https://ria.ru/20210824/irak-1747056484.html
В МИД Ирака опровергли информацию о намерении страны закупить С-400
В МИД Ирака опровергли информацию о намерении страны закупить С-400 - РИА Новости, 24.08.2021
В МИД Ирака опровергли информацию о намерении страны закупить С-400
Ирак и Россия не ведут переговоров по поставкам комплексов ПВО С-400, между странами сохраняется военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в области... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:40
2021-08-24T16:40
2021-08-24T16:40
ирак
багдад (город)
су-25
с-400 «триумф»
ми-35
т-90
россия
фуад хусейн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731557379_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7ccd146c5984f4b74781e5692cd9c99.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ирак и Россия не ведут переговоров по поставкам комплексов ПВО С-400, между странами сохраняется военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в области безопасности, заявил РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн."Касаемо вопроса о закупке С-400 - это неправда. Об этом говорили лет 10 назад или восемь. Но взаимоотношения в военном плане и по вопросам обороны существуют с российской стороной", - сказал Хусейн, отвечая на вопрос о правдивости намерений Багдада закупить новейшие российские системы ПВО.По словам иракского министра, отношения между двумя странами в военно-техническом направлении не будут стоять на месте."Это связано с нуждами Ирака и ситуацией в стране и это связано с потребностями по безопасности и военными нуждами Ирака", - отметил Хусейн.Издание Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента в начале года сообщило, что Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и начал консультации об этом с Россией.За последние годы Россия поставила Ираку тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", ударные вертолеты Ми-35 и Ми-28НЭ, штурмовики Су-25, а также танки Т-90 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-C1".
https://ria.ru/20210824/rakety-1746973148.html
ирак
багдад (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731557379_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_96b453fb551dc6d4a13fe2771ed03272.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирак, багдад (город), су-25, с-400 «триумф», ми-35, т-90, россия, фуад хусейн
В МИД Ирака опровергли информацию о намерении страны закупить С-400
Глава МИД Ирака Хусейн опроверг информацию о переговорах с Россией по закупке С-400
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Ирак
и Россия не ведут переговоров по поставкам комплексов ПВО С-400
, между странами сохраняется военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в области безопасности, заявил РИА Новости министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.
"Касаемо вопроса о закупке С-400 - это неправда. Об этом говорили лет 10 назад или восемь. Но взаимоотношения в военном плане и по вопросам обороны существуют с российской стороной", - сказал Хусейн, отвечая на вопрос о правдивости намерений Багдада
закупить новейшие российские системы ПВО.
По словам иракского министра, отношения между двумя странами в военно-техническом направлении не будут стоять на месте.
"Это связано с нуждами Ирака и ситуацией в стране и это связано с потребностями по безопасности и военными нуждами Ирака", - отметил Хусейн.
Издание Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента в начале года сообщило, что Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 и начал консультации об этом с Россией.
За последние годы Россия поставила Ираку тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", ударные вертолеты Ми-35 и Ми-28НЭ, штурмовики Су-25, а также танки Т-90 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-C1".