https://ria.ru/20210824/gazoprovod-1746970749.html

В МИД считают нелогичным обсуждать "Северный поток — 2" с США

В МИД считают нелогичным обсуждать "Северный поток — 2" с США - РИА Новости, 24.08.2021

В МИД считают нелогичным обсуждать "Северный поток — 2" с США

Москва считает нелогичным разговаривать с США по вопросу газопровода "Северный поток — 2", заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T09:18

2021-08-24T09:18

2021-08-24T09:18

в мире

сша

евросоюз

балтийское море

северный поток — 2

allseas

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Москва считает нелогичным разговаривать с США по вопросу газопровода "Северный поток — 2", заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский, комментируя возможность заключения Москвой и Вашингтоном сделки, аналогичной соглашению между ФРГ и США."Где находятся США, где находится трубопровод "Северный поток — 2"? В совершенно разных частях света. Поэтому разговаривать нам с США об этом проекте как-то нелогично. Мы разговариваем с теми, кто является нашими партнерами: с Европой, с основными потребителями природного газа, который будет поступать по этой трубе", - сказал он.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока — 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

https://ria.ru/20210824/gazoprovod-1746967805.html

https://ria.ru/20210823/khod-1746900669.html

сша

балтийское море

россия

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в мире, сша, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, allseas, россия