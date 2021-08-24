https://ria.ru/20210824/korrespondent-1747093815.html

Полиция применила силу против корреспондента РИА Новости на митинге в Токио

Полиция применила силу против корреспондента РИА Новости на митинге в Токио - РИА Новости, 24.08.2021

Полиция применила силу против корреспондента РИА Новости на митинге в Токио

Один человек пострадал при столкновении с полицией в Токио на митинге против Паралимпийских игр, сотрудники правоохранительных органов также применили силу и... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:52

2021-08-24T18:52

2021-08-24T20:31

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ТОКИО, 24 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Один человек пострадал при столкновении с полицией в Токио на митинге против Паралимпийских игр, сотрудники правоохранительных органов также применили силу и против корреспондента РИА Новости, находившегося на месте событий.Полицейские перекрыли проходы к заявленному месту митинга против проведения Паралимпиады, огородив небольшое пространство на тротуаре за пару кварталов от него. При этом некоторые из правоохранителей перегородили доступ к этому пространству и от всех проходящих требовали надеть на шею карты аккредитации. Из-за этого многие участники митинга, не разобравшись, куда идти, поворачивали домой.За десять минут до начала митинга в огороженном пространстве стояли всего семь человек. Более многочисленная часть протестующих собралась на противоположной стороне улицы, но когда к ним захотели присоединиться несколько человек со стороны "загончика", они встретили жесткий отпор со стороны полиции. Полиция мотивировала это сначала тем, что для пешеходов загорелся красный свет, а когда сигнал сменился на зеленый, они не позволили желающим пройти, заявив, что "на той стороне и так много народа".Участники митинга потребовали пропустить их, так как эта часть дороги не была огорожена. Возникло несколько очагов стычек полиции с митингующими. Когда со стороны протестующих раздался крик, выяснилось, что при столкновении одна из женщин упала и до крови разбила голову после того, как ее сильно толкнул один из полицейских.Корреспондент РИА Новости лично убедилась, что сотрудники правопорядка не стесняются применять силу: когда она стала снимать, полиция грубо вытолкнула ее от места, где стояла пострадавшая. Ни карточка журналиста, ни доводы, что корреспондент представляет СМИ, не действовали. Несколько стычек произошли и после этого. В результате митинг начался не традиционными призывами "Прекратить Паралимпиаду!", а требованиями прекратить насилие со стороны полицейских.Корреспонденту РИА Новости удалось поговорить с организаторами митинга и с самой пострадавшей."Похоже также, что еще одного человека задержали. Но я пока не знаю подробностей. Сейчас нас здесь, если считать по обе стороны, около 100 человек. Мы всегда устраиваем митинг около здания Олимпийского комитета Японии, на него не нужно разрешений, потому что это не марш и не демонстрация. И всегда свободно проходим к нему. Тем более что никаких причин закрывать проход туда нет. Нам даже ничего не объяснили",— сказала РИА Новости одна из организаторов митинга Норико Кёгоку.По ее мнению, полиция хотела не допустить, чтобы крики протестующих были слышны на стадионе, где проходит церемония открытия игр."Меня окружила полиция и задержала одну женщину. Я сказала, что так нельзя, и прижалась к одному из полицейских, он толкнул меня, я упала на землю, у меня пошла кровь. Это насилие со стороны полиции", — рассказала пострадавшая женщина, у которой на рубашке видны следы крови.Она сообщила свое имя, но затем попросила его не указывать, так как боится полиции."Мы никогда не забудем вам это насилие. И это открытие Паралимпиады тоже никогда не забудем. И не простим. Паралимпиада с насилием от полиции. И то, что Паралимпиаду насильно проводят в пандемию. Не простим! Нет Олимпиаде и Паралимпиаде! Верните нашего соратника!" — скандировали протестующие.Митинг продолжался два часа, затем участники мирно разошлись.Паралимпийские игры начинаются во вторник в Токио. В Играх принимают участие 4,4 тысячи спортсменов из 162 стран, из них пять стан участвуют впервые. Атлеты будут соревноваться в 22 видах спорта и разыграют 539 комплектов наград. Паралимпиада продлится до 5 сентября.

https://rsport.ria.ru/20210824/ukraina-1747059426.html

https://rsport.ria.ru/20210824/paralimpiada-1746974685.html

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в мире, олимпийские игры, токио, япония, паралимпийские игры