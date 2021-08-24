В Нижегородском кремле открыли "Дом военного губернатора" после реставрации
В Нижегородском кремле после реставрации открыли художественный музей "Дом военного губернатора"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг - РИА Новости. Здание художественного музея в Нижегородском кремле ("Дом военного губернатора") открылось после масштабной двухлетней реставрации, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ремонтно-реставрационные работы были проведены впервые с момента передачи здания музею в 1992 году. На их выполнение в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода было выделено 210,9 миллиона рублей, в том числе 134,19 миллиона рублей – из федерального бюджета и 76,71 миллиона рублей - из областного.
"Дом военного губернатора" - один из ключевых объектов на территории Нижегородского кремля, представляющий колоссальную ценность не только как памятник архитектуры, но и как площадка для реализации крупных культурных проектов. Знаю, что нижегородцы очень ждали завершения реставрационных работ, и вот теперь есть возможность оценить результат", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Он отметил, что Нижегородский государственный художественный музей (НГХМ) обладает одной из лучших в России коллекций предметов искусства. "Мы остро нуждались в площадках для того, чтобы представить их широкой аудитории. Кроме того, созданы условия, чтобы принимать шедевры из музеев мирового уровня. Кремль получил еще одну точку притяжения", - сказал Никитин.
До ремонта помещения музея сохраняли мелкую кабинетную "нарезку". Сейчас здесь убрали лишние стены, возведенные в советское время, и полностью заменили инженерные сети. Помимо этого, в здании восстановлена лепнина, паркет и проведено новое освещение, а также создана система кондиционирования и новая климат-система для картин. Было обновлено фондохранилище – закуплены новые специализированные стеллажи для хранения.
"Примечательно, что в ходе строительных работ на первом этаже были обнаружены фрагменты подлинного потолка и проемы, заложенные ранее во время перепланировок. Решение консервировать подлинные элементы стало неким связующим звеном между прошлым и будущим этого уникального исторического здания", - сообщил директор Нижегородского художественного музея Роман Жукарин.
Отмечается, что в Доме губернатора собраны произведения разных периодов – до 19 века. Кроме того, 25 августа открываются сразу две выставки, посвященные 800-летию Нижнего Новгорода. Экспозиция "Русская классика. Нерассказанные истории" включает более двух десятков картин из собраний Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного исторического музея и Нижегородского художественного музея. С 27 августа в рамках проекта "Нижний Новгород сквозь призму веков" впервые в Нижний Новгород "приедут" два произведения Николая Рериха из Музея искусства народов Востока (Москва), запечатлевшие Нижегородский кремль в начале двадцатого столетия.
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