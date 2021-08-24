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https://ria.ru/20210824/koronavirus-1747028681.html
Мясников призвал не вызывать скорую помощь при коронавирусе
Мясников призвал не вызывать скорую помощь при коронавирусе - РИА Новости, 24.08.2021
Мясников призвал не вызывать скорую помощь при коронавирусе
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", какими проблемами чреват вызов скорой при коронавирусе. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:39
2021-08-24T15:50
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", какими проблемами чреват вызов скорой при коронавирусе.По словам специалиста, в период пандемии стало популярным обращаться за неотложной помощью. Причем чаще всего никаких поводов для экстренного вмешательства нет, а "врач просто дает таблетку и уезжает". Однако в зоне риска оказываются люди с более тяжелыми заболеваниями, к которым бригада не успевает приехать."Больному с COVID-19 скорая помощь не нужна. Если он требует госпитализации, ему нужна служба перевозки инфекционных больных. Ему надо просто из дома переехать в больницу", — подытожил врач.Ранее Мясников рассказал об одном из опасных последствий коронавируса — легочном фиброзе. Это заболевание повышает риск развития рака в восемь-четырнадцать раз. Во избежание возникновения подобных проблем нужно "категорически" бросить курить, худеть и с осторожностью подходить к приему витаминов.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач)
14:39 24.08.2021 (обновлено: 15:50 24.08.2021)
 
Мясников призвал не вызывать скорую помощь при коронавирусе

Доктор Мясников: больным COVID-19 не нужно вызывать скорую помощь

© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : ВГТРК
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", какими проблемами чреват вызов скорой при коронавирусе.
По словам специалиста, в период пандемии стало популярным обращаться за неотложной помощью. Причем чаще всего никаких поводов для экстренного вмешательства нет, а "врач просто дает таблетку и уезжает". Однако в зоне риска оказываются люди с более тяжелыми заболеваниями, к которым бригада не успевает приехать.
"Больному с COVID-19 скорая помощь не нужна. Если он требует госпитализации, ему нужна служба перевозки инфекционных больных. Ему надо просто из дома переехать в больницу", — подытожил врач.
Ранее Мясников рассказал об одном из опасных последствий коронавируса — легочном фиброзе. Это заболевание повышает риск развития рака в восемь-четырнадцать раз. Во избежание возникновения подобных проблем нужно "категорически" бросить курить, худеть и с осторожностью подходить к приему витаминов.
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