https://ria.ru/20210824/moshenniki-1746971538.html

"Ъ": в России предложили наказывать за махинации с телефонными номерами

"Ъ": в России предложили наказывать за махинации с телефонными номерами - РИА Новости, 24.08.2021

"Ъ": в России предложили наказывать за махинации с телефонными номерами

Представители "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) направили письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести уголовную ответственность за... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T09:27

2021-08-24T09:27

2021-08-24T11:03

общество

технологии

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

общероссийский народный фронт

максут шадаев

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Представители "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) направили письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением ввести уголовную ответственность за организацию сервисов, позволяющих подменять телефонные номера. Об этом пишет "Коммерсантъ".Авторы инициативы также хотят обязать операторов связи бесплатно уведомлять клиентов о подозрительных звонках и блокировать номера без судебных разбирательств. За аналогичные меры выступал Центральный банк, а профильное ведомство разрабатывает три концепции против нежелательных вызовов."Подобные звонки в большинстве своем совершаются не из мест лишения свободы, а из бывших советских республик с помощью средств IP-телефонии. Эти технологии позволяют злоумышленникам подменять номер, с которого совершается звонок, что позволяет ввести в заблуждение граждан", — объяснила лидер проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.По оценкам TelecomDaily, сегодня в обороте около 11 миллионов серых сим-карт.Как отмечают эксперты по кибербезопасности, меняют номера не только преступники, но и банки, компании в сфере услуг и ретейла, поэтому бороться с мошенничеством довольно сложно. Во-первых, доступны зарубежные аналоги. Другая проблема связана с тем, что провайдеры не заинтересованы терять оплачиваемый трафик, который приносят такие звонки.Тем не менее операторы сотовой связи заявляют, что ежедневно блокируют свыше 60 тысяч нежелательных вызовов и сотрудничают с кредитными организациями, чтобы защитить клиентов.Ранее Владимир Путин подписал закон, который обязал провайдеров отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний. Обращаться с представлением о блокировке или пресечении оказания услуг связи уполномочен сам руководитель ФСИН, его заместители, а также руководитель территориального органа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/moshenniki-1733355195.html

https://ria.ru/20210819/peterburg-1746436139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), общероссийский народный фронт, максут шадаев