https://ria.ru/20210824/kuzgtu-1746865907.html

В России создали уникальное сырье для производства композитов

В России создали уникальное сырье для производства композитов - РИА Новости, 24.08.2021

В России создали уникальное сырье для производства композитов

Как увеличить прочность композиционных материалов, придумали ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ). По... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T03:00

2021-08-24T03:00

2021-08-24T03:00

наука

технологии

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева

кемеровская область

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Как увеличить прочность композиционных материалов, придумали ученые Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ). По словам авторов, их разработка позволит получить углеродное волокно с улучшенными характеристиками. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Композиционные материалы на основе углеродных волокон применяются в авиастроении, ракетостроении, машиностроении и других отраслях. Сегодня во всем мире, как отметили исследователи, получение высококачественных углеродных материалов базируется на сырье из полиакрилонитрила (ПАН).В значительно меньших масштабах волокна производят на основе каменноугольных пеков, устойчивых к воздействию кислот, нерастворимых в воде, неэлектропроводных остатков перегонки дегтя или нефтяной смолы. Такой способ является более доступным и дешевым источником сырья.Российский рынок по производству углеродных волокон, по словам ученых, находится на начальном этапе развития. Материал получают с помощью карбонизации синтетических волокон (ПАН, гидратцелюлозы). Производство углеродных волокон на основе каменноугольных пеков в настоящее время в России отсутствует, так как для этого нет сырья необходимого качества.Традиционный метод получения пека — фракционирование каменноугольной смолы, однако такой способ имеет ряд экономических и экологических проблем, например, снижение выработки каменноугольной смолы, и как следствие — пека, а также высокое содержание полиароматических (канцерогенных) веществ в каменноугольном пеке.Наиболее перспективной альтернативой является переработка угля в среде растворителя. Процесс проводится при относительно низкой температуре начала термического разложения угля, минуя стадию коксования.Ученые КузГТУ получили новый пекоподобный продукт с помощью альтернативного метода, используя в качестве растворителя антраценовую фракцию каменноугольной смолы."Пекоподобный продукт, полученный в ходе термического растворения углей в антраценовом масле, представляет собой твердый материал с температурой размягчения 70-150 ℃. После проведения данного процесса полученный остаток может служить заменителем каменноугольного пека", — прокомментировала Черкасова.По ее словам, качество полученного продукта оценивалось по основным показателям, характеризующим свойства пека: температура размягчения, зольность, выход летучих веществ, содержание веществ нерастворимых в толуоле, в хинолине.Исследование проводится в рамках проекта "Комплексная технология переработки угля с получением нового вида сырья для производства углеродных волокон" комплексной научно-технической программы "Чистый уголь — Зеленый Кузбасс" НОЦ "Кузбасс".

https://ria.ru/20210818/kuzgtu-1746074422.html

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россия

кемеровская область

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технологии, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, кузбасский государственный технический университет им. т.ф. горбачева, кемеровская область