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Кировская область
Кировская область
https://ria.ru/20210824/obrazovanie-1747061440.html
Кировский губернатор готовит предложения по развитию образования в России
Кировский губернатор готовит предложения по развитию образования в России - РИА Новости, 24.08.2021
Кировский губернатор готовит предложения по развитию образования в России
Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование" Игорь Васильев прорабатывает предложения для включения в доклад... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:59
2021-08-24T16:59
кировская область
общество
кировская область
москва
игорь васильев
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг - РИА Новости. Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование" Игорь Васильев прорабатывает предложения для включения в доклад президенту России по теме развития образования, сообщает пресс-служба правительства региона.Семинар-совещание по подготовке к расширенному заседанию президиума Госсовета "О задачах субъектов РФ в сфере общего образования" под руководством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко состоялся во вторник в Москве. Заседание президиума Госсовета запланировано на 25 августа."На заседаниях комиссии Госсовета по направлению "Образование" вместе с экспертами мы неоднократно обсуждали вопросы общего образования и прорабатывали варианты их решения. Самые актуальные наработки вошли в доклад президенту России. Они касаются воспитания, дополнительного образования, подготовки педагогических кадров, развития инфраструктуры общего образования и многих других вопросов", - цитирует пресс-служба слова Васильева.Работа к предстоящему заседанию проходит в шести группах, каждая из которых посвящена определенному направлению: развитие системы дополнительного образования, цифровая трансформация образовательной среды, обеспечение безопасности в организациях общего и дополнительного образования и другие."Наша комиссия продвигает модель "Школы полного дня", которая позволяет заниматься воспитанием с помощью дополнительного образования и внеурочной деятельности, обеспечить занятость ребенка на весь день, снять нагрузку с родителей по подготовке с детьми домашнего задания, сохранить здоровье детей, которые сделают уроки еще днем, а вечером смогут отдыхать. Мы видим, что у родителей появляется потребность в таких школах, работающих в одну смену, способных обеспечить полноценную занятость ребенку до конца рабочего дня", – рассказал Васильев участникам совещания.Он также отметил, что комиссия Госсовета по направлению "Образование" принимает активное участие в проработке механизмов реализации масштабной программы по капитальному ремонту школ. "Мы обязаны обеспечить равный доступ к качественному образованию для всех детей независимо от того, где они живут – в городе или селе. Капремонт школ должен стать частью масштабной программы модернизации инфраструктуры образования", - заявил Васильев.Отдельное внимание в регионе уделяется сохранению здоровья школьников. В трех школах Кировской области в медицинских кабинетах уже есть доступ к региональной медицинской информационной системе - родителям не придется тратить время на походы в поликлиники за справками, необходимыми для школы, всю информацию о здоровье ребенка медработник сможет найти в единой системе.
https://ria.ru/20210813/kirov-1745687602.html
https://ria.ru/20210728/shkola-1743283189.html
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общество, кировская область, москва, игорь васильев, россия
16:59 24.08.2021
 
Кировский губернатор готовит предложения по развитию образования в России

Глава Кировской области Васильев готовит предложения по развитию образования в России

© Фото : предоставлено правительством Кировской областиИгорь Васильев
Игорь Васильев - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : предоставлено правительством Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг - РИА Новости. Губернатор Кировской области, руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Образование" Игорь Васильев прорабатывает предложения для включения в доклад президенту России по теме развития образования, сообщает пресс-служба правительства региона.
Семинар-совещание по подготовке к расширенному заседанию президиума Госсовета "О задачах субъектов РФ в сфере общего образования" под руководством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко состоялся во вторник в Москве. Заседание президиума Госсовета запланировано на 25 августа.
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"На заседаниях комиссии Госсовета по направлению "Образование" вместе с экспертами мы неоднократно обсуждали вопросы общего образования и прорабатывали варианты их решения. Самые актуальные наработки вошли в доклад президенту России. Они касаются воспитания, дополнительного образования, подготовки педагогических кадров, развития инфраструктуры общего образования и многих других вопросов", - цитирует пресс-служба слова Васильева.
Работа к предстоящему заседанию проходит в шести группах, каждая из которых посвящена определенному направлению: развитие системы дополнительного образования, цифровая трансформация образовательной среды, обеспечение безопасности в организациях общего и дополнительного образования и другие.
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"Наша комиссия продвигает модель "Школы полного дня", которая позволяет заниматься воспитанием с помощью дополнительного образования и внеурочной деятельности, обеспечить занятость ребенка на весь день, снять нагрузку с родителей по подготовке с детьми домашнего задания, сохранить здоровье детей, которые сделают уроки еще днем, а вечером смогут отдыхать. Мы видим, что у родителей появляется потребность в таких школах, работающих в одну смену, способных обеспечить полноценную занятость ребенку до конца рабочего дня", – рассказал Васильев участникам совещания.
Он также отметил, что комиссия Госсовета по направлению "Образование" принимает активное участие в проработке механизмов реализации масштабной программы по капитальному ремонту школ. "Мы обязаны обеспечить равный доступ к качественному образованию для всех детей независимо от того, где они живут – в городе или селе. Капремонт школ должен стать частью масштабной программы модернизации инфраструктуры образования", - заявил Васильев.
Отдельное внимание в регионе уделяется сохранению здоровья школьников. В трех школах Кировской области в медицинских кабинетах уже есть доступ к региональной медицинской информационной системе - родителям не придется тратить время на походы в поликлиники за справками, необходимыми для школы, всю информацию о здоровье ребенка медработник сможет найти в единой системе.
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