https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746990627.html

В России впервые с 23 июня зафиксировали менее 19 тысяч случаев COVID-19

В России впервые с 23 июня зафиксировали менее 19 тысяч случаев COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021

В России впервые с 23 июня зафиксировали менее 19 тысяч случаев COVID-19

Число выявленных за сутки новых случаев COVID-19 в России составило менее 19 тысяч (18 833) впервые с 23 июня, следует из данных оперативного штаба по борьбе с... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:32

2021-08-24T11:32

2021-08-24T11:32

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Число выявленных за сутки новых случаев COVID-19 в России составило менее 19 тысяч (18 833) впервые с 23 июня, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Согласно статистике, 23 июня в стране было зарегистрировано 17 594 случая заболевания."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 18 833 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 463 (7,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 785 374 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,28%.

https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746956500.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии