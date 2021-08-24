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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210824/knigi-1747033376.html
Девочка-блогер в 12 лет вошла в шорт-лист книжной премии "Ревизор-2021"
Девочка-блогер в 12 лет вошла в шорт-лист книжной премии "Ревизор-2021" - РИА Новости, 24.08.2021
Девочка-блогер в 12 лет вошла в шорт-лист книжной премии "Ревизор-2021"
Блогер Ярослава Белоглазова вошла в шорт-лист книжной премии "Ревизор-2021" в номинации "Блогер года" и стала самой молодой участницей конкурса, объявили... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:24
2021-08-24T16:24
культура
эксмо
переделкино
российский книжный союз
новости культуры
книги
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Блогер Ярослава Белоглазова вошла в шорт-лист книжной премии "Ревизор-2021" в номинации "Блогер года" и стала самой молодой участницей конкурса, объявили организаторы премии на пресс-конференции во вторник."На сегодняшний день в номинацию этого года попало 200 заявок, уже 30 регионов России… Самый молодой участник – блогер 12 лет", - сообщил управляющий вице-президент Российского книжного союза, генеральный директор издательства "Вече" Леонид Палько.Организаторы уточнили, что это Ярослава Белоглазова, ей 12 лет, и она вместе с младшей сестрой и мамой публикует книжные обзоры на своей странице в Instagram. В номинации "Блогер года" за победу она поборется с Анной Миллер и Егором Аполлоновым, которые также вошли в шорт-лист номинации.В номинации "Профессионал года. Руководитель компании" в шорт-лист вошли основатель и руководитель компании "Папирус" Ильяз Муслимов, директор редакции художественной литературы "Эксмо" Александра Шипетина и генеральный директор Санкт-Петербургского Дома Книги Владимир Кашин, специальный приз также получит директор Приволжской книжной палаты Владимир Иванов.За звание "Издательство года" бороться будут Corpus, "Айар" и "Самокат", специальный приз получит издательство "Городец", которому в этом году исполняется 25 лет.Шорт-лист номинации "Событие года" составили три события: открытие обновленного Дома творчества Переделкино, проект "Академия книжного бизнеса для всех", а также открытие обновленного музея Бродского "Полторы комнаты".В номинацию "Инновационные сервисы и технологии" вошли сервис MyBook, сервис создания аудиокниг Speechki и книгоиздательская платформа Rugram."Мне важно сказать, что за эти 10 лет конкурс действительно стал, пожалуй, самым значимым отраслевым конкурсом в книжной индустрии, и за год (а конкурс проводит ревизию дел в течении всего года) мы действительно стараемся отметить самые интересные, самые лучшие инициативы издателей, книжных магазинов, библиотек, самые интересные инновации с точки зрения книжных технологий, и, конечно же, мы не забываем про людей, которые делают книги, поэтому мы отмечаем личности в целом ряде номинаций", - отметила главный редактор журнала "Книжная индустрия" Светлана Зорина.
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эксмо, переделкино, российский книжный союз, новости культуры, книги
16:24 24.08.2021
 
Девочка-блогер в 12 лет вошла в шорт-лист книжной премии "Ревизор-2021"

Девочка-блогер в 12 лет вошла в шорт-лист книжной премии "Ревизор-2021"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуэтки IV Открытого конкурса профессионального мастерства "Ревизор-2015" на стенде перед торжественной церемонией награждения лауреатов в рамках 28-й Московской международной книжной выставки-ярмарки, проходящей в 75-м павильоне на ВДНХ.
Статуэтки IV Открытого конкурса профессионального мастерства Ревизор-2015 на стенде перед торжественной церемонией награждения лауреатов в рамках 28-й Московской международной книжной выставки-ярмарки, проходящей в 75-м павильоне на ВДНХ. - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Блогер Ярослава Белоглазова вошла в шорт-лист книжной премии "Ревизор-2021" в номинации "Блогер года" и стала самой молодой участницей конкурса, объявили организаторы премии на пресс-конференции во вторник.
"На сегодняшний день в номинацию этого года попало 200 заявок, уже 30 регионов России… Самый молодой участник – блогер 12 лет", - сообщил управляющий вице-президент Российского книжного союза, генеральный директор издательства "Вече" Леонид Палько.
Организаторы уточнили, что это Ярослава Белоглазова, ей 12 лет, и она вместе с младшей сестрой и мамой публикует книжные обзоры на своей странице в Instagram. В номинации "Блогер года" за победу она поборется с Анной Миллер и Егором Аполлоновым, которые также вошли в шорт-лист номинации.
В номинации "Профессионал года. Руководитель компании" в шорт-лист вошли основатель и руководитель компании "Папирус" Ильяз Муслимов, директор редакции художественной литературы "Эксмо" Александра Шипетина и генеральный директор Санкт-Петербургского Дома Книги Владимир Кашин, специальный приз также получит директор Приволжской книжной палаты Владимир Иванов.
За звание "Издательство года" бороться будут Corpus, "Айар" и "Самокат", специальный приз получит издательство "Городец", которому в этом году исполняется 25 лет.
Шорт-лист номинации "Событие года" составили три события: открытие обновленного Дома творчества Переделкино, проект "Академия книжного бизнеса для всех", а также открытие обновленного музея Бродского "Полторы комнаты".
В номинацию "Инновационные сервисы и технологии" вошли сервис MyBook, сервис создания аудиокниг Speechki и книгоиздательская платформа Rugram.
"Мне важно сказать, что за эти 10 лет конкурс действительно стал, пожалуй, самым значимым отраслевым конкурсом в книжной индустрии, и за год (а конкурс проводит ревизию дел в течении всего года) мы действительно стараемся отметить самые интересные, самые лучшие инициативы издателей, книжных магазинов, библиотек, самые интересные инновации с точки зрения книжных технологий, и, конечно же, мы не забываем про людей, которые делают книги, поэтому мы отмечаем личности в целом ряде номинаций", - отметила главный редактор журнала "Книжная индустрия" Светлана Зорина.
Скриншот видео из TikTok-аккаунта maryanaro
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