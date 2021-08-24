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Медведев призвал поставить точку в вопросе газификации
Медведев призвал поставить точку в вопросе газификации - РИА Новости, 24.08.2021
Медведев призвал поставить точку в вопросе газификации
Россияне должны иметь не худшие условия газоснабжения, чем жители соседних стран, поэтому в вопросе газификации надо поставить точку, заявил председатель ЕР... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:39
2021-08-24T18:39
политика
общество
единая россия
дмитрий медведев
жкх
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россияне должны иметь не худшие условия газоснабжения, чем жители соседних стран, поэтому в вопросе газификации надо поставить точку, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев."Одна из идей, которую сейчас обозначил Владимир Владимирович Путин - это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями", - сказал Медведев на съезде "Единой России".Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ.Путин отметил, что речь идет о тех населенных пунктах, где уже есть труба.
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политика, общество, единая россия, дмитрий медведев, жкх, россия
18:39 24.08.2021
 
Медведев призвал поставить точку в вопросе газификации

Председатель "Единой России" Медведев: нужно поставить точку в вопросе газификации в России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россияне должны иметь не худшие условия газоснабжения, чем жители соседних стран, поэтому в вопросе газификации надо поставить точку, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Одна из идей, которую сейчас обозначил Владимир Владимирович Путин - это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями", - сказал Медведев на съезде "Единой России".
Путин 11 июня подписал закон о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор люди будут заключать по принципу "единого окна", что сократит сроки работ.
Путин отметил, что речь идет о тех населенных пунктах, где уже есть труба.
Газораспределительное устройство - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 04:14
В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
 
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