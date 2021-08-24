https://ria.ru/20210824/kiberbezopasnost-1746967040.html

Эксперты протестировали сеть российских компаний на хакерские атаки

Эксперты протестировали сеть российских компаний на хакерские атаки - РИА Новости, 24.08.2021

Эксперты протестировали сеть российских компаний на хакерские атаки

Эксперты в сфере информационной безопасности в ходе проведения тестов на проникновение выяснили, что хакерским атакам подвержена технологическая сеть 75%... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T08:29

2021-08-24T08:29

2021-08-24T08:29

экономика

технологии

positive technologies

россия

ольга зиненко

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Эксперты в сфере информационной безопасности в ходе проведения тестов на проникновение выяснили, что хакерским атакам подвержена технологическая сеть 75% промышленных компаний РФ, говорится в исследовании российской IT-компании в сфере кибербезопасности Positive Technologies."По данным исследования, в 75% промышленных компаний был получен доступ в технологический сегмент сети, что позволило затем в 56% случаев получить доступ к системам управления технологическим процессом", - говорится в сообщении.Компания отмечает, что доступ к системе управления производственным процессом может привести к нарушению работы предприятия и человеческим жертвам. По мнению экспертов компании, проанализировать защищенность производственных систем и оценить потенциальный ущерб можно при помощи использования киберполигона."Главными недостатками являются слабая защита внешнего периметра сети, доступного из сети интернет, низкая защищенность от проникновения в технологическую сеть, недостатки конфигурации устройств, а также использование словарных паролей и устаревших версий ПО", - рассказала старший аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210804/khakery-1744295618.html

https://ria.ru/20210809/khakery-1744979897.html

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2021

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экономика, технологии, positive technologies, россия, ольга зиненко