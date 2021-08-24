Москва с начала года заключила 45 КЖЦ на поставку медоборудования
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Москва с начала года заключила 45 контрактов жизненного цикла (КЖЦ) на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования на общую сумму более 23 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Москва заключает контракты жизненного цикла в сфере здравоохранения с конца 2019 года. Механизм оказался широко востребованным среди производителей медтехники и менее чем за два года с ними подписано более 100 контрактов на сумму свыше 80 миллиардов рублей. Только в этом году по результатам конкурсов заключено 45 контрактов на общую сумму 23,1 миллиарда рублей. По ним в московские медучреждения поставят более 600 единиц новейших моделей медицинского оборудования", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.
В рамках заключенных с начала года контрактов жизненного цикла столица закупит рентгеновское и эндоскопическое оборудование, КТ-томографы и другую технику. Победителями конкурсов стали, в том числе, такие известные мировые производители, как Siemens и General Electric, говорится в сообщении.
"Все поставщики имеют не только технические возможности для производства необходимого городу оборудования, но и релевантный опыт в сервисе. Это важно при заключении контрактов жизненного цикла, поскольку они предполагают, что компании будут обеспечивать работоспособность техники в течение всего срока службы – в данном случае это 10–12 лет. Такой механизм госзакупки позволяет медучреждениям использовать аппараты более эффективно, а городу – оптимизировать расходы на ремонт и обслуживание закупленного оборудования", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Изначально контракты жизненного цикла использовались в транспортной сфере: с 2013 года с помощью КЖЦ город обновляет подвижной состав метрополитена и трамвайный парк, а с 2018 года приобретает электробусы.