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Наука
https://ria.ru/20210824/pandemii-1747011796.html
Ученые рассчитали вероятность возникновения новой пандемии уровня COVID-19
Ученые рассчитали вероятность возникновения новой пандемии уровня COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021
Ученые рассчитали вероятность возникновения новой пандемии уровня COVID-19
Результаты статистического анализа вспышек инфекционных заболеваний за последние 400 лет показали, что вероятность возникновения экстремальных пандемий типа... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:15
2021-08-24T13:19
наука
здоровье
математика
биология
коронавирус covid-19
пандемия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Результаты статистического анализа вспышек инфекционных заболеваний за последние 400 лет показали, что вероятность возникновения экстремальных пандемий типа испанского гриппа не так велика — около двух процентов в год. Но она год от года увеличивается и через несколько десятилетий, по оценкам авторов, вырастет примерно в три раза. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Исследователи из Университета Падуи в Италии вместе с американскими коллегами из Дьюкского университета в Северной Каролине и Университета Маркетт в Милуоки использовали новые статистические методы для измерения масштаба и частоты вспышек опасных заболеваний за последние четыре столетия.Анализ охватывал такие инфекции, как чума, оспа, холера, сыпной тиф и новые вирусы гриппа. Несмотря на то, что у каждого из этих патогенов разная скорость распространения, авторы выявили определенные закономерности, которые позволили им описать вероятность повторения событий аналогичного масштаба в будущем.Самой смертоносной пандемией в современной истории была вспышка испанского гриппа, унесшего жизни более 30 миллионов человек в период с 1918 по 1920 год. Результаты показали, что вероятность повторения схожей по последствиям пандемии составляет около двух процентов в любой год. Это означает, что к настоящему времени она достигла 38 процентов, а в ближайшие 300 лет пандемия столь экстремальных масштабов точно должна произойти как минимум еще раз."Самый важный вывод заключается в том, что крупные пандемии, такие как COVID-19 и испанский грипп, относительно вероятны, — приводятся в пресс-релизе Дьюкского университета слова одного из авторов исследования доктора Уильяма Пэна (William Pan), доцента кафедры глобального экологического здоровья. — Понимание того, что пандемии не так уж редки, должно повысить усилия по их предотвращению и контролю в будущем".Данные также показывают, что риск интенсивных вспышек быстро растет. Основываясь на увеличивающейся скорости, с которой новые патогены, такие как коронавирус SARS-CoV-2, распространяются в человеческой популяций за последние 50 лет, авторы оценивают, что вероятность вспышек новых заболеваний вырастет в три раза в следующие несколько десятилетий.Используя этот повышенный фактор риска, исследователи подсчитали, что пандемия, аналогичная по масштабу COVID-19, вероятна в течение ближайших 59 лет. По словам авторов, это не означает, что мы можем рассчитывать на 59-летнюю отсрочку от пандемии, похожей на COVID-19, или что катастрофа масштаба испанского гриппа не случится в течение ближайших 300 лет. События одинаково вероятны в любой год в течение расчетного периода. А сверхсильная пандемия, способная уничтожить всю человеческую жизнь, статистически возможна в течение следующих 12 тысяч лет."Когда происходит сильнейшее за столетие наводнение, ошибочно предполагать, что такое же по силе наводнение повторится только через сто лет. Оно может произойти в следующем году", — говорит еще один из авторов статьи Габриэль Катул (Gabriel Katul), заслуженный профессор гидрологии и микрометеорологии Дьюкского университета.По мнению ученых, учащение вспышек опасных заболеваний связано с такими факторами, как рост населения, изменения в продовольственных системах, ухудшение состояния окружающей среды и более частые контакты между людьми и животными, являющимися переносчиками болезней.
https://ria.ru/20210820/vaktsina-1746529154.html
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здоровье, математика, биология, коронавирус covid-19, пандемия
13:15 24.08.2021 (обновлено: 13:19 24.08.2021)
 

Ученые рассчитали вероятность возникновения новой пандемии уровня COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГраффити на здании, посвященное медикам, недалеко от екатеринбургской городской больницы No 40
Граффити на здании, посвященное медикам, недалеко от екатеринбургской городской больницы No 40 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Результаты статистического анализа вспышек инфекционных заболеваний за последние 400 лет показали, что вероятность возникновения экстремальных пандемий типа испанского гриппа не так велика — около двух процентов в год. Но она год от года увеличивается и через несколько десятилетий, по оценкам авторов, вырастет примерно в три раза. Статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследователи из Университета Падуи в Италии вместе с американскими коллегами из Дьюкского университета в Северной Каролине и Университета Маркетт в Милуоки использовали новые статистические методы для измерения масштаба и частоты вспышек опасных заболеваний за последние четыре столетия.
Анализ охватывал такие инфекции, как чума, оспа, холера, сыпной тиф и новые вирусы гриппа. Несмотря на то, что у каждого из этих патогенов разная скорость распространения, авторы выявили определенные закономерности, которые позволили им описать вероятность повторения событий аналогичного масштаба в будущем.
Самой смертоносной пандемией в современной истории была вспышка испанского гриппа, унесшего жизни более 30 миллионов человек в период с 1918 по 1920 год. Результаты показали, что вероятность повторения схожей по последствиям пандемии составляет около двух процентов в любой год. Это означает, что к настоящему времени она достигла 38 процентов, а в ближайшие 300 лет пандемия столь экстремальных масштабов точно должна произойти как минимум еще раз.
"Самый важный вывод заключается в том, что крупные пандемии, такие как COVID-19 и испанский грипп, относительно вероятны, — приводятся в пресс-релизе Дьюкского университета слова одного из авторов исследования доктора Уильяма Пэна (William Pan), доцента кафедры глобального экологического здоровья. — Понимание того, что пандемии не так уж редки, должно повысить усилия по их предотвращению и контролю в будущем".
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Данные также показывают, что риск интенсивных вспышек быстро растет. Основываясь на увеличивающейся скорости, с которой новые патогены, такие как коронавирус SARS-CoV-2, распространяются в человеческой популяций за последние 50 лет, авторы оценивают, что вероятность вспышек новых заболеваний вырастет в три раза в следующие несколько десятилетий.
Используя этот повышенный фактор риска, исследователи подсчитали, что пандемия, аналогичная по масштабу COVID-19, вероятна в течение ближайших 59 лет. По словам авторов, это не означает, что мы можем рассчитывать на 59-летнюю отсрочку от пандемии, похожей на COVID-19, или что катастрофа масштаба испанского гриппа не случится в течение ближайших 300 лет. События одинаково вероятны в любой год в течение расчетного периода. А сверхсильная пандемия, способная уничтожить всю человеческую жизнь, статистически возможна в течение следующих 12 тысяч лет.
"Когда происходит сильнейшее за столетие наводнение, ошибочно предполагать, что такое же по силе наводнение повторится только через сто лет. Оно может произойти в следующем году", — говорит еще один из авторов статьи Габриэль Катул (Gabriel Katul), заслуженный профессор гидрологии и микрометеорологии Дьюкского университета.
По мнению ученых, учащение вспышек опасных заболеваний связано с такими факторами, как рост населения, изменения в продовольственных системах, ухудшение состояния окружающей среды и более частые контакты между людьми и животными, являющимися переносчиками болезней.
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