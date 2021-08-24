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Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей
Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей - РИА Новости, 24.08.2021
Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей
Минобороны РФ заключило более 40 контрактов на поставку свыше 1,3 тысячи образцов вооружения и техники на 500 с лишним миллиардов рублей в ходе форума... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:29
2021-08-24T14:29
безопасность
алексей криворучко
вооруженные силы рф
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская обл.), 24 авг – РИА Новости. Минобороны РФ заключило более 40 контрактов на поставку свыше 1,3 тысячи образцов вооружения и техники на 500 с лишним миллиардов рублей в ходе форума "Армия-2021", сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко."Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 миллиардов рублей", - сказал Криворучко.По его словам, подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации госпрограммы вооружения."В результате выполнения этих государственных контрактов ВС РФ пополнятся более чем 1300 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники", - заключил замминистра.На прошлогодней "Армии" Минобороны заключило контракты на сумму свыше 1,1 триллиона рублей.Международный военно-технический форум "Армия" продлится до 28 августа.
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безопасность, алексей криворучко, вооруженные силы рф, россия, форум "армия — 2021"
14:29 24.08.2021
 
Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей

Минобороны заключило на форуме "Армия-2021" более 40 контрактов на 500 миллиардов рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаги участников Международного форума "АРМИЯ-2021"
Флаги участников Международного форума АРМИЯ-2021 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КУБИНКА (Московская обл.), 24 авг – РИА Новости. Минобороны РФ заключило более 40 контрактов на поставку свыше 1,3 тысячи образцов вооружения и техники на 500 с лишним миллиардов рублей в ходе форума "Армия-2021", сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 миллиардов рублей", - сказал Криворучко.
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Мьянмы во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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Российские военные установили рекорд на конкурсе "АрМИ"
По его словам, подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации госпрограммы вооружения.
"В результате выполнения этих государственных контрактов ВС РФ пополнятся более чем 1300 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники", - заключил замминистра.
На прошлогодней "Армии" Минобороны заключило контракты на сумму свыше 1,1 триллиона рублей.
Международный военно-технический форум "Армия" продлится до 28 августа.
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БезопасностьАлексей КриворучкоВооруженные силы РФРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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