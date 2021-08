https://ria.ru/20210824/pandemiya-1747002402.html

Ученые спрогнозировали новую опасную пандемию в XXI веке

Ученые спрогнозировали новую опасную пандемию в XXI веке

2021-08-24T12:28

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В ближайшие 60 лет человечеству угрожает новая пандемия, схожая по последствиям с COVID-19, заявили ученые из Университета Падуи в Италии. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.При помощи метода статистического анализа специалисты проанализировали распространение болезней во всем мире за последние четыре столетия, таких как чума, оспа, холера, тиф и различные виды гриппа. Выяснилось, что экстремальные пандемии — не столь редкое явление, а следующая глобальная вспышка случится к 2080 году.Так, вероятность того, что человек, рожденный в 2000-м, станет свидетелем новой эпидемии, составила 38%. Среди причин, по мнению авторов работы, — рост населения, загрязнение окружающей среды и изменения продовольственной системы.Риск повторения самой смертоносной эпидемии гриппа в истории — испанки — возрастает на 0,3-1,9% ежегодно. По прогнозам экспертов, пандемия такого масштаба может произойти в течение следующих 400 лет. Однако вероятность возникновения новых заболеваний, подобных COVID-19, может увеличиться в три раза в ближайшие десятилетия, а через 12 тысяч лет мир столкнется с пандемией, способной полностью уничтожить его население.

