https://ria.ru/20210824/odessa-1746959378.html

В Одессе задержали американца в майке с надписью "Россия"

В Одессе задержали американца в майке с надписью "Россия" - РИА Новости, 24.08.2021

В Одессе задержали американца в майке с надписью "Россия"

В Одессе полиция задержала американца, гулявшего по городу в майке в цветах российского флага и надписью "Россия", об этом сообщается на сайте Нацполиции... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T02:44

2021-08-24T02:44

2021-08-24T12:41

в мире

украина

сша

одесса

джо байден

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746973356_0:67:770:500_1920x0_80_0_0_0a58e4f605768be2152de271dd935505.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Одессе полиция задержала американца, гулявшего по городу в майке в цветах российского флага и надписью "Россия", об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины по Одесской области.Мужчину задержали во время церемонии торжественного развертывания флага Украины у Потемкинской лестницы. При этом американец якобы вел себя "вызывающе и провоцировал конфликт с гражданами", а также пытался убежать от полицейских.На видео, опубликованном местными СМИ, американец во время задержания высказывает возмущение из-за действий украинских правоохранителей. В частности, он заявил, что не сделал ничего плохого, назвал полицейских расистами, которым "не нравятся русские из-за политики", и пообещал "связаться" с президентом США Джо Байденом. "Я <…> просто гулял и был задержан полицией. Это и есть свобода на Украине?" — задался вопросом он.Издание "Думская" опубликовало фото с паспортными данными мужчины, из которых следует, что он действительно является гражданином США, но при этом родился в России.Полиция составила в отношении мужчины протоколы по статьям "Мелкое хулиганство" и "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского".

https://ria.ru/20210822/gilliam-1746728311.html

https://ria.ru/20210824/ukraina-1746955968.html

украина

сша

одесса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, одесса, джо байден, россия