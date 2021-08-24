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В России создали уникальное сырье для производства композитов
В России создали уникальное сырье для производства композитов - РИА Новости, 24.08.2021
В России создали уникальное сырье для производства композитов
Как увеличить прочность композиционных материалов, придумали ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ). По... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T03:00
2021-08-24T03:00
2021-08-24T03:00
наука
технологии
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университетская наука
россия
кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева
кемеровская область
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Как увеличить прочность композиционных материалов, придумали ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ). По словам авторов, их разработка позволит получить углеродное волокно с улучшенными характеристиками. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Композиционные материалы на основе углеродных волокон применяются в авиастроении, ракетостроении, машиностроении и других отраслях. Сегодня во всем мире, как отметили исследователи, получение высококачественных углеродных материалов базируется на сырье из полиакрилонитрила (ПАН).В значительно меньших масштабах волокна производят на основе каменноугольных пеков, устойчивых к воздействию кислот, нерастворимых в воде, неэлектропроводных остатков перегонки дегтя или нефтяной смолы. Такой способ является более доступным и дешевым источником сырья.Российский рынок по производству углеродных волокон, по словам ученых, находится на начальном этапе развития. Материал получают с помощью карбонизации синтетических волокон (ПАН, гидратцелюлозы). Производство углеродных волокон на основе каменноугольных пеков в настоящее время в России отсутствует, так как для этого нет сырья необходимого качества.Традиционный метод получения пека — фракционирование каменноугольной смолы, однако такой способ имеет ряд экономических и экологических проблем, например, снижение выработки каменноугольной смолы, и как следствие — пека, а также высокое содержание полиароматических (канцерогенных) веществ в каменноугольном пеке.Наиболее перспективной альтернативой является переработка угля в среде растворителя. Процесс проводится при относительно низкой температуре начала термического разложения угля, минуя стадию коксования.Ученые КузГТУ получили новый пекоподобный продукт с помощью альтернативного метода, используя в качестве растворителя антраценовую фракцию каменноугольной смолы."Пекоподобный продукт, полученный в ходе термического растворения углей в антраценовом масле, представляет собой твердый материал с температурой размягчения 70-150 ℃. После проведения данного процесса полученный остаток может служить заменителем каменноугольного пека", — прокомментировала Черкасова.По ее словам, качество полученного продукта оценивалось по основным показателям, характеризующим свойства пека: температура размягчения, зольность, выход летучих веществ, содержание веществ нерастворимых в толуоле, в хинолине.Исследование проводится в рамках проекта "Комплексная технология переработки угля с получением нового вида сырья для производства углеродных волокон" комплексной научно-технической программы "Чистый уголь — Зеленый Кузбасс" НОЦ "Кузбасс".
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технологии, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева, кемеровская область
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости.
Как увеличить прочность композиционных материалов, придумали ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ
). По словам авторов, их разработка позволит получить углеродное волокно с улучшенными характеристиками. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Композиционные материалы на основе углеродных волокон применяются в авиастроении, ракетостроении, машиностроении и других отраслях. Сегодня во всем мире, как отметили исследователи, получение высококачественных углеродных материалов базируется на сырье из полиакрилонитрила (ПАН).
В значительно меньших масштабах волокна производят на основе каменноугольных пеков, устойчивых к воздействию кислот, нерастворимых в воде, неэлектропроводных остатков перегонки дегтя или нефтяной смолы. Такой способ является более доступным и дешевым источником сырья.
Российский рынок по производству углеродных волокон, по словам ученых, находится на начальном этапе развития. Материал получают с помощью карбонизации синтетических волокон (ПАН, гидратцелюлозы). Производство углеродных волокон на основе каменноугольных пеков в настоящее время в России отсутствует, так как для этого нет сырья необходимого качества.
"Каменноугольный пек является практически безальтернативным связующим для всех видов углеграфитовых материалов, электродной продукции, электродных и анодных масс, конструкционных углеграфитовых материалов, электроугольных изделий. Также он широко используется в производстве пекового кокса, лаков препарированных смол, пропиточных материалов для металлургической промышленности", — рассказала профессор, директор Института химических и нефтегазовых технологий КузГТУ Татьяна Черкасова.
Традиционный метод получения пека — фракционирование каменноугольной смолы, однако такой способ имеет ряд экономических и экологических проблем, например, снижение выработки каменноугольной смолы, и как следствие — пека, а также высокое содержание полиароматических (канцерогенных) веществ в каменноугольном пеке.
Наиболее перспективной альтернативой является переработка угля в среде растворителя. Процесс проводится при относительно низкой температуре начала термического разложения угля, минуя стадию коксования.
Ученые КузГТУ получили новый пекоподобный продукт с помощью альтернативного метода, используя в качестве растворителя антраценовую фракцию каменноугольной смолы.
"Пекоподобный продукт, полученный в ходе термического растворения углей в антраценовом масле, представляет собой твердый материал с температурой размягчения 70-150 ℃. После проведения данного процесса полученный остаток может служить заменителем каменноугольного пека", — прокомментировала Черкасова.
По ее словам, качество полученного продукта оценивалось по основным показателям, характеризующим свойства пека: температура размягчения, зольность, выход летучих веществ, содержание веществ нерастворимых в толуоле, в хинолине.
Исследование проводится в рамках проекта "Комплексная технология переработки угля с получением нового вида сырья для производства углеродных волокон" комплексной научно-технической программы "Чистый уголь — Зеленый Кузбасс" НОЦ "Кузбасс".