https://ria.ru/20210824/lavrov-1747034439.html

Лавров призвал не делать экономические интересы заложником политических игр

Лавров призвал не делать экономические интересы заложником политических игр - РИА Новости, 24.08.2021

Лавров призвал не делать экономические интересы заложником политических игр

Москва ценит позицию Венгрии о том, что нельзя делать экономические интересы заложником политических игр, как это делают многие на Западе, заявил во вторник... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T15:03

2021-08-24T15:03

2021-08-24T15:03

в мире

венгрия

москва

евросоюз

сергей лавров

мид венгрии

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Москва ценит позицию Венгрии о том, что нельзя делать экономические интересы заложником политических игр, как это делают многие на Западе, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Состоялась откровенная беседа, в том числе по проблемам, которые появились между Россией и Евросоюзом в результате откровенно антироссийской линии, навязываемой Брюсселю агрессивным русофобским меньшинством. Мы ценим трезвую прагматичную позицию Венгрии, которая исходит из того, что во всех разногласиях, а они, наверное, в той или иной степени будут всегда, все-таки необходимо не делать интересы развития, интересы поступательной экономической кооперации заложниками политических и идеологических игр", - заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венгрии.

https://ria.ru/20210315/krym-1601214992.html

венгрия

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в мире, венгрия, москва, евросоюз, сергей лавров, мид венгрии, россия