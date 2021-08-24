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Путин предложил индексировать денежное довольствие военным выше инфляции
Путин предложил индексировать денежное довольствие военным выше инфляции - РИА Новости, 24.08.2021
Путин предложил индексировать денежное довольствие военным выше инфляции
Президент РФ Владимир Путин предложил индексировать денежное довольствие военнослужащим и работникам правоохранительных органов выше инфляции и в 2022-2023... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:53
2021-08-24T17:53
общество
владимир путин
единая россия
госдума рф
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил индексировать денежное довольствие военнослужащим и работникам правоохранительных органов выше инфляции и в 2022-2023 годах."Прошу депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов также выше инфляции, причем предусмотреть такую повышенную индексацию и в 2022, и в 2023 годах", - сказал он, выступая на съезде партии "Единая России".
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общество, владимир путин, единая россия, госдума рф, россия
17:53 24.08.2021
 
Путин предложил индексировать денежное довольствие военным выше инфляции

Президент Путин предложил индексировать денежное довольствие военнослужащим выше инфляции

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил индексировать денежное довольствие военнослужащим и работникам правоохранительных органов выше инфляции и в 2022-2023 годах.
"Прошу депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов также выше инфляции, причем предусмотреть такую повышенную индексацию и в 2022, и в 2023 годах", - сказал он, выступая на съезде партии "Единая России".
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 17:39
Путин объявил о выплате сотрудникам силовых ведомств
 
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