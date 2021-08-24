https://ria.ru/20210824/fradkov-1747022816.html

Фрадков выступил с рядом предложений на форуме "Армия-2021"

Фрадков выступил с рядом предложений на форуме "Армия-2021" - РИА Новости, 24.08.2021

Фрадков выступил с рядом предложений на форуме "Армия-2021"

С предложением расширить перечень импортозамещаемой продукции, на которую распространяются меры по снижению ее себестоимости, активнее использовать механизм... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:42

2021-08-24T14:42

2021-08-24T14:42

кубинка

петр фрадков

форум "армия — 2021"

промсвязьбанк

псб (банк псб)

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. С предложением расширить перечень импортозамещаемой продукции, на которую распространяются меры по снижению ее себестоимости, активнее использовать механизм гарантированных закупок продукции новых производств, предоставлять кэшбэк покупателям гражданской продукции, произведенной на предприятиях ОПК, запускать образовательные программы для управленческих кадров ОПК и распространить практику использования в деятельности предприятий ОПК механизма преференциальных режимов - особых экономических зон и технопарков выступил председатель ПСБ Петр Фрадков.Такие предложения он озвучил на организованной ПСБ в рамках проходящего в подмосковной Кубинке Международного военно-технического форума "Армия-2021" панельной дискуссии на тему "Меры поддержки перехода на выпуск гражданской продукции. Финансовые и административные механизмы. Роль государства и экономических субъектов".По словам Фрадкова, для реализации озвученных предложений необходимо скоординировать усилия органов государственной власти, институтов развития и ПСБ. Банк, как отметил Фрадков, уже подготовил ряд соответствующих инструментов по поддержке проектов диверсификации.

https://ria.ru/20210823/diversifikatsiya-1746940678.html

кубинка

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кубинка, петр фрадков, форум "армия — 2021", промсвязьбанк, псб (банк псб)