15:00 24.08.2021 (обновлено: 16:00 24.08.2021)
Лавров заявил, что Россия готова к встрече с пятеркой СБ ООН по Афганистану
Глава МИД Лавров: Россия готова встретиться с постоянными членами СБ ООН для обсуждения Афганистана
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции
БУДАПЕШТ, 24 авг - РИА Новости. Россия готова встретиться в формате пятерки СБ ООН для обсуждения ситуации в Афганистане, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вот, например, президент Франции на днях в разговоре с президентом Путиным предложил собраться в составе пяти постоянных членов Совета безопасности (ООН - ред.), провести обмен мнениями по Афганистану. Мы готовы. В Нью-Йорке предлагают созвать заседание Совета безопасности в полном составе, т.е. уже с непостоянными членами. Мы тоже к этому готовы", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Венгрии.
"Главное, чтобы разговоры в такого рода форматах были посвящены не попытке пропагандировать то или иное своё действие, а нацелены, во-первых, на осознание реальности на земле, чтобы они не были оторванными от этой реальности и, во-вторых, чтобы дискуссии были нацелены на выработку подходов, которые помогут достичь договорённостей между талибами и остальными политическими силами в развитие тех контактов, которые уже начались на прошлых выходных", - отметил глава МИД РФ.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация.