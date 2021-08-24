https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746990627.html
В России впервые с 23 июня зафиксировали менее 19 тысяч случаев COVID-19
В России впервые с 23 июня зафиксировали менее 19 тысяч случаев COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021
В России впервые с 23 июня зафиксировали менее 19 тысяч случаев COVID-19
Число выявленных за сутки новых случаев COVID-19 в России составило менее 19 тысяч (18 833) впервые с 23 июня, следует из данных оперативного штаба по борьбе с... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T11:32
2021-08-24T11:32
2021-08-24T11:32
распространение коронавируса
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Число выявленных за сутки новых случаев COVID-19 в России составило менее 19 тысяч (18 833) впервые с 23 июня, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Согласно статистике, 23 июня в стране было зарегистрировано 17 594 случая заболевания."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 18 833 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 463 (7,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 785 374 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,28%.
https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746956500.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России впервые с 23 июня зафиксировали менее 19 тысяч случаев COVID-19
Оперштаб: в России впервые с 23 июня число новых случаев COVID-19 составило менее 19 тысяч