https://ria.ru/20210824/otravlenie-1746999176.html

В Карелии четверо белорусов умерли от отравления алкоголем

В Карелии четверо белорусов умерли от отравления алкоголем - РИА Новости, 24.08.2021

В Карелии четверо белорусов умерли от отравления алкоголем

Восемь жителей Белоруссии отравились суррогатным алкоголем в Карелии, четверо из них умерли. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:09

2021-08-24T12:09

2021-08-24T12:13

происшествия

республика карелия

белоруссия

пудожский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Восемь жителей Белоруссии отравились суррогатным алкоголем в Карелии, четверо из них умерли."Вчера (в понедельник) в Пудожском районе суррогатами алкоголя отравились 8 человек. Все они – жители Белоруссии", - сообщил минздрав Карелии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По данным главы министерства Михаила Охлопкова, четверо из них скончались. "Один умер до приезда скорой помощи, второй – в Пудожской ЦРБ, третий – в Медвежьегорской ЦРБ… Только что стало известно, что один из двух пациентов, отравившихся суррогатами алкоголя, поступивших в Республиканскую больницу имени В.А. Баранова, умер... В стационарах получают лечение четыре человека", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По словам министра, один человек находится в Республиканской больнице имени В.А. Баранова в крайне тяжелом состоянии. Состояние троих пациентов, поступивших в понедельник в Медвежьегорскую ЦРБ, стабильное."Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество - метиловый спирт", – добавил Охлопков.СУСК РФ по Карелии после отравления людей возбудило уголовное дело по статье "сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц". По версии следствия, 22 августа работники предприятия в Пудожском районе Карелии употребили, предположительно, суррогатный алкоголь.

https://ria.ru/20210812/opros-1745458627.html

республика карелия

белоруссия

пудожский район

россия

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происшествия, республика карелия, белоруссия, пудожский район, россия