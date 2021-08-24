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В Эстонии призвали не злить русского медведя
В Эстонии призвали не злить русского медведя - РИА Новости, 24.08.2021
В Эстонии призвали не злить русского медведя
Бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи, выступая на экономической конференции Центристской партии, раскритиковал однобокую политику безопасности страны. Об... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:45
2021-08-24T21:01
политика
эстония
нато
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
хенн пыллуаас
россия
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи, выступая на экономической конференции Центристской партии, раскритиковал однобокую политику безопасности страны. Об этом сообщает ERR.Отношения Москвы и Таллина остаются непростыми. Формированию конструктивного диалога мешают многие недружественные шаги Эстонии: препятствование работе российских СМИ, дискриминационная политика в отношении русскоязычного населения, проживающего в республике, а также героизация Таллином бывших пособников нацистов и попытки исказить историю. Кроме того, эстонские власти выступают за максимально жесткие политические и экономические санкции против России и настаивают на расширении сил и инфраструктуры НАТО в регионе.Различные государственные деятели в Таллине нередко выступают с территориальными претензиями к Москве. Так, кандидат в президенты страны Хенн Пыллуаас заявил, что он против пограничного договора с Россией и требует возврата якобы "аннексированных территорий".В Госдуме его высказывания назвали провокацией, подталкивающей Брюссель и Москву к конфронтации. Глава международного комитета нижней палаты парламента Леонид Слуцкий отметил, что подобные заявления эстонских политиков лишь отдаляют ратификацию пограничного договора между двумя государствами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, эстония, нато, госдума рф, леонид слуцкий (политик), хенн пыллуаас, россия
18:45 24.08.2021 (обновлено: 21:01 24.08.2021)
 
В Эстонии призвали не злить русского медведя

Бывший премьер-министр Эстонии Вяхи призвал не злить русского медведя

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи, выступая на экономической конференции Центристской партии, раскритиковал однобокую политику безопасности страны. Об этом сообщает ERR.
"Все эти ракетные, танковые и авиационные базы, мол, мы запугиваем этим Россию. В действительности мы скорее злим Россию. Зачем мы злим медведя? Лучше сотрудничать с ним", — заметил политик.
Отношения Москвы и Таллина остаются непростыми. Формированию конструктивного диалога мешают многие недружественные шаги Эстонии: препятствование работе российских СМИ, дискриминационная политика в отношении русскоязычного населения, проживающего в республике, а также героизация Таллином бывших пособников нацистов и попытки исказить историю. Кроме того, эстонские власти выступают за максимально жесткие политические и экономические санкции против России и настаивают на расширении сил и инфраструктуры НАТО в регионе.
Различные государственные деятели в Таллине нередко выступают с территориальными претензиями к Москве. Так, кандидат в президенты страны Хенн Пыллуаас заявил, что он против пограничного договора с Россией и требует возврата якобы "аннексированных территорий".
В Госдуме его высказывания назвали провокацией, подталкивающей Брюссель и Москву к конфронтации. Глава международного комитета нижней палаты парламента Леонид Слуцкий отметил, что подобные заявления эстонских политиков лишь отдаляют ратификацию пограничного договора между двумя государствами.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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ПолитикаЭстонияНАТОГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Хенн ПыллуаасРоссия
 
 
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