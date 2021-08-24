https://ria.ru/20210824/obrazovanie-1747068061.html

Губернатор МО рассказал о предложениях по развитию образования в регионе

Губернатор МО рассказал о предложениях по развитию образования в регионе - РИА Новости, 24.08.2021

Губернатор МО рассказал о предложениях по развитию образования в регионе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно работают с предложениями по улучшению системы образования, которые поступают от... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:20

2021-08-24T17:20

2021-08-24T17:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно работают с предложениями по улучшению системы образования, которые поступают от самих участников процесса. Об этом сообщил телеканал "360".Предложение о внедрении электронных журналов поступило от участников конкурса "Большая перемена". Инициативам этой группы школьников уделяют особое внимание.Пока трудность в том, что не все педагоги хорошо ладят с техникой - для некоторых заполнять электронный журнал и дневники по-прежнему трудно."Где-то это успешно реализуется, где-то учителям сложно заполнять эти электронные журналы, по крайней мере нам ученики одного из регионов об этом говорили. Поэтому мы ищем способы максимально сделать их удобными", - заверил Воробьев.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев