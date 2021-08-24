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В МИД Ирака опровергли информацию о намерении страны закупить С-400
В МИД Ирака опровергли информацию о намерении страны закупить С-400 - РИА Новости, 24.08.2021
В МИД Ирака опровергли информацию о намерении страны закупить С-400
Ирак и Россия не ведут переговоров по поставкам комплексов ПВО С-400, между странами сохраняется военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в области... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:40
2021-08-24T16:40
ирак
багдад (город)
су-25
с-400 «триумф»
ми-35
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россия
фуад хусейн
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ирак и Россия не ведут переговоров по поставкам комплексов ПВО С-400, между странами сохраняется военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в области безопасности, заявил РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн."Касаемо вопроса о закупке С-400 - это неправда. Об этом говорили лет 10 назад или восемь. Но взаимоотношения в военном плане и по вопросам обороны существуют с российской стороной", - сказал Хусейн, отвечая на вопрос о правдивости намерений Багдада закупить новейшие российские системы ПВО.По словам иракского министра, отношения между двумя странами в военно-техническом направлении не будут стоять на месте."Это связано с нуждами Ирака и ситуацией в стране и это связано с потребностями по безопасности и военными нуждами Ирака", - отметил Хусейн.Издание Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента в начале года сообщило, что Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и начал консультации об этом с Россией.За последние годы Россия поставила Ираку тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", ударные вертолеты Ми-35 и Ми-28НЭ, штурмовики Су-25, а также танки Т-90 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-C1".
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ирак
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ирак, багдад (город), су-25, с-400 «триумф», ми-35, т-90, россия, фуад хусейн
16:40 24.08.2021
 
В МИД Ирака опровергли информацию о намерении страны закупить С-400

Глава МИД Ирака Хусейн опроверг информацию о переговорах с Россией по закупке С-400

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ирак и Россия не ведут переговоров по поставкам комплексов ПВО С-400, между странами сохраняется военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в области безопасности, заявил РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.
"Касаемо вопроса о закупке С-400 - это неправда. Об этом говорили лет 10 назад или восемь. Но взаимоотношения в военном плане и по вопросам обороны существуют с российской стороной", - сказал Хусейн, отвечая на вопрос о правдивости намерений Багдада закупить новейшие российские системы ПВО.
По словам иракского министра, отношения между двумя странами в военно-техническом направлении не будут стоять на месте.
"Это связано с нуждами Ирака и ситуацией в стране и это связано с потребностями по безопасности и военными нуждами Ирака", - отметил Хусейн.
Издание Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента в начале года сообщило, что Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и начал консультации об этом с Россией.
За последние годы Россия поставила Ираку тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", ударные вертолеты Ми-35 и Ми-28НЭ, штурмовики Су-25, а также танки Т-90 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-C1".
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 09:40
Разработчик заявил, что с ракетами С-400 бесполезно играть в прятки
 
ИракБагдад (город)Су-25С-400 «Триумф»Ми-35Т-90РоссияФуад Хусейн
 
 
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