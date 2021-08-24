https://ria.ru/20210824/final-1747059003.html

Стартовал финал трека "Студенты" конкурса "Лидеры России"

Стартовал финал трека "Студенты" конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 24.08.2021

Стартовал финал трека "Студенты" конкурса "Лидеры России"

Финал трека "Студенты" конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал в Мастерской управления... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:49

2021-08-24T16:49

2021-08-24T16:49

общество

образование - общество

алексей комиссаров

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741229126_0:64:2000:1189_1920x0_80_0_0_92c4ebd27adbb4db4f131a6c28b07ba8.jpg

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Финал трека "Студенты" конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал в Мастерской управления "Сенеж", в нем участвуют 127 студентов из 29 регионов России, прошедшие отборочные испытания и контрольное тестирование, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"."Впервые в конкурсе "Лидеры России" участвуют студенты. Несмотря на отсутствие управленческого опыта, это заряженные, целеустремленные ребята, готовые к самым амбициозным задачам. Из 15420 участников, подавших заявки, в финал вышли 127 человек из 29 регионов России, которые продолжат путь к победе. Молодая энергия добавила новых красок в наш конкурс – участники уже занимаются предпринимательством, создают стартапы, развивают социальные, экологические, волонтерские проекты, увлекаются новыми технологиями и IT, многие погружены в науку и стремятся принести пользу нашей стране", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.Во вторник участники проходят оценочные мероприятия, решать управленческие задачи и кейсы в командах, имена победителей трека будут названы 25 августа.В треке "Студенты" конкурса "Лидеры России" принимают участие молодые люди от 18 лет, которые учатся в средних специальных или высших учебных заведениях на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры или закончили обучение не более 2 лет назад. Лучшие участники трека получат возможность пройти стажировки в органах госуправления и в крупных корпорациях, воспользоваться сертификатами на дополнительное образование, поработать с наставниками из числа финалистов и победителей конкурса "Лидеры России". Победители трека смогут встретиться с наставниками конкурса "Лидеры России".

https://ria.ru/20210331/lidery-1603604353.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, алексей комиссаров, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")