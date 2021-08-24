https://ria.ru/20210824/gazifikatsiya-1747090984.html

Медведев призвал поставить точку в вопросе газификации

Медведев призвал поставить точку в вопросе газификации - РИА Новости, 24.08.2021

Медведев призвал поставить точку в вопросе газификации

Россияне должны иметь не худшие условия газоснабжения, чем жители соседних стран, поэтому в вопросе газификации надо поставить точку, заявил председатель ЕР... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:39

2021-08-24T18:39

2021-08-24T18:39

политика

общество

единая россия

дмитрий медведев

жкх

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747088610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4f8a008c661360c31c0ac6e8a9a0a3e3.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россияне должны иметь не худшие условия газоснабжения, чем жители соседних стран, поэтому в вопросе газификации надо поставить точку, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев."Одна из идей, которую сейчас обозначил Владимир Владимирович Путин - это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями", - сказал Медведев на съезде "Единой России".Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ.Путин отметил, что речь идет о тех населенных пунктах, где уже есть труба.

https://ria.ru/20210727/gaz-1743024410.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, общество, единая россия, дмитрий медведев, жкх, россия