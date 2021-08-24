09:27 24.08.2021 (обновлено: 11:03 24.08.2021)
"Ъ": в России предложили наказывать за махинации с телефонными номерами
"Ъ": ОНФ предложил Минцифры ввести уголовную ответственность за сервисы с подменой номеров
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Представители "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) направили письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести уголовную ответственность за организацию сервисов, позволяющих подменять телефонные номера. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Авторы инициативы также хотят обязать операторов связи бесплатно уведомлять клиентов о подозрительных звонках и блокировать номера без судебных разбирательств. За аналогичные меры выступал Центральный банк, а профильное ведомство разрабатывает три концепции против нежелательных вызовов.
"Подобные звонки в большинстве своем совершаются не из мест лишения свободы, а из бывших советских республик с помощью средств IP-телефонии. Эти технологии позволяют злоумышленникам подменять номер, с которого совершается звонок, что позволяет ввести в заблуждение граждан", — объяснила лидер проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
По оценкам TelecomDaily, сегодня в обороте около 11 миллионов серых сим-карт.
Как отмечают эксперты по кибербезопасности, меняют номера не только преступники, но и банки, компании в сфере услуг и ретейла, поэтому бороться с мошенничеством довольно сложно. Во-первых, доступны зарубежные аналоги. Другая проблема связана с тем, что провайдеры не заинтересованы терять оплачиваемый трафик, который приносят такие звонки.
Тем не менее операторы сотовой связи заявляют, что ежедневно блокируют свыше 60 тысяч нежелательных вызовов и сотрудничают с кредитными организациями, чтобы защитить клиентов.
Ранее Владимир Путин подписал закон, который обязал провайдеров отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний. Обращаться с представлением о блокировке или пресечении оказания услуг связи уполномочен сам руководитель ФСИН, его заместители, а также руководитель территориального органа.