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Песков ответил на вопрос о публикациях Навального из колонии
Песков ответил на вопрос о публикациях Навального из колонии - РИА Новости, 24.08.2021
Песков ответил на вопрос о публикациях Навального из колонии
Кремль никак не относится к тому, что Алексей Навальный продолжает свою общественную деятельность из колонии, публикуя статьи и обращения, сообщил... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:52
2021-08-24T12:52
происшествия
франция
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
алексей навальный
ив роше
бруно лепру
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кремль никак не относится к тому, что Алексей Навальный продолжает свою общественную деятельность из колонии, публикуя статьи и обращения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В Кремле никак не относятся к этому, это абсолютно не наше дело", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что Навальный продолжает свою общественную деятельность из колонии - публикует статьи, обращается к своим сторонникам.Навальный в 2021 году оказался в колонии после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210823/navalnyy-1746818091.html
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происшествия, франция, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), алексей навальный, ив роше, бруно лепру, россия
12:52 24.08.2021
 
Песков ответил на вопрос о публикациях Навального из колонии

Пресс-секретарь президента Песков: Кремль никак не относится к публикациям Навального из колонии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кремль никак не относится к тому, что Алексей Навальный продолжает свою общественную деятельность из колонии, публикуя статьи и обращения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Кремле никак не относятся к этому, это абсолютно не наше дело", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что Навальный продолжает свою общественную деятельность из колонии - публикует статьи, обращается к своим сторонникам.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 10:42
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Навальный в 2021 году оказался в колонии после того, как условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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ПроисшествияФранцияДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)Алексей НавальныйИв РошеБруно ЛепруРоссия
 
 
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