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https://ria.ru/20210824/obrazovanie-1747068061.html
Губернатор МО рассказал о предложениях по развитию образования в регионе
Губернатор МО рассказал о предложениях по развитию образования в регионе - РИА Новости, 24.08.2021
Губернатор МО рассказал о предложениях по развитию образования в регионе
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно работают с предложениями по улучшению системы образования, которые поступают от... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:20
2021-08-24T17:21
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно работают с предложениями по улучшению системы образования, которые поступают от самих участников процесса. Об этом сообщил телеканал "360".Предложение о внедрении электронных журналов поступило от участников конкурса "Большая перемена". Инициативам этой группы школьников уделяют особое внимание.Пока трудность в том, что не все педагоги хорошо ладят с техникой - для некоторых заполнять электронный журнал и дневники по-прежнему трудно."Где-то это успешно реализуется, где-то учителям сложно заполнять эти электронные журналы, по крайней мере нам ученики одного из регионов об этом говорили. Поэтому мы ищем способы максимально сделать их удобными", - заверил Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
17:20 24.08.2021 (обновлено: 17:21 24.08.2021)
 

Губернатор МО рассказал о предложениях по развитию образования в регионе

© РИА Новости / Александр КряжевУчитель химии ведет ведет урок
Учитель химии ведет ведет урок - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно работают с предложениями по улучшению системы образования, которые поступают от самих участников процесса. Об этом сообщил телеканал "360".
"Есть разные столы. В частности, наш стол работает с цифровизацией. Все, что связано с безопасностью школ, с удобными платформами для обучения, которые эффективны, интересны ребятам. И третье — это цифровизация управления. То есть электронный дневник, электронный журнал", - сказал Воробьев.
Предложение о внедрении электронных журналов поступило от участников конкурса "Большая перемена". Инициативам этой группы школьников уделяют особое внимание.
Пока трудность в том, что не все педагоги хорошо ладят с техникой - для некоторых заполнять электронный журнал и дневники по-прежнему трудно.
"Где-то это успешно реализуется, где-то учителям сложно заполнять эти электронные журналы, по крайней мере нам ученики одного из регионов об этом говорили. Поэтому мы ищем способы максимально сделать их удобными", - заверил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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