https://ria.ru/20210824/kontrakty-1747007391.html

Москва с начала года заключила 45 КЖЦ на поставку медоборудования

Москва с начала года заключила 45 КЖЦ на поставку медоборудования - РИА Новости, 24.08.2021

Москва с начала года заключила 45 КЖЦ на поставку медоборудования

Москва с начала года заключила 45 контрактов жизненного цикла (КЖЦ) на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования на общую сумму более 23... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:51

2021-08-24T12:51

2021-08-24T12:51

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

александр прохоров

владимир ефимов (политик)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Москва с начала года заключила 45 контрактов жизненного цикла (КЖЦ) на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования на общую сумму более 23 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Москва заключает контракты жизненного цикла в сфере здравоохранения с конца 2019 года. Механизм оказался широко востребованным среди производителей медтехники и менее чем за два года с ними подписано более 100 контрактов на сумму свыше 80 миллиардов рублей. Только в этом году по результатам конкурсов заключено 45 контрактов на общую сумму 23,1 миллиарда рублей. По ним в московские медучреждения поставят более 600 единиц новейших моделей медицинского оборудования", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.В рамках заключенных с начала года контрактов жизненного цикла столица закупит рентгеновское и эндоскопическое оборудование, КТ-томографы и другую технику. Победителями конкурсов стали, в том числе, такие известные мировые производители, как Siemens и General Electric, говорится в сообщении.Изначально контракты жизненного цикла использовались в транспортной сфере: с 2013 года с помощью КЖЦ город обновляет подвижной состав метрополитена и трамвайный парк, а с 2018 года приобретает электробусы.

https://ria.ru/20210629/programma-1739059334.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, москва, александр прохоров, владимир ефимов (политик)