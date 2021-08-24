https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746989441.html

Китай призвал США прекратить политизацию вопроса о происхождении COVID-19

Китай призвал США прекратить политизацию вопроса о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021

Китай призвал США прекратить политизацию вопроса о происхождении COVID-19

Китай призывает США прекратить политизацию вопроса происхождения COVID-19, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:28

2021-08-24T11:28

2021-08-24T11:31

в мире

сша

китай

джо байден

мид кнр

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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ПЕКИН, 24 авг – РИА Новости. Китай призывает США прекратить политизацию вопроса происхождения COVID-19, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что американские эксперты ко вторнику подготовят доклад о происхождении коронавируса, первым с ним ознакомится президент США Джо Байден, позднее может быть обнародована несекретная версия. От доклада ждут в первую очередь подтверждения или опровержения версий об искусственном происхождении коронавируса."С самого начала эпидемии США политизировали вопрос борьбы с заболеванием, в результате чего стали страной с наибольшим количеством заболевших и погибших, а американский народ заплатил высокую цену", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что в настоящий момент США преследуют скрытую политическую цель и используют разведку для проведения так называемого расследования происхождения коронавирусной инфекции, что подрывает международное сотрудничество в этой области.В мае этого года Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В сообщении Белого дома приведены слова президента Джо Байдена о том, что разведсообщество США "объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу". Американский лидер тогда заявил, что попросил разведку США "удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая поможет приблизить нас к окончательному выводу" по данной проблеме и проинформировать его о результатах в течение 90 дней.

https://ria.ru/20210727/kitay-1742981350.html

https://ria.ru/20210802/kitay-1743914603.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, джо байден, мид кнр, коронавирус covid-19