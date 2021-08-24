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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210824/pandemiya-1747002402.html
Ученые спрогнозировали новую опасную пандемию в XXI веке
Ученые спрогнозировали новую опасную пандемию в XXI веке - РИА Новости, 24.08.2021
Ученые спрогнозировали новую опасную пандемию в XXI веке
В ближайшие 60 лет человечеству угрожает новая пандемия, схожая по последствиям с COVID-19, заявили ученые из Университета Падуи в Италии. Результаты... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:28
2021-08-24T12:49
распространение коронавируса
в мире
наука
италия
падуя
здоровье - общество
здоровье
proceedings of the national academy of sciences
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В ближайшие 60 лет человечеству угрожает новая пандемия, схожая по последствиям с COVID-19, заявили ученые из Университета Падуи в Италии. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.При помощи метода статистического анализа специалисты проанализировали распространение болезней во всем мире за последние четыре столетия, таких как чума, оспа, холера, тиф и различные виды гриппа. Выяснилось, что экстремальные пандемии — не столь редкое явление, а следующая глобальная вспышка случится к 2080 году.Так, вероятность того, что человек, рожденный в 2000-м, станет свидетелем новой эпидемии, составила 38%. Среди причин, по мнению авторов работы, — рост населения, загрязнение окружающей среды и изменения продовольственной системы.Риск повторения самой смертоносной эпидемии гриппа в истории — испанки — возрастает на 0,3-1,9% ежегодно. По прогнозам экспертов, пандемия такого масштаба может произойти в течение следующих 400 лет. Однако вероятность возникновения новых заболеваний, подобных COVID-19, может увеличиться в три раза в ближайшие десятилетия, а через 12 тысяч лет мир столкнется с пандемией, способной полностью уничтожить его население.
https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746956500.html
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в мире, наука, италия, падуя, здоровье - общество, здоровье, proceedings of the national academy of sciences, коронавирус covid-19
12:28 24.08.2021 (обновлено: 12:49 24.08.2021)
 
Ученые спрогнозировали новую опасную пандемию в XXI веке

Итальянские ученые из Университета Падуи предупредили о новой опасной пандемии в 2080 году

© AP Photo / Dar YasinРодственники и соседи плачут во время похорон полицейского, убитого в перестрелке на окраине Сринагара, Индия
Родственники и соседи плачут во время похорон полицейского, убитого в перестрелке на окраине Сринагара, Индия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Dar Yasin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг РИА Новости. В ближайшие 60 лет человечеству угрожает новая пандемия, схожая по последствиям с COVID-19, заявили ученые из Университета Падуи в Италии. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
При помощи метода статистического анализа специалисты проанализировали распространение болезней во всем мире за последние четыре столетия, таких как чума, оспа, холера, тиф и различные виды гриппа. Выяснилось, что экстремальные пандемии — не столь редкое явление, а следующая глобальная вспышка случится к 2080 году.
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Так, вероятность того, что человек, рожденный в 2000-м, станет свидетелем новой эпидемии, составила 38%. Среди причин, по мнению авторов работы, — рост населения, загрязнение окружающей среды и изменения продовольственной системы.
Риск повторения самой смертоносной эпидемии гриппа в истории — испанки — возрастает на 0,3-1,9% ежегодно. По прогнозам экспертов, пандемия такого масштаба может произойти в течение следующих 400 лет. Однако вероятность возникновения новых заболеваний, подобных COVID-19, может увеличиться в три раза в ближайшие десятилетия, а через 12 тысяч лет мир столкнется с пандемией, способной полностью уничтожить его население.
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