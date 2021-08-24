18:45 24.08.2021 (обновлено: 21:01 24.08.2021)
В Эстонии призвали не злить русского медведя
Бывший премьер-министр Эстонии Вяхи призвал не злить русского медведя
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области
"Все эти ракетные, танковые и авиационные базы, мол, мы запугиваем этим Россию. В действительности мы скорее злим Россию. Зачем мы злим медведя? Лучше сотрудничать с ним", — заметил политик.
Отношения Москвы и Таллина остаются непростыми. Формированию конструктивного диалога мешают многие недружественные шаги Эстонии: препятствование работе российских СМИ, дискриминационная политика в отношении русскоязычного населения, проживающего в республике, а также героизация Таллином бывших пособников нацистов и попытки исказить историю. Кроме того, эстонские власти выступают за максимально жесткие политические и экономические санкции против России и настаивают на расширении сил и инфраструктуры НАТО в регионе.
Различные государственные деятели в Таллине нередко выступают с территориальными претензиями к Москве. Так, кандидат в президенты страны Хенн Пыллуаас заявил, что он против пограничного договора с Россией и требует возврата якобы "аннексированных территорий".
В Госдуме его высказывания назвали провокацией, подталкивающей Брюссель и Москву к конфронтации. Глава международного комитета нижней палаты парламента Леонид Слуцкий отметил, что подобные заявления эстонских политиков лишь отдаляют ратификацию пограничного договора между двумя государствами.
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