https://ria.ru/20210824/koronavirus-1747077528.html

Пандемия коронавируса выявила проблемы здравоохранения, заявил Путин

Пандемия коронавируса выявила проблемы здравоохранения, заявил Путин - РИА Новости, 24.08.2021

Пандемия коронавируса выявила проблемы здравоохранения, заявил Путин

Пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:52

2021-08-24T17:52

2021-08-24T18:13

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Пандемия коронавируса выявила не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения, заявил президент РФ Владимир Путин."Беспрецедентный вызов эпидемии показал не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения. Как вы знаете, уже принято решение о запуске специальной программы по развитию системы медицинской реабилитации, она должна стать современной и доступной, эффективно помогать людям преодолевать последствия болезни и травм. Я прошу партию "Единая Россия" содействовать выполнению этой программы", - сказал Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия".Он напомнил, что на реализацию программы выделено 100 миллиардов рублей, из них 60 миллиардов – в ближайшие три года.

https://ria.ru/20210824/vaktsinatsiya-1747077016.html

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2021

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владимир путин, единая россия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество