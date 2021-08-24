https://ria.ru/20210824/kontrakty-1747026116.html

Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей

Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей - РИА Новости, 24.08.2021

Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей

Минобороны РФ заключило более 40 контрактов на поставку свыше 1,3 тысячи образцов вооружения и техники на 500 с лишним миллиардов рублей в ходе форума... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:29

2021-08-24T14:29

2021-08-24T14:29

безопасность

алексей криворучко

вооруженные силы рф

россия

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская обл.), 24 авг – РИА Новости. Минобороны РФ заключило более 40 контрактов на поставку свыше 1,3 тысячи образцов вооружения и техники на 500 с лишним миллиардов рублей в ходе форума "Армия-2021", сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко."Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 миллиардов рублей", - сказал Криворучко.По его словам, подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации госпрограммы вооружения."В результате выполнения этих государственных контрактов ВС РФ пополнятся более чем 1300 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники", - заключил замминистра.На прошлогодней "Армии" Минобороны заключило контракты на сумму свыше 1,1 триллиона рублей.Международный военно-технический форум "Армия" продлится до 28 августа.

https://ria.ru/20210824/rekord-1746960747.html

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безопасность, алексей криворучко, вооруженные силы рф, россия, форум "армия — 2021"