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Фрадков выступил с рядом предложений на форуме "Армия-2021"
Фрадков выступил с рядом предложений на форуме "Армия-2021" - РИА Новости, 24.08.2021
Фрадков выступил с рядом предложений на форуме "Армия-2021"
С предложением расширить перечень импортозамещаемой продукции, на которую распространяются меры по снижению ее себестоимости, активнее использовать механизм... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:42
2021-08-24T14:42
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. С предложением расширить перечень импортозамещаемой продукции, на которую распространяются меры по снижению ее себестоимости, активнее использовать механизм гарантированных закупок продукции новых производств, предоставлять кэшбэк покупателям гражданской продукции, произведенной на предприятиях ОПК, запускать образовательные программы для управленческих кадров ОПК и распространить практику использования в деятельности предприятий ОПК механизма преференциальных режимов - особых экономических зон и технопарков выступил председатель ПСБ Петр Фрадков.Такие предложения он озвучил на организованной ПСБ в рамках проходящего в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума "Армия-2021" панельной дискуссии на тему "Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и административные механизмы. Роль государства и экономических субъектов".По словам Фрадкова, для реализации озвученных предложений необходимо скоординировать усилия органов государственной власти, институтов развития и ПСБ. Банк, как отметил Фрадков, уже подготовил ряд соответствующих инструментов по поддержке проектов диверсификации.
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кубинка, петр фрадков, форум "армия — 2021", промсвязьбанк, псб (банк псб)
14:42 24.08.2021
 

Фрадков выступил с рядом предложений на форуме "Армия-2021"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредседатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков на пленарном заседании в рамках форума-выставки "Госзаказ"
Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков на пленарном заседании в рамках форума-выставки Госзаказ - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. С предложением расширить перечень импортозамещаемой продукции, на которую распространяются меры по снижению ее себестоимости, активнее использовать механизм гарантированных закупок продукции новых производств, предоставлять кэшбэк покупателям гражданской продукции, произведенной на предприятиях ОПК, запускать образовательные программы для управленческих кадров ОПК и распространить практику использования в деятельности предприятий ОПК механизма преференциальных режимов - особых экономических зон и технопарков выступил председатель ПСБ Петр Фрадков.
Такие предложения он озвучил на организованной ПСБ в рамках проходящего в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума "Армия-2021" панельной дискуссии на тему "Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и административные механизмы. Роль государства и экономических субъектов".
По словам Фрадкова, для реализации озвученных предложений необходимо скоординировать усилия органов государственной власти, институтов развития и ПСБ.
Банк, как отметил Фрадков, уже подготовил ряд соответствующих инструментов по поддержке проектов диверсификации.
"Мы сформировали специальную программу с использованием механизма льготного финансирования, который позволяет заемщикам по проектам диверсификации снижать затраты на обслуживание кредита за счет субсидирования процентной ставки со стороны государства. Кроме того, будет открыта Академия ПСБ, и создается Фонд диверсификации ОПК, специальный инструмент прямого финансирования проектов диверсификации. Также мы предложим предприятиям ОПК совместные с институтами развития продукты в этой сфере", - сказал председатель ПСБ.
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 20:14
ПСБ: на финансирование диверсификации потребуется не менее 2 трлн рублей
 
КубинкаПетр ФрадковФорум "Армия — 2021"ПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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