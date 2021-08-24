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Умер один из разработчиков сверхтяжелой ракеты "Энергия" Анатолий Чижов
Умер один из разработчиков сверхтяжелой ракеты "Энергия" Анатолий Чижов - РИА Новости, 24.08.2021
Умер один из разработчиков сверхтяжелой ракеты "Энергия" Анатолий Чижов
На 88-м году жизни скончался бывший директор завода "Прогресс" Анатолий Чижов, принимавший участие в создании многоразовой космической системы "Энергия". РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:01
2021-08-24T13:03
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На 88-м году жизни скончался бывший директор завода "Прогресс" Анатолий Чижов, принимавший участие в создании многоразовой космической системы "Энергия".Чижов родился в Каменке, окончил Казанский авиационной институт, в 1960 году пришел инженером на Куйбышевский (Самарский) завод "Прогресс", а через 20 лет возглавил его.Помимо создания носителя "Энергия", принимал участие в разработке ракеты Н-1 для советской лунной программы, а также аппаратов "Орлец-1", "Орлец-2", "Янтарь" и "Силуэт".Награжден орденом Трудового Красного Знамени, а также удостоен Госпремии СССР, звания Героя Соцтруда с вручением ордена Ленина.
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роскосмос, космос - риа наука
12:01 24.08.2021 (обновлено: 13:03 24.08.2021)
 
Умер один из разработчиков сверхтяжелой ракеты "Энергия" Анатолий Чижов

Умер один из разработчиков ракеты для советской лунной программы Анатолий Чижов

© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкАнатолий Чижов
Анатолий Чижов - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Владимир Родионов
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На 88-м году жизни скончался бывший директор завода "Прогресс" Анатолий Чижов, принимавший участие в создании многоразовой космической системы "Энергия".

"Весь трудовой путь Анатолия Алексеевича — это пример добросовестного служения Отечеству, полной самоотдачи <...>. Под его руководством было освоено производство новых типов космических аппаратов различного назначения", — говорится на сайте Роскосмоса.

Чижов родился в Каменке, окончил Казанский авиационной институт, в 1960 году пришел инженером на Куйбышевский (Самарский) завод "Прогресс", а через 20 лет возглавил его.
Помимо создания носителя "Энергия", принимал участие в разработке ракеты Н-1 для советской лунной программы, а также аппаратов "Орлец-1", "Орлец-2", "Янтарь" и "Силуэт".
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, а также удостоен Госпремии СССР, звания Героя Соцтруда с вручением ордена Ленина.
© Фото : РоскосмосАнатолий Чижов
Анатолий Чижов - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : Роскосмос
Анатолий Чижов
 
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