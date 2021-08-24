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https://ria.ru/20210824/moshenniki-1746971538.html
"Ъ": в России предложили наказывать за махинации с телефонными номерами
"Ъ": в России предложили наказывать за махинации с телефонными номерами - РИА Новости, 24.08.2021
"Ъ": в России предложили наказывать за махинации с телефонными номерами
Представители "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) направили письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести уголовную ответственность за... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:27
2021-08-24T11:03
общество
технологии
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
общероссийский народный фронт
максут шадаев
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Представители "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) направили письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести уголовную ответственность за организацию сервисов, позволяющих подменять телефонные номера. Об этом пишет "Коммерсантъ".Авторы инициативы также хотят обязать операторов связи бесплатно уведомлять клиентов о подозрительных звонках и блокировать номера без судебных разбирательств. За аналогичные меры выступал Центральный банк, а профильное ведомство разрабатывает три концепции против нежелательных вызовов."Подобные звонки в большинстве своем совершаются не из мест лишения свободы, а из бывших советских республик с помощью средств IP-телефонии. Эти технологии позволяют злоумышленникам подменять номер, с которого совершается звонок, что позволяет ввести в заблуждение граждан", — объяснила лидер проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.По оценкам TelecomDaily, сегодня в обороте около 11 миллионов серых сим-карт.Как отмечают эксперты по кибербезопасности, меняют номера не только преступники, но и банки, компании в сфере услуг и ретейла, поэтому бороться с мошенничеством довольно сложно. Во-первых, доступны зарубежные аналоги. Другая проблема связана с тем, что провайдеры не заинтересованы терять оплачиваемый трафик, который приносят такие звонки.Тем не менее операторы сотовой связи заявляют, что ежедневно блокируют свыше 60 тысяч нежелательных вызовов и сотрудничают с кредитными организациями, чтобы защитить клиентов.Ранее Владимир Путин подписал закон, который обязал провайдеров отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний. Обращаться с представлением о блокировке или пресечении оказания услуг связи уполномочен сам руководитель ФСИН, его заместители, а также руководитель территориального органа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210524/moshenniki-1733355195.html
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общество, технологии, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), общероссийский народный фронт, максут шадаев
09:27 24.08.2021 (обновлено: 11:03 24.08.2021)
 
"Ъ": в России предложили наказывать за махинации с телефонными номерами

"Ъ": ОНФ предложил Минцифры ввести уголовную ответственность за сервисы с подменой номеров

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДевушка разговаривает по мобильному телефону
Девушка разговаривает по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Представители "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) направили письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести уголовную ответственность за организацию сервисов, позволяющих подменять телефонные номера. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Авторы инициативы также хотят обязать операторов связи бесплатно уведомлять клиентов о подозрительных звонках и блокировать номера без судебных разбирательств. За аналогичные меры выступал Центральный банк, а профильное ведомство разрабатывает три концепции против нежелательных вызовов.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 04:00Сказано в эфире
Россиянам раскрыли любимые номера телефонных мошенников
"Подобные звонки в большинстве своем совершаются не из мест лишения свободы, а из бывших советских республик с помощью средств IP-телефонии. Эти технологии позволяют злоумышленникам подменять номер, с которого совершается звонок, что позволяет ввести в заблуждение граждан", — объяснила лидер проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
По оценкам TelecomDaily, сегодня в обороте около 11 миллионов серых сим-карт.
Как отмечают эксперты по кибербезопасности, меняют номера не только преступники, но и банки, компании в сфере услуг и ретейла, поэтому бороться с мошенничеством довольно сложно. Во-первых, доступны зарубежные аналоги. Другая проблема связана с тем, что провайдеры не заинтересованы терять оплачиваемый трафик, который приносят такие звонки.
Тем не менее операторы сотовой связи заявляют, что ежедневно блокируют свыше 60 тысяч нежелательных вызовов и сотрудничают с кредитными организациями, чтобы защитить клиентов.
Ранее Владимир Путин подписал закон, который обязал провайдеров отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний. Обращаться с представлением о блокировке или пресечении оказания услуг связи уполномочен сам руководитель ФСИН, его заместители, а также руководитель территориального органа.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 18:18
В Петербурге задержали группу, подозреваемую в мошенничестве с телефонами
 
ОбществоТехнологииВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общероссийский народный фронтМаксут Шадаев
 
 
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