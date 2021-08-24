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В Одессе задержали американца в майке с надписью "Россия"
В Одессе задержали американца в майке с надписью "Россия" - РИА Новости, 24.08.2021
В Одессе задержали американца в майке с надписью "Россия"
В Одессе полиция задержала американца, гулявшего по городу в майке в цветах российского флага и надписью "Россия", об этом сообщается на сайте Нацполиции... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T02:44
2021-08-24T12:41
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джо байден
россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Одессе полиция задержала американца, гулявшего по городу в майке в цветах российского флага и надписью "Россия", об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины по Одесской области.Мужчину задержали во время церемонии торжественного развертывания флага Украины у Потемкинской лестницы. При этом американец якобы вел себя "вызывающе и провоцировал конфликт с гражданами", а также пытался убежать от полицейских.На видео, опубликованном местными СМИ, американец во время задержания высказывает возмущение из-за действий украинских правоохранителей. В частности, он заявил, что не сделал ничего плохого, назвал полицейских расистами, которым "не нравятся русские из-за политики", и пообещал "связаться" с президентом США Джо Байденом. "Я &lt;…&gt; просто гулял и был задержан полицией. Это и есть свобода на Украине?" — задался вопросом он.Издание "Думская" опубликовало фото с паспортными данными мужчины, из которых следует, что он действительно является гражданином США, но при этом родился в России.Полиция составила в отношении мужчины протоколы по статьям "Мелкое хулиганство" и "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского".
https://ria.ru/20210822/gilliam-1746728311.html
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в мире, украина, сша, одесса, джо байден, россия
02:44 24.08.2021 (обновлено: 12:41 24.08.2021)
 
В Одессе задержали американца в майке с надписью "Россия"

Полиция в Одессе задержала американца, гулявшего в майке с надписью "Россия" и триколором

© Фото : Национальная полиция Украины по Одесской областиЗадержание человека в майке с надписью "Россия" в Одессе
Задержание человека в майке с надписью Россия в Одессе - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : Национальная полиция Украины по Одесской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Одессе полиция задержала американца, гулявшего по городу в майке в цветах российского флага и надписью "Россия", об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины по Одесской области.
Мужчину задержали во время церемонии торжественного развертывания флага Украины у Потемкинской лестницы. При этом американец якобы вел себя "вызывающе и провоцировал конфликт с гражданами", а также пытался убежать от полицейских.
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На видео, опубликованном местными СМИ, американец во время задержания высказывает возмущение из-за действий украинских правоохранителей. В частности, он заявил, что не сделал ничего плохого, назвал полицейских расистами, которым "не нравятся русские из-за политики", и пообещал "связаться" с президентом США Джо Байденом.
"Я <…> просто гулял и был задержан полицией. Это и есть свобода на Украине?" — задался вопросом он.
Издание "Думская" опубликовало фото с паспортными данными мужчины, из которых следует, что он действительно является гражданином США, но при этом родился в России.
Полиция составила в отношении мужчины протоколы по статьям "Мелкое хулиганство" и "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского".
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