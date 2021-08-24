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Член СПЧ рассказала о подготовке уточнений к закону о СМИ-иноагентах
Член СПЧ рассказала о подготовке уточнений к закону о СМИ-иноагентах - РИА Новости, 24.08.2021
Член СПЧ рассказала о подготовке уточнений к закону о СМИ-иноагентах
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что совместно с коллегой по Совету Леонидом Никитинским займется... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:57
2021-08-24T12:57
сша
леонид никитинский
союз журналистов россии
госдума рф
ева меркачева
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что совместно с коллегой по Совету Леонидом Никитинским займется подготовкой предложений по уточнению законодательства о СМИ-иноагентах, которые позволят защитить журналистов и СМИ.Ранее глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости выразил надежду, что новый состав Госдумы скорректирует закон о СМИ-иноагентах, "потому что по сути любой журналист и любое СМИ может оказаться иноагентом очень легко и быстро". По его мнению, такой статус "хоть и не нарушает свободу слова, но очень серьезно осложняет работу"."Если честно, то по срокам подготовки не могу сказать точно. Мы сейчас с Леонидом Никитинским вдвоем займемся выработкой этих предложений. Потом эти предложения представим на профильной комиссии СПЧ, всему СПЧ", - отметила Меркачева.Она подчеркнула, что ожидается совместная работа с СЖР, а также с его юристами, так как глава союза Владимир Соловьев также является членом СПЧ.По словам Меркачевой, действующий закон не получится отменить, "но его можно скорректировать, что спасет от потенциального удара значительную часть журналистов и СМИ".Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что включение в список СМИ-иноагентов не эквивалентен запрету на работу в России.Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации, согласно закону, обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.
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сша, леонид никитинский, союз журналистов россии, госдума рф, ева меркачева, россия
12:57 24.08.2021
 
Член СПЧ рассказала о подготовке уточнений к закону о СМИ-иноагентах

Член СПЧ Ева Меркачева рассказала о подготовке предложений по уточнению закона о СМИ-иноагентах

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЕва Меркачева
Ева Меркачева - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева рассказала РИА Новости, что совместно с коллегой по Совету Леонидом Никитинским займется подготовкой предложений по уточнению законодательства о СМИ-иноагентах, которые позволят защитить журналистов и СМИ.
Ранее глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в беседе с РИА Новости выразил надежду, что новый состав Госдумы скорректирует закон о СМИ-иноагентах, "потому что по сути любой журналист и любое СМИ может оказаться иноагентом очень легко и быстро". По его мнению, такой статус "хоть и не нарушает свободу слова, но очень серьезно осложняет работу".
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"Если честно, то по срокам подготовки не могу сказать точно. Мы сейчас с Леонидом Никитинским вдвоем займемся выработкой этих предложений. Потом эти предложения представим на профильной комиссии СПЧ, всему СПЧ", - отметила Меркачева.
Она подчеркнула, что ожидается совместная работа с СЖР, а также с его юристами, так как глава союза Владимир Соловьев также является членом СПЧ.
"Для того чтобы что-то поменять на законодательном уровне, нужно обращаться к депутатам. Но вряд ли они будут делать что-то раньше октября. Но какие-то изменения, не связанные с тем, что нужно законодательство перестраивать, можно будет внести. Ну или хотя бы выработать позицию, которая позволит защитить наших журналистов и СМИ", – добавила Меркачева.
По словам Меркачевой, действующий закон не получится отменить, "но его можно скорректировать, что спасет от потенциального удара значительную часть журналистов и СМИ".
Статус иностранного агента для СМИ, получающих финансовую помощь от иностранных государств или организаций, был введен в России в 2017 году. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что включение в список СМИ-иноагентов не эквивалентен запрету на работу в России.
Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре 2020 года. Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации, согласно закону, обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.
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СШАЛеонид НикитинскийСоюз журналистов РоссииГосдума РФЕва МеркачеваРоссия
 
 
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