08-24T03:53

справки

токио

паралимпийские игры

паралимпийский комитет россии (пкр)

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Паралимпийские игры – спортивные соревнования в различных видах программы среди инвалидов.Паралимпийские игры являются вторым по масштабу и значимости – после Олимпийских игр – мировым спортивным форумом. Термин "Паралимпийские игры" стал официальным в 1988 году. Это название происходит от греческого предлога "para" ("около" или "наряду") и слова "Олимпийские игры".Предшественниками современных Паралимпийских игр стали Сток-Мандевильские игры инвалидов (МСМИ), основанные врачом Людвигом Гуттманом в Великобритании. В 1948 году МСМИ прошли одновременно с проведением Олимпийских игр. В 1952 году игры получили статус международных и в дальнейшем стали проводиться ежегодно как международный спортивный праздник.Вначале Паралимпийское движение развивалось путем создания различных спортивных организаций для людей с конкретными формами инвалидности. Однако растущая потребность в расширении национального представительства и создании движения, в большей степени ориентированного на спорт, привели к основанию в 1989 году в Дюссельдорфе (Германия) Международного Паралимпийского комитета (МПК) в качестве признанного руководящего органа Паралимпийского движения.Паралимпийские игры проводятся раз в четыре года, но в чуть более поздние сроки, чем Олимпийские игры. После летних Игр в Сеуле (Корея) в 1988 году и зимних Игр в Альбервиле (Франция) в 1992 году Игры проходят в тех же городах и местах, что и Олимпийские игры, благодаря соглашению между Международным паралимпийским комитетом и Международным Олимпийским комитетом.Первыми официальными Паралимпийскими играми считаются девятые Сток-Мандевильские игры, прошедшие в Риме (Италия) 18-25 сентября 1960 года. В играх участвовали 209 спортсменов из 17 стран. Было разыграно 118 комплектов медалей в восьми видах спорта. В программу Игр входили стрельба из лука, легкая атлетика, баскетбол на колясках, фехтование на колясках, настольный теннис, плавание, метание дротиков и бильярд (снукер). В Играх участвовали только спортсмены-колясочники, перенесшие травму спинного мозга. Наибольшее количество медалей выиграла команда Италии – 80 медалей (29 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовых). На втором месте команда Великобритании – 55 наград (20 золотых, 15 серебряных, 20 бронзовых). Третье место заняла Германия – 30 наград (15 золотых, 6 серебряных, 9 бронзовых).II летние Паралимпийские игры прошли в Токио (Япония) 8-12 ноября 1964 года. В играх участвовали 266 спортсменов из 20 стран. Было разыграно 143 комплекта медалей в девяти видах спорта. В программу Игр вошла тяжелая атлетика. Победителем стала команда США – 123 медали (50 золотых, 41 серебряная, 32 бронзовых). На втором месте команда Великобритании – 61 награда (18 золотых, 23 серебряных, 20 бронзовых). Третье место заняла Италия – 45 наград (14 золотых, 15 серебряных, 16 бронзовых).III летние Паралимпийские игры состоялись в Тель-Авиве (Израиль) 5-14 ноября 1968 года. В играх участвовали 774 спортсмена из 28 стран. Было разыграно 188 комплектов медалей в десяти видах спорта. В программу Игр вошла игра в боулз (лаун-боул, спортивная игра в шары) и женский баскетбол на колясках. Первое место заняла команда США – 99 наград (33 золотых, 27 серебряных, 39 бронзовых), на втором месте команда Великобритании – 69 наград (29 золотых, 20 серебряных, 20 бронзовых), на третьем – команда Израиля 62 награды (18 золотых, 21 серебряная, 23 бронзовые). IV летние Паралимпийские игры прошли в Гейдельберге (ФРГ) 2-11 августа 1972 года. В играх участвовали 922 спортсмена из 41 страны. Было разыграно 188 комплектов медалей в десяти видах спорта. Победителем стала команда ФРГ – 67 медалей (28 золотых, 17 серебряных, 22 бронзовые), на втором месте команда США – 75 медалей (17 золотых, 27 серебряных, 31 бронзовая), на третьем месте Великобритания – 52 награды (16 золотых, 15 серебряных, 21 бронзовая).V летние Паралимпийские игры состоялись в Торонто (Канада) 4-12 августа 1976 года. В играх участвовал 1271 спортсмен из 41 страны. Было разыграно 448 комплектов медалей в 13 видах спорта. В программу Игр впервые вошли волейбол (стоя), голбол и стрельба. Впервые в Паралимпийских играх приняли участие спортсмены с ампутациями конечностей и атлеты с нарушением зрения. В командном зачете победили американцы – 155 медалей (66 золотых, 44 серебряных, 45 бронзовых), на втором месте команда Нидерландов – 84 медали (45 золотых, 25 серебряных, 14 бронзовая), на третьем месте Израиль – 69 медалей (40 золотых, 13 серебряных, 16 бронзовых).VI летние Паралимпийские игры состоялись в Арнеме (Нидерланды) 22 июня – 1 июля 1980 года. В играх участвовали 1653 спортсменов из 42 стран. Было разыграно 590 комплектов медалей в 13 видах спорта. В программу Игр вошла борьба и волейбол сидя. В соревнованиях впервые участвовали спортсмены с ДЦП. Первое место в общекомандном медальном зачете заняла команда США – 195 медалей (75 золотых, 66 серебряных, 54 бронзовые), на втором месте команда Польши – 177 наград (75 золотых, 50 серебряных, 52 бронзовые), на третьем месте команда ФРГ – 162 награды (68 золотых, 48 серебряных, 46 бронзовых).VII летние Игры прошли параллельно в Сток-Мандевиле (Великобритания) и Нью-Йорке (США) 17 июня – 1 августа 1984 года. В Нью-Йорке выступали спортсмены всех категорий, в Сток-Мандевиле выступали только спортсмены-колясочники. В играх участвовали 2105 спортсменов из 54 стран. Было разыграно 975 комплектов медалей в 18 видах спорта. В программу Игр вошли конный спорт, велоспорт, футбол 7х7 (для спортсменов с церебральным параличом) и бочча (спортивная игра на точность с мячом), вновь проводились соревнования по снукеру. В командном зачете победили американцы – 397 медалей (137 золотых, 131 серебряная, 129 бронзовых), на втором месте команда Великобритании – 331 награда (107 золотых, 112 серебряных, 112 бронзовых), на третьем месте команда Канады – 238 наград (87 золотых, 82 серебряные, 69 бронзовых).VIII летние Паралимпийские игры состоялись в Сеуле (Южная Корея) 15-24 октября 1988 года. В играх участвовали 3041 спортсмен из 60 стран. Впервые в Играх приняли участие советские паралимпийцы, которые выступали только в легкой атлетике и плавании. Было разыграно 733 комплекта медалей в 18 видах спорта. В программе были представлены теннис на колясках (как демонстрационный вид) и дзюдо, не проводились соревнования по конному спорту и борьбе. Первое место заняла команда США – 269 медалей (91 золотая, 90 серебряных, 88 бронзовых), на втором месте команда ФРГ – 193 медали (76 золотых, 65 серебряных, 52 бронзовая), на третьем месте команда Великобритании – 184 медали (65 золотых, 65 серебряных, 54 бронзовые).IX летние Паралимпийские игры состоялись в Барселоне (Испания) 3-14 сентября 1992 года. В играх участвовали 2999 спортсменов из 83 стран. Было разыграно 489 комплектов медалей в 16 видах спорта. Теннис на колясках стал официальным видом, не проводились соревнования по снукеру и боулзу. Первое место заняла команда США – 175 медалей (75 золотых, 52 серебряных, 48 бронзовых), на втором месте команда ФРГ – 171 медаль (61 золотая, 51 серебряная, 59 бронзовых), на третьем месте команда Великобритании – 128 медалей (40 золотых, 47 серебряных, 41 бронзовая).X летние Паралимпийские игры прошли в Атланте (США) 16-25 августа 1996 года. В играх участвовали 3252 спортсмена из 104 стран. Было разыграно 519 комплектов медалей в 19 видах спорта. Впервые в соревнованиях участвовали спортсмены с умственной отсталостью. Первое место заняла команда США – 157 медалей (46 золотых, 46 серебряных, 65 бронзовых), на втором месте команда Австралии – 106 медалей (42 золотые, 37 серебряных, 27 бронзовых), на третьем месте команда ФРГ – 149 медалей (40 золотых, 58 серебряных, 51 бронзовая).XI летние Паралимпийские игры состоялись в Сиднее (Австралия) 18-29 октября 2000 года. В играх участвовал 3871 спортсмен из 123 стран. Было разыграно 550 комплектов медалей в 19 видах спорта. В программу игр вошли парусный спорт и регби на колясках. Победителем стала команда Австралии – 149 медалей (63 золотые, 39 серебряных, 47 бронзовых). На втором месте команда Великобритании – 131 награда (41 золотая, 43 серебряных, 47 бронзовых). Третье место заняла Канада – 96 наград (38 золотых, 33 серебряные, 25 бронзовых).XII летние Паралимпийские игры прошли в Афинах (Греция) 17-28 сентября 2004 года. В играх участвовали 3749 спортсменов из 135 стран. Было разыграно 519 комплектов медалей в 19 видах спорта. В программу Игр вошел мини-футбол. Победителем стала команда Китая – 141 медаль (63 золотые, 46 серебряных, 32 бронзовые), на втором месте команда Великобритании – 94 медали (35 золотых, 30 серебряных, 29 бронзовых), третье место заняла Канада – 72 награды (28 золотых, 19 серебряных, 25 бронзовых).XIII летние Паралимпийские игры состоялись в Пекине (Китай) 6-17 сентября 2008 года. В играх участвовал 3951 спортсмен из 146 стран. Было разыграно 472 комплекта медалей в 20 видах спорта. В программу Игр вошла гребля. Победителем вновь стала команда Китая – 211 медалей (89 золотых, 70 серебряных, 52 бронзовые), на втором месте команда Великобритании – 102 медали (42 золотые, 29 серебряных, 31 бронзовая), третье место у США – 99 наград (36 золотых, 35 серебряных, 28 бронзовых).XIV летние Паралимпийские игры состоялись в Лондоне (Великобритания) 29 августа – 9 сентября 2012 года. В играх участвовали 4243 спортсмена из 164 стран. Было разыграно 503 комплекта медалей в 20 видах спорта. Первое место заняла команда Китая – 231 (95 золотых, 71 серебряная, 65 бронзовых), на втором месте команда России – 102 медали (36 золотых, 38 серебряных, 28 бронзовых), третье место у Великобритании – 120 наград (34 золотые, 43 серебряные, 43 бронзовые). XV летние Паралимпийские игры прошли в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 7-18 сентября 2016 года. В играх участвовали 4327 спортсменов из 160 стран. Впервые в соревнованиях участвовала команда беженцев. Было разыграно 528 комплектов медалей в 22 видах спорта. В программу соревнований были включены гребля на каноэ и триатлон.Первое место заняла команда Китая – 239 медалей (107 золотых, 81 серебряная, 51 бронзовая), на втором месте команда Великобритании – 147 медалей (64 золотые, 39 серебряных, 44 бронзовых), третье место у сборной Украины – 117 наград (41 золотая, 37 серебряных, 39 бронзовых). Российские паралимпийцы были отстранены от Игр в Рио-де-Жанейро. ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), который ее отклонил. Причиной отстранения стали данные из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, заявившего о существовании в России "государственной допинг-системы", в которую были включены и паралимпийцы. Также были отклонены все индивидуальные иски, поданные в другие судебные инстанции. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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