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Лавров призвал не делать экономические интересы заложником политических игр
Лавров призвал не делать экономические интересы заложником политических игр - РИА Новости, 24.08.2021
Лавров призвал не делать экономические интересы заложником политических игр
Москва ценит позицию Венгрии о том, что нельзя делать экономические интересы заложником политических игр, как это делают многие на Западе, заявил во вторник... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:03
2021-08-24T15:03
2021-08-24T15:03
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венгрия
москва
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Москва ценит позицию Венгрии о том, что нельзя делать экономические интересы заложником политических игр, как это делают многие на Западе, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров."Состоялась откровенная беседа, в том числе по проблемам, которые появились между Россией и Евросоюзом в результате откровенно антироссийской линии, навязываемой Брюсселю агрессивным русофобским меньшинством. Мы ценим трезвую прагматичную позицию Венгрии, которая исходит из того, что во всех разногласиях, а они, наверное, в той или иной степени будут всегда, все-таки необходимо не делать интересы развития, интересы поступательной экономической кооперации заложниками политических и идеологических игр", - заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венгрии.
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в мире, венгрия, москва, евросоюз, сергей лавров, мид венгрии, россия
Лавров призвал не делать экономические интересы заложником политических игр
Глава МИД Лавров призвал не делать экономические интересы заложником политических игр