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Эксперты протестировали сеть российских компаний на хакерские атаки
Эксперты протестировали сеть российских компаний на хакерские атаки - РИА Новости, 24.08.2021
Эксперты протестировали сеть российских компаний на хакерские атаки
Эксперты в сфере информационной безопасности в ходе проведения тестов на проникновение выяснили, что хакерским атакам подвержена технологическая сеть 75%... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T08:29
2021-08-24T08:29
экономика
технологии
positive technologies
россия
ольга зиненко
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Эксперты в сфере информационной безопасности в ходе проведения тестов на проникновение выяснили, что хакерским атакам подвержена технологическая сеть 75% промышленных компаний РФ, говорится в исследовании российской IT-компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies."По данным исследования, в 75% промышленных компаний был получен доступ в технологический сегмент сети, что позволило затем в 56% случаев получить доступ к системам управления технологическим процессом", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что доступ к системе управления производственным процессом может привести к нарушению работы предприятия и человеческим жертвам. По мнению экспертов компании, проанализировать защищенность производственных систем и оценить потенциальный ущерб можно при помощи использования киберполигона."Главными недостатками являются слабая защита внешнего периметра сети, доступного из сети интернет, низкая защищенность от проникновения в технологическую сеть, недостатки конфигурации устройств, а также использование словарных паролей и устаревших версий ПО", - рассказала старший аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20210804/khakery-1744295618.html
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экономика, технологии, positive technologies, россия, ольга зиненко
08:29 24.08.2021
 
Эксперты протестировали сеть российских компаний на хакерские атаки

Исследование Positive Technologies: хакерским атакам подвержена сеть 75% российских компаний

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Эксперты в сфере информационной безопасности в ходе проведения тестов на проникновение выяснили, что хакерским атакам подвержена технологическая сеть 75% промышленных компаний РФ, говорится в исследовании российской IT-компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies.
"По данным исследования, в 75% промышленных компаний был получен доступ в технологический сегмент сети, что позволило затем в 56% случаев получить доступ к системам управления технологическим процессом", - говорится в сообщении.
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Компания отмечает, что доступ к системе управления производственным процессом может привести к нарушению работы предприятия и человеческим жертвам. По мнению экспертов компании, проанализировать защищенность производственных систем и оценить потенциальный ущерб можно при помощи использования киберполигона.
"Главными недостатками являются слабая защита внешнего периметра сети, доступного из сети интернет, низкая защищенность от проникновения в технологическую сеть, недостатки конфигурации устройств, а также использование словарных паролей и устаревших версий ПО", - рассказала старший аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко, слова которой приводятся в сообщении.
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ЭкономикаТехнологииPositive TechnologiesРоссияОльга Зиненко
 
 
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