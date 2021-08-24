https://ria.ru/20210824/indeksatsiya-1747077766.html

Путин предложил индексировать денежное довольствие военным выше инфляции

Путин предложил индексировать денежное довольствие военным выше инфляции - РИА Новости, 24.08.2021

Путин предложил индексировать денежное довольствие военным выше инфляции

Президент РФ Владимир Путин предложил индексировать денежное довольствие военнослужащим и работникам правоохранительных органов выше инфляции и в 2022-2023... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:53

2021-08-24T17:53

2021-08-24T17:53

общество

владимир путин

единая россия

госдума рф

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил индексировать денежное довольствие военнослужащим и работникам правоохранительных органов выше инфляции и в 2022-2023 годах."Прошу депутатов Госдумы заложить в бюджет индексацию денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов также выше инфляции, причем предусмотреть такую повышенную индексацию и в 2022, и в 2023 годах", - сказал он, выступая на съезде партии "Единая России".

https://ria.ru/20210824/vyplata-1747073488.html

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2021

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общество, владимир путин, единая россия, госдума рф, россия