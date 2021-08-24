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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210824/krym-1746875650.html
Марсианское озеро, отшельники, лабиринты: гид по пещерным городам Крыма
Марсианское озеро, отшельники, лабиринты: гид по пещерным городам Крыма - РИА Новости, 24.08.2021
Марсианское озеро, отшельники, лабиринты: гид по пещерным городам Крыма
Немногие знают, что у нас есть аналог знаменитой турецкой Каппадокии: пещерные города Крыма в окрестностях Бахчисарая. О том, как услышать "подземные" голоса,... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T08:00
2021-08-24T08:02
туризм
путешествия
отдых
республика крым
бахчисарай (крым)
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достопримечательности
маршруты - туризм
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Ольга Кабанова. Немногие знают, что у нас есть аналог знаменитой турецкой Каппадокии: пещерные города Крыма в окрестностях Бахчисарая. О том, как услышать "подземные" голоса, переночевать внутри скалы, искупаться в Марсианском озере и почувствовать себя героем триллера, — в материале РИА Новости.Голос земли"Однажды я приехала в пещерный город Эски-Кермен вместе с экскурсией, — рассказывает Елена, туристка из Москвы. — Было пасмурно, ветрено, я отделилась от группы и внезапно услышала странные звуки словно из-под земли. Такие протяжные. Слов не разобрать. Я очень перепугалась".Никакой мистики нет, объясняет гид. Со стороны обрыва в одну из пещер ведет небольшая лестница, выдолбленная в породе. Ею пользуются монахи-отшельники, которые приходят сюда читать молитвы. Так что все дело в уникальной акустике."Наш экскурсовод спустилась вниз и спросила у монаха разрешения зайти, — продолжает Елена. — Он согласился. Впечатления от той кельи остались на всю жизнь".Декорации для триллераЭски-Кермен с крымско-татарского переводится как "старая крепость". Город основали византийцы в VI веке, разрушили монголы в 1399-м.Сохранилось порядка 350 пещер, вырубленных в скале. Одни напоминают черепа с пустыми глазницами, другие похожи на рыцарские шлемы. Жутковато, когда смотришь на них в сумерках.Но больше всего туристов манит и пугает осадный колодец, ведущий глубоко под землю: 84 ступени, по которым невозможно спуститься без специального снаряжения. Особо смелые делают пять-семь шагов вниз и возвращаются назад, боясь упасть: настолько стесаны от времени там ступени.Жизнь в пещереЭски-Кермен — самый посещаемый пещерный город в Крыму. Там повсюду информационные таблички и стрелки с указанием маршрута — это удобно для тех, кто приезжает сюда самостоятельно, без экскурсовода. Вход — 100 рублей.Рядом с комплексом — одноименная экоусадьба, где предлагают переночевать прямо в средневековой пещере. Стоимость — от четырех до восьми тысяч рублей в сутки за двоих. В "номере" есть кровать, туалет, душ, холодильник, телевизор, камин.Гости могут приготовить еду на мангале в беседке или пообедать в кафе. Цены демократичные: 100 рублей за чебурек или янтык, 200 — за стейк из свинины. Также есть кемпинг с видом на Эски-Кермен. В самом пещерном городе палатки ставить нельзя.Барабан-колоннаМангуп-Кале находится на платообразной вершине Бабадаг ("баба́" значит "отец", а "даг" — "гора") в окружении сразу нескольких долин.Тавры тут жили еще в первом тысячелетии до нашей эры. А в XIII веке город стал столицей византийского княжества Феодоро и за 150 лет превратился в настоящий пещерный мегаполис с дворцом, базиликой и укреплениями.От былого величия остались лишь руины. Однако посмотреть есть на что. Сохранились ворота в город и сам пещерный комплекс с жилыми помещениями, по планировке напоминающими современные двухкомнатные квартиры.Охотники за впечатлениями могут спуститься на 20 метров вниз по валунам, в Благовещенский мужской монастырь. Он тоже выдолблен в скале. Заходить внутрь разрешается, для туристок даже приготовили у входа платки и юбки.Но больше всего путешественники любят подниматься к комплексу "Барабан-коба". Тут самая крупная пещера на Мангупе, с необычной колонной. Если несколько раз по ней ударить, звук похож на барабанную дробь.На джипе по горамДобраться до Мангуп-Кале можно и пешком, но придется долго подниматься в гору по жаре. Джип-тур из Бахчисарая стоит от четырех тысяч за группу до шести человек.Можно обратиться к местным: они ждут туристов на стоянке. Ценник ниже — от 2500.Вход на территорию оплачивается отдельно — 100 рублей. В пещерном городе нет никаких кафе, ресторанов, киосков. Ближайшее место, где удастся перекусить, — село Ходжа-Сала, откуда начинается пешеходный подъем. Воду нужно брать с собой.На маршруте гиды советуют полюбоваться озером в долине, а также сделать остановку у Караимского некрополя, где похоронены последние хозяева города — караимы. Полуразрушенные надгробья с надписями на древнем языке скрыты в лесах на склоне горы.Город иудеевСамый туристический и близкий к Бахчисараю пещерный город — Чуфут-Кале (всего 2,5 километра, ходит маршрутка). С трех сторон — неприступные скалы.Подъем — около двух километров, но путь не будет скучным: по дороге — Свято-Успенский пещерный монастырь, старое мусульманское кладбище, а еще множество торговых точек и сувенирных палаток.Чуфут-Кале переводится как "иудейская крепость": ученые считают, что тут был древний город Фуллы, упоминаемый в "Житиях святых". Пещеры расположены друг над другом и напоминают пчелиные соты, а в некоторых местах — будто фигурки от тетриса. И они неплохо сохранились.Главная достопримечательность — мавзолей красавицы Ненкеджан (Джанике-ханым), дочери хана Тохтамыша. Рядом — деревянная лавочка, с которой открывается завораживающий вид на окружающие Чуфут-Кале горы.Вход подороже — 200 рублей. Зато тут все для туристов: и кафе внизу, и палатки с водой и закусками по пути.Жизнь на МарсеБакла, в отличие от остальных пещерных городов, крепостью никогда не была. По рассказам гидов, люди здесь занимались виноделием, земледелием, а если приближались враги, уходили в соседний Чуфут-Кале.Сохранилось более 50 выдолбленных в скале зернохранилищ. Диаметр входного отверстия — максимум 30 сантиметров. Ребенок мог бы пролезть и посмотреть, что внутри, но родители такую авантюру вряд ли одобрят.Если в Эски-Кермене пещеры напоминают глазницы, в Чуфут-Кале — пчелиные соты, то здесь — крупные фасолины. Возможно, именно отсюда и название города (по-тюркски "бакла" — фасоль).Вход бесплатный, но и никакой туристической инфраструктуры нет. Гиды рекомендуют по пути к Бакле заехать на Марсианское озеро. Пейзаж действительно неземной. Это бывший карьер, где добывали инкерманский камень. Вода пресная и чистая, небесно-лазурного цвета, и купаться можно.
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республика крым
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путешествия, отдых, республика крым, бахчисарай (крым), туристы, достопримечательности, маршруты - туризм, туризм, стиль жизни, куда поехать, отдых в россии 2021 летом
08:00 24.08.2021 (обновлено: 08:02 24.08.2021)
 

Марсианское озеро, отшельники, лабиринты: гид по пещерным городам Крыма

© Pixabay / ketartВид на Эски-Кермен
Вид на Эски-Кермен - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Pixabay / ketart
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Ольга Кабанова. Немногие знают, что у нас есть аналог знаменитой турецкой Каппадокии: пещерные города Крыма в окрестностях Бахчисарая. О том, как услышать "подземные" голоса, переночевать внутри скалы, искупаться в Марсианском озере и почувствовать себя героем триллера, — в материале РИА Новости.

Голос земли

"Однажды я приехала в пещерный город Эски-Кермен вместе с экскурсией, — рассказывает Елена, туристка из Москвы. — Было пасмурно, ветрено, я отделилась от группы и внезапно услышала странные звуки словно из-под земли. Такие протяжные. Слов не разобрать. Я очень перепугалась".
© Depositphotos / saharrr

Вид на Эски-Кермен в Крыму.

Вид на Эски-Кермен в Крыму
1 из 3

Вид на Эски-Кермен в Крыму.

© Depositphotos / saharrr
© Pixabay / MinekoIvasaki

Пещерный город Эски-Кермен.

Эски-Кермен в Крыму
2 из 3

Пещерный город Эски-Кермен.

© Pixabay / MinekoIvasaki
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Эски-Кермен.

Эски-Кермен в Крыму
3 из 3

Эски-Кермен.

© РИА Новости / Ольга Кабанова
1 из 3

Вид на Эски-Кермен в Крыму.

© Depositphotos / saharrr
2 из 3

Пещерный город Эски-Кермен.

© Pixabay / MinekoIvasaki
3 из 3

Эски-Кермен.

© РИА Новости / Ольга Кабанова
Никакой мистики нет, объясняет гид. Со стороны обрыва в одну из пещер ведет небольшая лестница, выдолбленная в породе. Ею пользуются монахи-отшельники, которые приходят сюда читать молитвы. Так что все дело в уникальной акустике.
"Наш экскурсовод спустилась вниз и спросила у монаха разрешения зайти, — продолжает Елена. — Он согласился. Впечатления от той кельи остались на всю жизнь".

Декорации для триллера

Эски-Кермен с крымско-татарского переводится как "старая крепость". Город основали византийцы в VI веке, разрушили монголы в 1399-м.
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Вид на Эски-Кермен.

Эски-Кермен в Крыму
1 из 4

Вид на Эски-Кермен.

© РИА Новости / Ольга Кабанова
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Дорога к Эски-Кермену в Крыму.

Эски-Кермен в Крыму
2 из 4

Дорога к Эски-Кермену в Крыму.

© РИА Новости / Ольга Кабанова
CC BY-SA 3.0 / Vadim Indeikin / Алтарь. Церковь Успения. Пещерный город Эски-Кермен. Бахчисарайский р-н. Крым

Церковь Успения в пещерном городе Эски-Кермене в Крыму.

Церковь Успения в пещерном городе Эски-Кермен в Крыму
3 из 4

Церковь Успения в пещерном городе Эски-Кермене в Крыму.

CC BY-SA 3.0 / Vadim Indeikin / Алтарь. Церковь Успения. Пещерный город Эски-Кермен. Бахчисарайский р-н. Крым
© РИА Новости / Ольга Кабанова

Эски-Кермен в Крыму.

Эски-Кермен в Крыму
4 из 4

Эски-Кермен в Крыму.

© РИА Новости / Ольга Кабанова
1 из 4

Вид на Эски-Кермен.

© РИА Новости / Ольга Кабанова
2 из 4

Дорога к Эски-Кермену в Крыму.

© РИА Новости / Ольга Кабанова
3 из 4

Церковь Успения в пещерном городе Эски-Кермене в Крыму.

CC BY-SA 3.0 / Vadim Indeikin / Алтарь. Церковь Успения. Пещерный город Эски-Кермен. Бахчисарайский р-н. Крым
4 из 4

Эски-Кермен в Крыму.

© РИА Новости / Ольга Кабанова
Сохранилось порядка 350 пещер, вырубленных в скале. Одни напоминают черепа с пустыми глазницами, другие похожи на рыцарские шлемы. Жутковато, когда смотришь на них в сумерках.
Но больше всего туристов манит и пугает осадный колодец, ведущий глубоко под землю: 84 ступени, по которым невозможно спуститься без специального снаряжения. Особо смелые делают пять-семь шагов вниз и возвращаются назад, боясь упасть: настолько стесаны от времени там ступени.
CC BY-SA 3.0 / Дмитрий Жданов / IЕскі-Кермен / Cropped imageЭски-Кермен в Крыму
Эски-Кермен в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
CC BY-SA 3.0 / Дмитрий Жданов / IЕскі-Кермен / Cropped image
Эски-Кермен в Крыму

Жизнь в пещере

Эски-Кермен — самый посещаемый пещерный город в Крыму. Там повсюду информационные таблички и стрелки с указанием маршрута — это удобно для тех, кто приезжает сюда самостоятельно, без экскурсовода. Вход — 100 рублей.
© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"

Номер в пещере в "Эски-Кермене".

Эко-усадьба Эски-Кермен
1 из 5

Номер в пещере в "Эски-Кермене".

© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"
© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"

Номер в пещере.

Эко-усадьба Эски-Кермен
2 из 5

Номер в пещере.

© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"
© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"

Экоусадьба "Эски-Кермен".

Эко-усадьба Эски-Кермен
3 из 5

Экоусадьба "Эски-Кермен".

© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"
© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"

Экоусадьба.

Эко-усадьба Эски-Кермен
4 из 5

Экоусадьба.

© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"
© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"

"Эски-Кермен".

Эко-усадьба Эски-Кермен
5 из 5

"Эски-Кермен".

© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"
1 из 5

Номер в пещере в "Эски-Кермене".

© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"
2 из 5

Номер в пещере.

© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"
3 из 5

Экоусадьба "Эски-Кермен".

© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"
4 из 5

Экоусадьба.

© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"
5 из 5

"Эски-Кермен".

© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"
Рядом с комплексом — одноименная экоусадьба, где предлагают переночевать прямо в средневековой пещере. Стоимость — от четырех до восьми тысяч рублей в сутки за двоих. В "номере" есть кровать, туалет, душ, холодильник, телевизор, камин.
Гости могут приготовить еду на мангале в беседке или пообедать в кафе. Цены демократичные: 100 рублей за чебурек или янтык, 200 — за стейк из свинины. Также есть кемпинг с видом на Эски-Кермен. В самом пещерном городе палатки ставить нельзя.
© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"

Экоусадьба "Эски-Кермен"

Эко-усадьба Эски-Кермен
1 из 4

Экоусадьба "Эски-Кермен"

© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"
© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"

Блюда в экоусадьбе "Эски-Кермен".

Эко-усадьба Эски-Кермен
2 из 4

Блюда в экоусадьбе "Эски-Кермен".

© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"
© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"

Место для трапезы в "Эски-Кермене".

Эко-усадьба Эски-Кермен
3 из 4

Место для трапезы в "Эски-Кермене".

© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"
© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"

Кухня в экоусадьбе "Эски-Кермен".

Эко-усадьба Эски-Кермен
4 из 4

Кухня в экоусадьбе "Эски-Кермен".

© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"
1 из 4

Экоусадьба "Эски-Кермен"

© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"
2 из 4

Блюда в экоусадьбе "Эски-Кермен".

© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"
3 из 4

Место для трапезы в "Эски-Кермене".

© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"
4 из 4

Кухня в экоусадьбе "Эски-Кермен".

© Фото : предоставлено пресс-службой Эко-усадьбы "Эски-Кермен"

Барабан-колонна

Мангуп-Кале находится на платообразной вершине Бабадаг ("баба́" значит "отец", а "даг" — "гора") в окружении сразу нескольких долин.
Тавры тут жили еще в первом тысячелетии до нашей эры. А в XIII веке город стал столицей византийского княжества Феодоро и за 150 лет превратился в настоящий пещерный мегаполис с дворцом, базиликой и укреплениями.
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Пещеры на территории пещерного города Мангупа (Мангуп-Кале) в Бахчисарайском районе Крыма.

Пещеры на территории пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма
1 из 3

Пещеры на территории пещерного города Мангупа (Мангуп-Кале) в Бахчисарайском районе Крыма.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Развалины базилики на территории пещерного города Мангупа (Мангуп-Кале) в Бахчисарайском районе Крыма.

Развалины базилики на территории пещерного города Мангуп-Кале в Бахчисарайском районе Крыма
2 из 3

Развалины базилики на территории пещерного города Мангупа (Мангуп-Кале) в Бахчисарайском районе Крыма.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Туристическая палатка на территории пещерного города Мангупа (Мангуп-Кале) в Бахчисарайском районе Крыма.

Туристическая палатка на территории пещерного города Мангуп в Бахчисарайском районе Крыма
3 из 3

Туристическая палатка на территории пещерного города Мангупа (Мангуп-Кале) в Бахчисарайском районе Крыма.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
1 из 3

Пещеры на территории пещерного города Мангупа (Мангуп-Кале) в Бахчисарайском районе Крыма.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
2 из 3

Развалины базилики на территории пещерного города Мангупа (Мангуп-Кале) в Бахчисарайском районе Крыма.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
3 из 3

Туристическая палатка на территории пещерного города Мангупа (Мангуп-Кале) в Бахчисарайском районе Крыма.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
От былого величия остались лишь руины. Однако посмотреть есть на что. Сохранились ворота в город и сам пещерный комплекс с жилыми помещениями, по планировке напоминающими современные двухкомнатные квартиры.
Охотники за впечатлениями могут спуститься на 20 метров вниз по валунам, в Благовещенский мужской монастырь. Он тоже выдолблен в скале. Заходить внутрь разрешается, для туристок даже приготовили у входа платки и юбки.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Свято-Благовещенский пещерный мужской монастырь на территории пещерного города Мангупа (Мангуп-Кале) в Бахчисарайском районе Крыма.

Свято-Благовещенский пещерный мужской монастырь на территории пещерного города Мангуп-Кале в Крыму
1 из 2

Свято-Благовещенский пещерный мужской монастырь на территории пещерного города Мангупа (Мангуп-Кале) в Бахчисарайском районе Крыма.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Свято-Благовещенский пещерный мужской монастырь на территории пещерного города Мангупа (Мангуп-Кале).

Свято-Благовещенский пещерный мужской монастырь на территории пещерного города Мангуп-Кале в Крыму
2 из 2

Свято-Благовещенский пещерный мужской монастырь на территории пещерного города Мангупа (Мангуп-Кале).

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
1 из 2

Свято-Благовещенский пещерный мужской монастырь на территории пещерного города Мангупа (Мангуп-Кале) в Бахчисарайском районе Крыма.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
2 из 2

Свято-Благовещенский пещерный мужской монастырь на территории пещерного города Мангупа (Мангуп-Кале).

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Но больше всего путешественники любят подниматься к комплексу "Барабан-коба". Тут самая крупная пещера на Мангупе, с необычной колонной. Если несколько раз по ней ударить, звук похож на барабанную дробь.

На джипе по горам

Добраться до Мангуп-Кале можно и пешком, но придется долго подниматься в гору по жаре. Джип-тур из Бахчисарая стоит от четырех тысяч за группу до шести человек.
Можно обратиться к местным: они ждут туристов на стоянке. Ценник ниже — от 2500.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНа таких авто возят джип-туры
Автомобиль на верхнем плато пещерного города Чуфут-Кале в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На таких авто возят джип-туры
Вход на территорию оплачивается отдельно — 100 рублей. В пещерном городе нет никаких кафе, ресторанов, киосков. Ближайшее место, где удастся перекусить, — село Ходжа-Сала, откуда начинается пешеходный подъем. Воду нужно брать с собой.
На маршруте гиды советуют полюбоваться озером в долине, а также сделать остановку у Караимского некрополя, где похоронены последние хозяева города — караимы. Полуразрушенные надгробья с надписями на древнем языке скрыты в лесах на склоне горы.

Город иудеев

Самый туристический и близкий к Бахчисараю пещерный город — Чуфут-Кале (всего 2,5 километра, ходит маршрутка). С трех сторон — неприступные скалы.
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСвято-Успенский пещерный монастырь на территории средневекового пещерного города-крепости Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе в Крыму
Свято-Успенский пещерный монастырь на территории средневекового пещерного города-крепости Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Свято-Успенский пещерный монастырь на территории средневекового пещерного города-крепости Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе в Крыму
Подъем — около двух километров, но путь не будет скучным: по дороге — Свято-Успенский пещерный монастырь, старое мусульманское кладбище, а еще множество торговых точек и сувенирных палаток.
Чуфут-Кале переводится как "иудейская крепость": ученые считают, что тут был древний город Фуллы, упоминаемый в "Житиях святых". Пещеры расположены друг над другом и напоминают пчелиные соты, а в некоторых местах — будто фигурки от тетриса. И они неплохо сохранились.
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк

Вид на ущелье из пещеры на территории караимского города-крепости Чуфут-Кале в Крыму.

Вид на ущелье из пещеры на территории караимского города-крепости Чуфут-Кале в Крыму
1 из 4

Вид на ущелье из пещеры на территории караимского города-крепости Чуфут-Кале в Крыму.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Туристы делают селфи на верхнем плато пещерного города Чуфут-Кале в Крыму.

Мужчина и женщина делают селфи на верхнем плато пещерного города Чуфут-Кале в Крыму
2 из 4

Туристы делают селфи на верхнем плато пещерного города Чуфут-Кале в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Средневековый пещерный город-крепость Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе в Крыму.

Средневековый пещерный город-крепость Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе в Крыму
3 из 4

Средневековый пещерный город-крепость Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе в Крыму.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Козы в районе пещерного города Чуфут-Кале в Крыму.

Козы в районе пещерного города Чуфут-Кале в Крыму
4 из 4

Козы в районе пещерного города Чуфут-Кале в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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1 из 4

Вид на ущелье из пещеры на территории караимского города-крепости Чуфут-Кале в Крыму.

© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
2 из 4

Туристы делают селфи на верхнем плато пещерного города Чуфут-Кале в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
3 из 4

Средневековый пещерный город-крепость Чуфут-Кале в Бахчисарайском районе в Крыму.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
4 из 4

Козы в районе пещерного города Чуфут-Кале в Крыму.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Главная достопримечательность — мавзолей красавицы Ненкеджан (Джанике-ханым), дочери хана Тохтамыша.
Рядом — деревянная лавочка, с которой открывается завораживающий вид на окружающие Чуфут-Кале горы.
CC BY-SA 3.0 / Zakvitla / Мавзолей Джанике-ханым
Мавзолей Джанике-ханым - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
CC BY-SA 3.0 / Zakvitla /
Мавзолей Джанике-ханым
Вход подороже — 200 рублей. Зато тут все для туристов: и кафе внизу, и палатки с водой и закусками по пути.

Жизнь на Марсе

Бакла, в отличие от остальных пещерных городов, крепостью никогда не была. По рассказам гидов, люди здесь занимались виноделием, земледелием, а если приближались враги, уходили в соседний Чуфут-Кале.
CC BY-SA 4.0 / Vadim Indeikin / Начало подъема. Бакла. Скалистое. Бахчисарайский р-н. Крым / Cropped image

Бакла в Крыму.

Бакла в Крыму
1 из 3

Бакла в Крыму.

CC BY-SA 4.0 / Vadim Indeikin / Начало подъема. Бакла. Скалистое. Бахчисарайский р-н. Крым / Cropped image
CC BY-SA 4.0 / Alim The Great / Печерне мiсто Бакла / Cropped image

Пещерный город Бакла.

Бакла в Крыму
2 из 3

Пещерный город Бакла.

CC BY-SA 4.0 / Alim The Great / Печерне мiсто Бакла / Cropped image
CC BY-SA 4.0 / Alim The Great / Печерне мiсто Бакла / Crioowd image

Бакла.

Бакла в Крыму
3 из 3

Бакла.

CC BY-SA 4.0 / Alim The Great / Печерне мiсто Бакла / Crioowd image
1 из 3

Бакла в Крыму.

CC BY-SA 4.0 / Vadim Indeikin / Начало подъема. Бакла. Скалистое. Бахчисарайский р-н. Крым / Cropped image
2 из 3

Пещерный город Бакла.

CC BY-SA 4.0 / Alim The Great / Печерне мiсто Бакла / Cropped image
3 из 3

Бакла.

CC BY-SA 4.0 / Alim The Great / Печерне мiсто Бакла / Crioowd image
Сохранилось более 50 выдолбленных в скале зернохранилищ. Диаметр входного отверстия — максимум 30 сантиметров. Ребенок мог бы пролезть и посмотреть, что внутри, но родители такую авантюру вряд ли одобрят.
Если в Эски-Кермене пещеры напоминают глазницы, в Чуфут-Кале — пчелиные соты, то здесь — крупные фасолины. Возможно, именно отсюда и название города (по-тюркски "бакла" — фасоль).
© РИА Новости / Ирина ПавленкоЗаброшенный карьер в селе Скалистое Бахчисарайского района, который в народе называют Марсианским озером
Заброшенный карьер в селе Скалистое Бахчисарайского района, который в народе называют Марсианским озером - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
© РИА Новости / Ирина Павленко
Заброшенный карьер в селе Скалистое Бахчисарайского района, который в народе называют Марсианским озером
Вход бесплатный, но и никакой туристической инфраструктуры нет. Гиды рекомендуют по пути к Бакле заехать на Марсианское озеро. Пейзаж действительно неземной. Это бывший карьер, где добывали инкерманский камень. Вода пресная и чистая, небесно-лазурного цвета, и купаться можно.
Девушка в маковом поле неподалеку от села Сирень в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 08:39Туризм
Достопримечательности Крыма, которые нельзя пропустить. Гид для всей семьи
 
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