https://ria.ru/20210824/fursin-1747011201.html

Фурсин: "День без турникетов" поможет предприятиям МСП развивать бизнес

Фурсин: "День без турникетов" поможет предприятиям МСП развивать бизнес - РИА Новости, 24.08.2021

Фурсин: "День без турникетов" поможет предприятиям МСП развивать бизнес

Ежегодный столичный проект "День без турникетов" пройдет в Москве с 23 по 25 сентября: горожане увидят работу высокотехнологичных предприятий, познакомятся с... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:09

2021-08-24T13:09

2021-08-24T13:09

технологии

москва

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости, Юлия Чичерина. Ежегодный столичный проект "День без турникетов" пройдет в Москве с 23 по 25 сентября: горожане увидят работу высокотехнологичных предприятий, познакомятся с процессом создания современной инновационной продукции, а также узнают историю московских предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), посетят мастер-классы, экскурсии и интерактивы.Организатором мероприятия выступает департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.Партнером акции стать не сложноОтличие акции текущего года – тесная взаимосвязь бизнес-площадки, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, с активной аудиторией – потенциальными клиентами или будущими квалифицированными кадрами их предприятий. Также у столичных предпринимателей появилась возможность стать партнерами "Дня без турникетов".Для того, чтобы заявить о себе потенциальным потребителям товара или услуги, повысить интерес к своему бренду, расширить аудиторию и привлечь внимание соискателей вакансий, столичным компаниям предлагается зарегистрироваться на сайте акции в новом разделе "Партнерам" и стать одной из площадок акции.Организаторы рассказали, что принять участие в проекте могут компании, которые находятся в Москве и имеют производственную площадку или офлайн-офис, где можно продемонстрировать, как создается продукт или оказывается услуга.Для регистрации в качестве партнера следует заполнить форму на сайте акции или на портале Московского инновационного кластера. Рассмотрение заявки занимает не более двух рабочих дней, после этого с представителями компании свяжутся эксперты, чтобы ответить на все интересующие вас вопросы.В разделе "Партнерам" компании, в том числе представители МСП, могут разместить информацию о предстоящих экскурсиях на свое производство. Запросы горожан и туристов на получение информации о конкретной отрасли, направлении деятельности или профессии активно растут, поэтому на сайте акции появилась возможность анонсирования экскурсии только для целевой аудитории каждой площадки, что помогает увеличивать долю потенциальных контактов для определенного бизнеса.Предприятия открывают турникетыЕще одно новшество – в скором времени возможности проекта расширятся. Благодаря размещению предприятия на сайте проекта, "турникеты предприятий" смогут открыться не только в определенные дни проведения акции, но и в любые удобные периоды. Вся информация об этом будет размещена на сайте проекта "День без турникетов", а регулярность проведения бесплатной для посетителей акции останется прежней – раз в квартал.Организаторы отмечают, что партнерство акции – это не только возможность проведения экскурсии на предприятии и привлечение внимания целевой аудитории, но и получение помощи и поддержки от столичного департамента предпринимательства и инновационного развития: рекламу и продвижение своей продукции или услуг, помощь в профессиональной "упаковке", съемку онлайн-контента, а также обмен опытом с ведущими компаниями, организационное сопровождение и информационную поддержку.Проект "День без турникетов", который проводится в столице с 2012 года, уже имеет своих постоянных участников как среди горожан, так и среди постоянных партнеров – представителей МСП.Необычный музей “Прогулка в темноте” уже не первый год сотрудничает с проектом “День без турникетов”.Новым партнером акции в текущем году стала компания "Москлининг"."В первую очеред, хотели принести пользу, показать свои наработки для всех желающих. В итоге наша первая акция прошла даже лучше, чем предполагали. Мы разделили мероприятие на две части – теорию, где описывали свои наработки, а также рассказывали и показывали передовые разработки по этому направлению, и практическую часть. В ней посетители изучали современную уборочную технику для предприятий – робота-дезинфектора и роботов-уборщиков. Присутствовали абсолютно разные категории посетителей – начиная от нескольких "коллег по цеху" и заканчивая дамой пожилого возраста, которой было любопытно посмотреть и изучить новую информацию. "День без турникетов" – хороший полезный формат мероприятий, который надо нести в массы людей и бизнеса", - отметили в компании.Присоединиться к проекту "День без турникетов" партнеров приглашает и Московский инновационный кластер. Информация об этом размещена на портале Московского инновационного кластера I.Moscow.Связь с аудиториейЧтобы успеть стать партнером акции, которая пройдет 23-25 сентября, необходимо подать заявку до 6 сентября.Несмотря на то, что проект доступен для всех категорий граждан – жителей Москвы и гостей столицы, запросы аудитории становятся все более осознанными в части получения информации о конкретной отрасли, направлении деятельности или профессии.Кроме того, на сайт добавлена возможность "тегирования" аудитории, то есть возможность анонсирования экскурсии только для целевой аудитории каждой площадки (эффективность сервиса тестируется).Основная аудитория проекта – жители и гости столицы, а также дети в возрасте от 12 лет. Состав участников каждой экскурсионной группы и количество экскурсий в рамках одного дня индивидуально (от 10 человек, количество экскурсий – 1-3 в день).Регистрация для жителей на сайтепроекта начнется 20 сентября.

https://ria.ru/20210324/moskva-1602669410.html

https://realty.ria.ru/20210209/zelenograd-1596618970.html

https://ria.ru/20201217/ekspeditsiya-1589755556.html

https://ria.ru/20210816/programma-1745897978.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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технологии, москва, департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)