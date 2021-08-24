https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746956500.html

Найдено антитело, защищающее от всех известных штаммов коронавируса

Найдено антитело, защищающее от всех известных штаммов коронавируса - РИА Новости, 24.08.2021

Найдено антитело, защищающее от всех известных штаммов коронавируса

Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T00:43

2021-08-24T00:43

2021-08-24T00:43

распространение коронавируса

в мире

сша

вашингтон (город)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Исследование опубликовали на официальном портале вуза.Авторы работы изучили 43 образца и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. Затем девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах, после чего отобрали самые эффективные.Выяснилось, что антитело SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса — "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота", — а также редкими мутациями. По словам ученых, SARS2-38 присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной. Среди уникальных свойств выявленного антитела — высокая способность нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействие на все варианты возбудителя инфекции.Срок сохранения антителАнтитела против коронавируса SARS-Cov-2 остаются стабильными или даже повышаются в течение семи месяцев после заболевания, к такому выводу ранее пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Comunications.В исследовании, которое проводил Барселонский институт глобального здоровья (ISGlobal), участвовали 578 человек, которые перенесли COVID-19 бессимптомно или в легкой форме. На протяжении семи месяцев после болезни у них брали пробы крови - проверяли уровень и тип антител IgA, IgM и IgG к 6 различным антигенам SARS-CoV-2, а также наличие антител к четырем коронавирусам, которые вызывают простуду у людей.Авторам удалось доказать, что вне зависимости от возраста (в исследовании участвовали люди до 65 лет) и пола количество антител остается стабильным. Так же испытание свидетельствует о перекрестной защите антител против коронавирусов простуды человека (HCoV) от COVID-19. Так у людей с явно выраженным заболеванием SARS-CoV-2, был более низкий уровень антител к HCoV, а у тех, кто болел COVID-19 бессимптомно, высокий."Суперкоронавирус"Ранее иммунолог Сай Редди из Высшей технической школы Цюриха предупредил, что в следующем году в мире появится более опасный вариант коронавируса. По его словам, сочетание существующих штаммов SARS-CoV-2 может привести к новой фазе эпидемии с большим количеством смертельных исходов. Варианты бета из Южной Африки и гамма из Бразилии уже развили мутации, которые позволяют им частично избегать антител, отметил Редди.В следующей фазе пандемии, полагает иммунолог, штаммы бета и гамма станут еще заразнее, а дельта приобретет способность обходить иммунитет. Он назвал эти мутации неизбежными. "COVID-22 может быть даже хуже, чем то, что мы испытываем сейчас", — сказал ученый в интервью газете Blick.Специалист подчеркнул, что новый вариант SARS-CoV-2 нужно распознать как можно раньше, чтобы производители вакцин смогли быстро адаптировать препарат для противодействия инфекции.

https://ria.ru/20210806/koronavirus-1744680008.html

https://ria.ru/20210820/vaktsina-1746529154.html

https://ria.ru/20210823/koronavirus-1746578374.html

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в мире, сша, вашингтон (город), коронавирус covid-19