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Фурсин: "День без турникетов" поможет предприятиям МСП развивать бизнес
Фурсин: "День без турникетов" поможет предприятиям МСП развивать бизнес - РИА Новости, 24.08.2021
Фурсин: "День без турникетов" поможет предприятиям МСП развивать бизнес
Ежегодный столичный проект "День без турникетов" пройдет в Москве с 23 по 25 сентября: горожане увидят работу высокотехнологичных предприятий, познакомятся с... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:09
2021-08-24T13:09
технологии
москва
департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы
алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости, Юлия Чичерина. Ежегодный столичный проект "День без турникетов" пройдет в Москве с 23 по 25 сентября: горожане увидят работу высокотехнологичных предприятий, познакомятся с процессом создания современной инновационной продукции, а также узнают историю московских предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), посетят мастер-классы, экскурсии и интерактивы.Организатором мероприятия выступает департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.Партнером акции стать не сложноОтличие акции текущего года – тесная взаимосвязь бизнес-площадки, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, с активной аудиторией – потенциальными клиентами или будущими квалифицированными кадрами их предприятий. Также у столичных предпринимателей появилась возможность стать партнерами "Дня без турникетов".Для того, чтобы заявить о себе потенциальным потребителям товара или услуги, повысить интерес к своему бренду, расширить аудиторию и привлечь внимание соискателей вакансий, столичным компаниям предлагается зарегистрироваться на сайте акции в новом разделе "Партнерам" и стать одной из площадок акции.Организаторы рассказали, что принять участие в проекте могут компании, которые находятся в Москве и имеют производственную площадку или офлайн-офис, где можно продемонстрировать, как создается продукт или оказывается услуга.Для регистрации в качестве партнера следует заполнить форму на сайте акции или на портале Московского инновационного кластера. Рассмотрение заявки занимает не более двух рабочих дней, после этого с представителями компании свяжутся эксперты, чтобы ответить на все интересующие вас вопросы.В разделе "Партнерам" компании, в том числе представители МСП, могут разместить информацию о предстоящих экскурсиях на свое производство. Запросы горожан и туристов на получение информации о конкретной отрасли, направлении деятельности или профессии активно растут, поэтому на сайте акции появилась возможность анонсирования экскурсии только для целевой аудитории каждой площадки, что помогает увеличивать долю потенциальных контактов для определенного бизнеса.Предприятия открывают турникетыЕще одно новшество – в скором времени возможности проекта расширятся. Благодаря размещению предприятия на сайте проекта, "турникеты предприятий" смогут открыться не только в определенные дни проведения акции, но и в любые удобные периоды. Вся информация об этом будет размещена на сайте проекта "День без турникетов", а регулярность проведения бесплатной для посетителей акции останется прежней – раз в квартал.Организаторы отмечают, что партнерство акции – это не только возможность проведения экскурсии на предприятии и привлечение внимания целевой аудитории, но и получение помощи и поддержки от столичного департамента предпринимательства и инновационного развития: рекламу и продвижение своей продукции или услуг, помощь в профессиональной "упаковке", съемку онлайн-контента, а также обмен опытом с ведущими компаниями, организационное сопровождение и информационную поддержку.Проект "День без турникетов", который проводится в столице с 2012 года, уже имеет своих постоянных участников как среди горожан, так и среди постоянных партнеров – представителей МСП.Необычный музей “Прогулка в темноте” уже не первый год сотрудничает с проектом “День без турникетов”.Новым партнером акции в текущем году стала компания "Москлининг"."В первую очеред, хотели принести пользу, показать свои наработки для всех желающих. В итоге наша первая акция прошла даже лучше, чем предполагали. Мы разделили мероприятие на две части – теорию, где описывали свои наработки, а также рассказывали и показывали передовые разработки по этому направлению, и практическую часть. В ней посетители изучали современную уборочную технику для предприятий – робота-дезинфектора и роботов-уборщиков. Присутствовали абсолютно разные категории посетителей – начиная от нескольких "коллег по цеху" и заканчивая дамой пожилого возраста, которой было любопытно посмотреть и изучить новую информацию. "День без турникетов" – хороший полезный формат мероприятий, который надо нести в массы людей и бизнеса", - отметили в компании.Присоединиться к проекту "День без турникетов" партнеров приглашает и Московский инновационный кластер. Информация об этом размещена на портале Московского инновационного кластера I.Moscow.Связь с аудиториейЧтобы успеть стать партнером акции, которая пройдет 23-25 сентября, необходимо подать заявку до 6 сентября.Несмотря на то, что проект доступен для всех категорий граждан – жителей Москвы и гостей столицы, запросы аудитории становятся все более осознанными в части получения информации о конкретной отрасли, направлении деятельности или профессии.Кроме того, на сайт добавлена возможность "тегирования" аудитории, то есть возможность анонсирования экскурсии только для целевой аудитории каждой площадки (эффективность сервиса тестируется).Основная аудитория проекта – жители и гости столицы, а также дети в возрасте от 12 лет. Состав участников каждой экскурсионной группы и количество экскурсий в рамках одного дня индивидуально (от 10 человек, количество экскурсий – 1-3 в день).Регистрация для жителей на сайтепроекта начнется 20 сентября.
https://ria.ru/20210324/moskva-1602669410.html
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технологии, москва, департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)
13:09 24.08.2021
 

Фурсин: "День без турникетов" поможет предприятиям МСП развивать бизнес

© Фото : Предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"Ежегодный столичный проект "День без турникетов" пройдет в Москве с 23 по 25 сентября
Ежегодный столичный проект День без турникетов пройдет в Москве с 23 по 25 сентября - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : Предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости, Юлия Чичерина. Ежегодный столичный проект "День без турникетов" пройдет в Москве с 23 по 25 сентября: горожане увидят работу высокотехнологичных предприятий, познакомятся с процессом создания современной инновационной продукции, а также узнают историю московских предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), посетят мастер-классы, экскурсии и интерактивы.
Организатором мероприятия выступает департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.
"В текущем году среди целей развития "Дня без турникетов" запланировано увеличение доли малого и среднего предпринимательства из разных сфер, в том числе высокотехнологичных, инновационных компаний, предприятий сервиса, пищевых производств, креативных и образовательных направлений. За время существования проекта партнерами акции уже стали 260 компаний. При этом число москвичей и гостей города, посетивших более чем 2 тысячи экскурсий и других мероприятий, на сегодняшний день превышает 120 тысяч человек", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Партнером акции стать не сложно

Отличие акции текущего года – тесная взаимосвязь бизнес-площадки, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, с активной аудиторией – потенциальными клиентами или будущими квалифицированными кадрами их предприятий. Также у столичных предпринимателей появилась возможность стать партнерами "Дня без турникетов".
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Для того, чтобы заявить о себе потенциальным потребителям товара или услуги, повысить интерес к своему бренду, расширить аудиторию и привлечь внимание соискателей вакансий, столичным компаниям предлагается зарегистрироваться на сайте акции в новом разделе "Партнерам" и стать одной из площадок акции.
Организаторы рассказали, что принять участие в проекте могут компании, которые находятся в Москве и имеют производственную площадку или офлайн-офис, где можно продемонстрировать, как создается продукт или оказывается услуга.
Для регистрации в качестве партнера следует заполнить форму на сайте акции или на портале Московского инновационного кластера. Рассмотрение заявки занимает не более двух рабочих дней, после этого с представителями компании свяжутся эксперты, чтобы ответить на все интересующие вас вопросы.
В разделе "Партнерам" компании, в том числе представители МСП, могут разместить информацию о предстоящих экскурсиях на свое производство. Запросы горожан и туристов на получение информации о конкретной отрасли, направлении деятельности или профессии активно растут, поэтому на сайте акции появилась возможность анонсирования экскурсии только для целевой аудитории каждой площадки, что помогает увеличивать долю потенциальных контактов для определенного бизнеса.
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Предприятия открывают турникеты

Еще одно новшество – в скором времени возможности проекта расширятся. Благодаря размещению предприятия на сайте проекта, "турникеты предприятий" смогут открыться не только в определенные дни проведения акции, но и в любые удобные периоды. Вся информация об этом будет размещена на сайте проекта "День без турникетов", а регулярность проведения бесплатной для посетителей акции останется прежней – раз в квартал.
© Фото : Предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"Ежегодный столичный проект "День без турникетов" пройдет в Москве с 23 по 25 сентября
Ежегодный столичный проект День без турникетов пройдет в Москве с 23 по 25 сентября - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : Предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
Ежегодный столичный проект "День без турникетов" пройдет в Москве с 23 по 25 сентября
Организаторы отмечают, что партнерство акции – это не только возможность проведения экскурсии на предприятии и привлечение внимания целевой аудитории, но и получение помощи и поддержки от столичного департамента предпринимательства и инновационного развития: рекламу и продвижение своей продукции или услуг, помощь в профессиональной "упаковке", съемку онлайн-контента, а также обмен опытом с ведущими компаниями, организационное сопровождение и информационную поддержку.
Проект "День без турникетов", который проводится в столице с 2012 года, уже имеет своих постоянных участников как среди горожан, так и среди постоянных партнеров – представителей МСП.
© Фото : Предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"Ежегодный столичный проект "День без турникетов" пройдет в Москве с 23 по 25 сентября
Ежегодный столичный проект День без турникетов пройдет в Москве с 23 по 25 сентября - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : Предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
Ежегодный столичный проект "День без турникетов" пройдет в Москве с 23 по 25 сентября
Необычный музей “Прогулка в темноте” уже не первый год сотрудничает с проектом “День без турникетов”.
"Это удивительная городская акция, которая дает жителям уникальную возможность бесплатно посетить различные экскурсии, мастер-классы и интерактивы, знакомит москвичей и гостей столицы с инновационными площадками. Рады быть частью данного проекта, представляя необычный музей, экспозиция которого погружена в абсолютную темноту! В музее "Прогулка в темноте" вы узнаете много нового о себе, так как все ваши чувства, кроме зрения, подвергнутся серьёзной проверке", - комментирует руководство музея участие в акции "День без турникетов".
Новым партнером акции в текущем году стала компания "Москлининг".
"В первую очеред, хотели принести пользу, показать свои наработки для всех желающих. В итоге наша первая акция прошла даже лучше, чем предполагали. Мы разделили мероприятие на две части – теорию, где описывали свои наработки, а также рассказывали и показывали передовые разработки по этому направлению, и практическую часть. В ней посетители изучали современную уборочную технику для предприятий – робота-дезинфектора и роботов-уборщиков. Присутствовали абсолютно разные категории посетителей – начиная от нескольких "коллег по цеху" и заканчивая дамой пожилого возраста, которой было любопытно посмотреть и изучить новую информацию. "День без турникетов" – хороший полезный формат мероприятий, который надо нести в массы людей и бизнеса", - отметили в компании.
Присоединиться к проекту "День без турникетов" партнеров приглашает и Московский инновационный кластер. Информация об этом размещена на портале Московского инновационного кластера I.Moscow.
"Для компаний это, в первую очередь, возможность наладить прямой диалог со своими клиентами. Для нас – это еще один шанс показать высокотехнологический потенциал столицы. Уверен, "умные" конвейеры и роботизированные системы с искусственным интеллектом удивят и вдохновят москвичей, а также помогут предприятиям привлечь специалистов и новых крупных заказчиков", – прокомментировал руководитель Московского инновационного кластера Анатолий Валетов.
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Связь с аудиторией

Чтобы успеть стать партнером акции, которая пройдет 23-25 сентября, необходимо подать заявку до 6 сентября.
Несмотря на то, что проект доступен для всех категорий граждан – жителей Москвы и гостей столицы, запросы аудитории становятся все более осознанными в части получения информации о конкретной отрасли, направлении деятельности или профессии.
Кроме того, на сайт добавлена возможность "тегирования" аудитории, то есть возможность анонсирования экскурсии только для целевой аудитории каждой площадки (эффективность сервиса тестируется).
Основная аудитория проекта – жители и гости столицы, а также дети в возрасте от 12 лет. Состав участников каждой экскурсионной группы и количество экскурсий в рамках одного дня индивидуально (от 10 человек, количество экскурсий – 1-3 в день).
Регистрация для жителей на сайтепроекта начнется 20 сентября.
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