https://ria.ru/20210824/medved-1747092172.html

В Эстонии призвали не злить русского медведя

В Эстонии призвали не злить русского медведя - РИА Новости, 24.08.2021

В Эстонии призвали не злить русского медведя

Бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи, выступая на экономической конференции Центристской партии, раскритиковал однобокую политику безопасности страны. Об... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:45

2021-08-24T18:45

2021-08-24T21:01

политика

эстония

нато

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

хенн пыллуаас

россия

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бывший премьер-министр Эстонии Тийт Вяхи, выступая на экономической конференции Центристской партии, раскритиковал однобокую политику безопасности страны. Об этом сообщает ERR.Отношения Москвы и Таллина остаются непростыми. Формированию конструктивного диалога мешают многие недружественные шаги Эстонии: препятствование работе российских СМИ, дискриминационная политика в отношении русскоязычного населения, проживающего в республике, а также героизация Таллином бывших пособников нацистов и попытки исказить историю. Кроме того, эстонские власти выступают за максимально жесткие политические и экономические санкции против России и настаивают на расширении сил и инфраструктуры НАТО в регионе.Различные государственные деятели в Таллине нередко выступают с территориальными претензиями к Москве. Так, кандидат в президенты страны Хенн Пыллуаас заявил, что он против пограничного договора с Россией и требует возврата якобы "аннексированных территорий".В Госдуме его высказывания назвали провокацией, подталкивающей Брюссель и Москву к конфронтации. Глава международного комитета нижней палаты парламента Леонид Слуцкий отметил, что подобные заявления эстонских политиков лишь отдаляют ратификацию пограничного договора между двумя государствами.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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политика, эстония, нато, госдума рф, леонид слуцкий (политик), хенн пыллуаас, россия