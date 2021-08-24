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Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование - РИА Новости, 24.08.2021
Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование
Россияне стали реже занимать деньги на образование: доля микрозаймов на эти цели в первом полугодии текущего года снизилась на 0,4 процентного пункта - до 3,7%, РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T05:12
2021-08-24T05:12
экономика
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россияне стали реже занимать деньги на образование: доля микрозаймов на эти цели в первом полугодии текущего года снизилась на 0,4 процентного пункта - до 3,7%, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.По данным компании, интерес к обучению, в том числе платному, во многом спровоцировала пандемия: наибольшая доля займов на образование (4,1%) была зафиксирована в первые шесть месяцев 2020 года, на которые пришелся самый жесткий период самоизоляции. При этом в первом полугодии текущего года доля таких займов составила уже 3,7%.В то же время если сравнивать с доковидным 2019 годом, доля ссуд на образование за последние два года выросла почти в 1,5 раза – с 2,7% от общего количества выданных займов в первом полугодии 2019 года.Россияне по-прежнему чаще всего берут микрозаймы на непредвиденные нужды и текущие расходы – 42,8% от общего числа займов в первом полугодии 2021 года. Следующие по популярности цели – ремонт (14,6%) и крупные покупки, например, бытовой техники, электроники и мебели (12,3%).
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экономика, россия
05:12 24.08.2021
 
Исследование: россияне стали реже брать микрозаймы на образование

Исследование финансовой платформы Webbankir: россияне стали реже брать микрозаймы на образование

© Depositphotos / unguryanuВыпускники университета
Выпускники университета - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Depositphotos / unguryanu
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россияне стали реже занимать деньги на образование: доля микрозаймов на эти цели в первом полугодии текущего года снизилась на 0,4 процентного пункта - до 3,7%, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
По данным компании, интерес к обучению, в том числе платному, во многом спровоцировала пандемия: наибольшая доля займов на образование (4,1%) была зафиксирована в первые шесть месяцев 2020 года, на которые пришелся самый жесткий период самоизоляции. При этом в первом полугодии текущего года доля таких займов составила уже 3,7%.
День знаний в школе №11 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
03:18
Стало известно, сколько россияне планируют потратить на подготовку к школе
В то же время если сравнивать с доковидным 2019 годом, доля ссуд на образование за последние два года выросла почти в 1,5 раза – с 2,7% от общего количества выданных займов в первом полугодии 2019 года.
Россияне по-прежнему чаще всего берут микрозаймы на непредвиденные нужды и текущие расходы – 42,8% от общего числа займов в первом полугодии 2021 года. Следующие по популярности цели – ремонт (14,6%) и крупные покупки, например, бытовой техники, электроники и мебели (12,3%).
 
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