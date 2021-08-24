https://ria.ru/20210824/konflikt-1746930504.html

"Ему ничего не будет". Москвич жестоко избил соседа и задавил его собаку

"Ему ничего не будет". Москвич жестоко избил соседа и задавил его собаку - РИА Новости, 24.08.2021

"Ему ничего не будет". Москвич жестоко избил соседа и задавил его собаку

Жители дома на западе Москвы уже несколько лет не могут найти управу на соседа-дебошира: с их слов, он устраивает поджоги, портит чужое имущество, скандалит,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T08:00

2021-08-24T08:00

2021-08-24T08:02

вандализм

москва

жилье

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Мария Семенова. Жители дома на западе Москвы уже несколько лет не могут найти управу на соседа-дебошира: с их слов, он устраивает поджоги, портит чужое имущество, скандалит, угрожает ножом. На той неделе перешел все границы: избил старшего по подъезду, а затем на автомобиле насмерть задавил его собаку. В полиции возбуждать уголовное дело отказались. РИА Новости разбиралось в ситуации.Интеллигентная параКогда именно Алексей Г. с женой и двумя детьми переехал в дом 55 на Беловежской улице, местные точно не помнят. Ирина Малышева с этажа выше навскидку называет 2016-й — примерно тогда, по ее словам, снизу впервые донесся шум семейной разборки. "Он поселился в квартире родителей. А мы не знали — были уверены, что там по-прежнему интеллигентная пожилая пара".Сосед Александр Панченко утверждает: проблемы начались практически сразу после переезда. Алексей бил зеркала в подъезде, громко выяснял отношения с женой, нередко доходило до рукоприкладства. Однажды окровавленная женщина вместе с детьми прибежала прятаться к консьержке, но при этом умоляла не вызывать полицию.Вскоре в доме 55 случилось два пожара: сперва загорелся мусоропровод, затем — двери на общем балконе. Прямых доказательств причастности нового жильца к поджогу нет, но Александр считает — больше некому. По его словам, Алексей сразу заявил о себе не с лучшей стороны, поссорился с несколькими соседями.Однажды парковался на тротуаре, и кто-то сделал ему замечание. В ответ посыпались угрозы в адрес жены и детей недовольного соседа, а чуть позже в его машину неизвестный выстрелил из травматического пистолета. Злоумышленника полиция не нашла. Но в доме на Беловежской многие уверены — это все тот же Алексей Г.Камера и ножВ распоряжении редакции есть видеозапись, сделанная в конце мая: беспокойный сосед идет по подъезду с ножом в руках, а затем пытается разбить им камеру наблюдения рядом с постом консьержки. С пожилой женщиной у Алексея отдельные счеты: однажды она пожаловалась, что после прихода к нему гостей в подъезде всегда что-то ломается.Инцидент с ножом перепугал жильцов — они попросили Панченко, как старшего по подъезду, серьезно поговорить с Алексеем. Тот сидел во дворе на скамейке и "странно улыбался".На записи видно, как Александр подходит к соседу и около минуты они разговаривают. Затем дебошир вскакивает со скамейки и наносит два удара кулаком и один — ногой.Панченко попал в больницу со сломанным носом и сотрясением мозга. Подал заявление в полицию, но получил отказ в возбуждении уголовного дела (документ есть в распоряжении редакции). В объяснениях Алексея, приведенных в постановлении, сказано, что старший по подъезду якобы угрожал преследованием."У меня взяли объяснительную, и больше никто со мной не связывался. Звоню сам — говорят приезжать и забирать отказ. А где же следствие?" — удивляется Панченко."Живем на вулкане"Семнадцатого августа конфликт между соседями разгорелся с новой силой. Александр с женой Светланой собирались на дачу, загружали вещи в машину. Рядом гуляла их собака Соня.На кадрах с камеры наблюдения (запись есть в распоряжении редакции) видно, как Алексей сдает на своей "Мазде" задним ходом и останавливается напротив Александра. Собака медленно идет через дорогу к хозяину. Когда Соня оказывается возле автомобиля, Алексей резко стартует, переезжает ее и скрывается. Собака бьется в агонии и через несколько минут умирает на руках у хозяина.Получить комментарий МВД на момент публикации РИА Новости не удалось. Однако, по словам Александра, как только видео с избиением и наездом на собаку разошлись по Сети, ему позвонили из полиции, попросили прислать запись нападения."Ничего бы не изменилось, если бы не пресса и не Сонечка. Пока нет тела — нет дела. И вот тело появилось, — говорит Панченко. — Невозможно постоянно жить на вулкане".Что касается Алексея, то он, по словам жильцов дома 55, сейчас лежит в больнице со сломанной ногой. Где получил травму — неизвестно. Но в квартире на шестом этаже уже давно не было так тихо. Возвращения соседа ждут с опаской."Как же страшно жить рядом с такими людьми. Я предупредила детей, чтобы они с ним не контактировали, не ездили в лифте. Человек неадекватный, не знаешь, чего от него ожидать", — объясняет Ирина Малышева.Местные считают: буйный сосед ведет себя так потому, что "давно потерял всякие ориентиры". И по какой-то причине уверен — ему ничего не будет.

https://ria.ru/20210818/ubiystvo-1746134052.html

https://ria.ru/20210821/politsiya-1746604814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вандализм, москва, жилье