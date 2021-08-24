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Умер один из разработчиков сверхтяжелой ракеты "Энергия" Анатолий Чижов

Умер один из разработчиков сверхтяжелой ракеты "Энергия" Анатолий Чижов - РИА Новости, 24.08.2021

Умер один из разработчиков сверхтяжелой ракеты "Энергия" Анатолий Чижов

На 88-м году жизни скончался бывший директор завода "Прогресс" Анатолий Чижов, принимавший участие в создании многоразовой космической системы "Энергия". РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:01

2021-08-24T12:01

2021-08-24T13:03

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На 88-м году жизни скончался бывший директор завода "Прогресс" Анатолий Чижов, принимавший участие в создании многоразовой космической системы "Энергия".Чижов родился в Каменке, окончил Казанский авиационной институт, в 1960 году пришел инженером на Куйбышевский (Самарский) завод "Прогресс", а через 20 лет возглавил его.Помимо создания носителя "Энергия", принимал участие в разработке ракеты Н-1 для советской лунной программы, а также аппаратов "Орлец-1", "Орлец-2", "Янтарь" и "Силуэт".Награжден орденом Трудового Красного Знамени, а также удостоен Госпремии СССР, звания Героя Соцтруда с вручением ордена Ленина.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука