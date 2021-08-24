https://ria.ru/20210824/krym-1746875650.html

Марсианское озеро, отшельники, лабиринты: гид по пещерным городам Крыма

Марсианское озеро, отшельники, лабиринты: гид по пещерным городам Крыма - РИА Новости, 24.08.2021

Марсианское озеро, отшельники, лабиринты: гид по пещерным городам Крыма

Немногие знают, что у нас есть аналог знаменитой турецкой Каппадокии: пещерные города Крыма в окрестностях Бахчисарая. О том, как услышать "подземные" голоса,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T08:00

2021-08-24T08:00

2021-08-24T08:02

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Ольга Кабанова. Немногие знают, что у нас есть аналог знаменитой турецкой Каппадокии: пещерные города Крыма в окрестностях Бахчисарая. О том, как услышать "подземные" голоса, переночевать внутри скалы, искупаться в Марсианском озере и почувствовать себя героем триллера, — в материале РИА Новости.Голос земли"Однажды я приехала в пещерный город Эски-Кермен вместе с экскурсией, — рассказывает Елена, туристка из Москвы. — Было пасмурно, ветрено, я отделилась от группы и внезапно услышала странные звуки словно из-под земли. Такие протяжные. Слов не разобрать. Я очень перепугалась".Никакой мистики нет, объясняет гид. Со стороны обрыва в одну из пещер ведет небольшая лестница, выдолбленная в породе. Ею пользуются монахи-отшельники, которые приходят сюда читать молитвы. Так что все дело в уникальной акустике."Наш экскурсовод спустилась вниз и спросила у монаха разрешения зайти, — продолжает Елена. — Он согласился. Впечатления от той кельи остались на всю жизнь".Декорации для триллераЭски-Кермен с крымско-татарского переводится как "старая крепость". Город основали византийцы в VI веке, разрушили монголы в 1399-м.Сохранилось порядка 350 пещер, вырубленных в скале. Одни напоминают черепа с пустыми глазницами, другие похожи на рыцарские шлемы. Жутковато, когда смотришь на них в сумерках.Но больше всего туристов манит и пугает осадный колодец, ведущий глубоко под землю: 84 ступени, по которым невозможно спуститься без специального снаряжения. Особо смелые делают пять-семь шагов вниз и возвращаются назад, боясь упасть: настолько стесаны от времени там ступени.Жизнь в пещереЭски-Кермен — самый посещаемый пещерный город в Крыму. Там повсюду информационные таблички и стрелки с указанием маршрута — это удобно для тех, кто приезжает сюда самостоятельно, без экскурсовода. Вход — 100 рублей.Рядом с комплексом — одноименная экоусадьба, где предлагают переночевать прямо в средневековой пещере. Стоимость — от четырех до восьми тысяч рублей в сутки за двоих. В "номере" есть кровать, туалет, душ, холодильник, телевизор, камин.Гости могут приготовить еду на мангале в беседке или пообедать в кафе. Цены демократичные: 100 рублей за чебурек или янтык, 200 — за стейк из свинины. Также есть кемпинг с видом на Эски-Кермен. В самом пещерном городе палатки ставить нельзя.Барабан-колоннаМангуп-Кале находится на платообразной вершине Бабадаг ("баба́" значит "отец", а "даг" — "гора") в окружении сразу нескольких долин.Тавры тут жили еще в первом тысячелетии до нашей эры. А в XIII веке город стал столицей византийского княжества Феодоро и за 150 лет превратился в настоящий пещерный мегаполис с дворцом, базиликой и укреплениями.От былого величия остались лишь руины. Однако посмотреть есть на что. Сохранились ворота в город и сам пещерный комплекс с жилыми помещениями, по планировке напоминающими современные двухкомнатные квартиры.Охотники за впечатлениями могут спуститься на 20 метров вниз по валунам, в Благовещенский мужской монастырь. Он тоже выдолблен в скале. Заходить внутрь разрешается, для туристок даже приготовили у входа платки и юбки.Но больше всего путешественники любят подниматься к комплексу "Барабан-коба". Тут самая крупная пещера на Мангупе, с необычной колонной. Если несколько раз по ней ударить, звук похож на барабанную дробь.На джипе по горамДобраться до Мангуп-Кале можно и пешком, но придется долго подниматься в гору по жаре. Джип-тур из Бахчисарая стоит от четырех тысяч за группу до шести человек.Можно обратиться к местным: они ждут туристов на стоянке. Ценник ниже — от 2500.Вход на территорию оплачивается отдельно — 100 рублей. В пещерном городе нет никаких кафе, ресторанов, киосков. Ближайшее место, где удастся перекусить, — село Ходжа-Сала, откуда начинается пешеходный подъем. Воду нужно брать с собой.На маршруте гиды советуют полюбоваться озером в долине, а также сделать остановку у Караимского некрополя, где похоронены последние хозяева города — караимы. Полуразрушенные надгробья с надписями на древнем языке скрыты в лесах на склоне горы.Город иудеевСамый туристический и близкий к Бахчисараю пещерный город — Чуфут-Кале (всего 2,5 километра, ходит маршрутка). С трех сторон — неприступные скалы.Подъем — около двух километров, но путь не будет скучным: по дороге — Свято-Успенский пещерный монастырь, старое мусульманское кладбище, а еще множество торговых точек и сувенирных палаток.Чуфут-Кале переводится как "иудейская крепость": ученые считают, что тут был древний город Фуллы, упоминаемый в "Житиях святых". Пещеры расположены друг над другом и напоминают пчелиные соты, а в некоторых местах — будто фигурки от тетриса. И они неплохо сохранились.Главная достопримечательность — мавзолей красавицы Ненкеджан (Джанике-ханым), дочери хана Тохтамыша. Рядом — деревянная лавочка, с которой открывается завораживающий вид на окружающие Чуфут-Кале горы.Вход подороже — 200 рублей. Зато тут все для туристов: и кафе внизу, и палатки с водой и закусками по пути.Жизнь на МарсеБакла, в отличие от остальных пещерных городов, крепостью никогда не была. По рассказам гидов, люди здесь занимались виноделием, земледелием, а если приближались враги, уходили в соседний Чуфут-Кале.Сохранилось более 50 выдолбленных в скале зернохранилищ. Диаметр входного отверстия — максимум 30 сантиметров. Ребенок мог бы пролезть и посмотреть, что внутри, но родители такую авантюру вряд ли одобрят.Если в Эски-Кермене пещеры напоминают глазницы, в Чуфут-Кале — пчелиные соты, то здесь — крупные фасолины. Возможно, именно отсюда и название города (по-тюркски "бакла" — фасоль).Вход бесплатный, но и никакой туристической инфраструктуры нет. Гиды рекомендуют по пути к Бакле заехать на Марсианское озеро. Пейзаж действительно неземной. Это бывший карьер, где добывали инкерманский камень. Вода пресная и чистая, небесно-лазурного цвета, и купаться можно.

https://ria.ru/20210807/krym-1744531282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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