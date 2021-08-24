https://ria.ru/20210824/irak-1747056484.html

В МИД Ирака опровергли информацию о намерении страны закупить С-400

В МИД Ирака опровергли информацию о намерении страны закупить С-400 - РИА Новости, 24.08.2021

В МИД Ирака опровергли информацию о намерении страны закупить С-400

Ирак и Россия не ведут переговоров по поставкам комплексов ПВО С-400, между странами сохраняется военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в области... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:40

2021-08-24T16:40

2021-08-24T16:40

ирак

багдад (город)

су-25

с-400 «триумф»

ми-35

т-90

россия

фуад хусейн

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ирак и Россия не ведут переговоров по поставкам комплексов ПВО С-400, между странами сохраняется военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в области безопасности, заявил РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн."Касаемо вопроса о закупке С-400 - это неправда. Об этом говорили лет 10 назад или восемь. Но взаимоотношения в военном плане и по вопросам обороны существуют с российской стороной", - сказал Хусейн, отвечая на вопрос о правдивости намерений Багдада закупить новейшие российские системы ПВО.По словам иракского министра, отношения между двумя странами в военно-техническом направлении не будут стоять на месте."Это связано с нуждами Ирака и ситуацией в стране и это связано с потребностями по безопасности и военными нуждами Ирака", - отметил Хусейн.Издание Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента в начале года сообщило, что Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и начал консультации об этом с Россией.За последние годы Россия поставила Ираку тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", ударные вертолеты Ми-35 и Ми-28НЭ, штурмовики Су-25, а также танки Т-90 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-C1".

https://ria.ru/20210824/rakety-1746973148.html

ирак

багдад (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирак, багдад (город), су-25, с-400 «триумф», ми-35, т-90, россия, фуад хусейн