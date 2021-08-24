https://ria.ru/20210824/navalnyy-1747007703.html

Песков ответил на вопрос о публикациях Навального из колонии

Песков ответил на вопрос о публикациях Навального из колонии - РИА Новости, 24.08.2021

Песков ответил на вопрос о публикациях Навального из колонии

Кремль никак не относится к тому, что Алексей Навальный продолжает свою общественную деятельность из колонии, публикуя статьи и обращения, сообщил... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:52

2021-08-24T12:52

2021-08-24T12:52

происшествия

франция

дмитрий песков

следственный комитет россии (ск рф)

алексей навальный

ив роше

бруно лепру

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кремль никак не относится к тому, что Алексей Навальный продолжает свою общественную деятельность из колонии, публикуя статьи и обращения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В Кремле никак не относятся к этому, это абсолютно не наше дело", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что Навальный продолжает свою общественную деятельность из колонии - публикует статьи, обращается к своим сторонникам.Навальный в 2021 году оказался в колонии после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210823/navalnyy-1746818091.html

https://ria.ru/20210820/navalnyy-1746591021.html

франция

россия

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происшествия, франция, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, ив роше, бруно лепру, россия