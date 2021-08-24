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Стартовал финал трека "Студенты" конкурса "Лидеры России"
Стартовал финал трека "Студенты" конкурса "Лидеры России" - РИА Новости, 24.08.2021
Стартовал финал трека "Студенты" конкурса "Лидеры России"
Финал трека "Студенты" конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал в Мастерской управления... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:49
2021-08-24T16:49
общество
образование - общество
алексей комиссаров
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Финал трека "Студенты" конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал в Мастерской управления "Сенеж", в нем участвуют 127 студентов из 29 регионов России, прошедшие отборочные испытания и контрольное тестирование, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"."Впервые в конкурсе "Лидеры России" участвуют студенты. Несмотря на отсутствие управленческого опыта, это заряженные, целеустремленные ребята, готовые к самым амбициозным задачам. Из 15420 участников, подавших заявки, в финал вышли 127 человек из 29 регионов России, которые продолжат путь к победе. Молодая энергия добавила новых красок в наш конкурс – участники уже занимаются предпринимательством, создают стартапы, развивают социальные, экологические, волонтерские проекты, увлекаются новыми технологиями и IT, многие погружены в науку и стремятся принести пользу нашей стране", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.Во вторник участники проходят оценочные мероприятия, решать управленческие задачи и кейсы в командах, имена победителей трека будут названы 25 августа.В треке "Студенты" конкурса "Лидеры России" принимают участие молодые люди от 18 лет, которые учатся в средних специальных или высших учебных заведениях на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры или закончили обучение не более 2 лет назад. Лучшие участники трека получат возможность пройти стажировки в органах госуправления и в крупных корпорациях, воспользоваться сертификатами на дополнительное образование, поработать с наставниками из числа финалистов и победителей конкурса "Лидеры России". Победители трека смогут встретиться с наставниками конкурса "Лидеры России".
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РИА Новости
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4.7
96
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общество, образование - общество, алексей комиссаров, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
16:49 24.08.2021
 

Стартовал финал трека "Студенты" конкурса "Лидеры России"

© РИА Новости / Рамиль СитдиковСтенд с символикой конкурса "Лидеры России 2020"
Стенд с символикой конкурса Лидеры России 2020 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Финал трека "Студенты" конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал в Мастерской управления "Сенеж", в нем участвуют 127 студентов из 29 регионов России, прошедшие отборочные испытания и контрольное тестирование, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Впервые в конкурсе "Лидеры России" участвуют студенты. Несмотря на отсутствие управленческого опыта, это заряженные, целеустремленные ребята, готовые к самым амбициозным задачам. Из 15420 участников, подавших заявки, в финал вышли 127 человек из 29 регионов России, которые продолжат путь к победе. Молодая энергия добавила новых красок в наш конкурс – участники уже занимаются предпринимательством, создают стартапы, развивают социальные, экологические, волонтерские проекты, увлекаются новыми технологиями и IT, многие погружены в науку и стремятся принести пользу нашей стране", – отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
Во вторник участники проходят оценочные мероприятия, решать управленческие задачи и кейсы в командах, имена победителей трека будут названы 25 августа.
В треке "Студенты" конкурса "Лидеры России" принимают участие молодые люди от 18 лет, которые учатся в средних специальных или высших учебных заведениях на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры или закончили обучение не более 2 лет назад. Лучшие участники трека получат возможность пройти стажировки в органах госуправления и в крупных корпорациях, воспользоваться сертификатами на дополнительное образование, поработать с наставниками из числа финалистов и победителей конкурса "Лидеры России". Победители трека смогут встретиться с наставниками конкурса "Лидеры России".
Первый заместитель администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии финала конкурса управленцев Лидеры России - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 12:44
Стартовала регистрация на четвертый конкурс управленцев "Лидеры России"
 
ОбществоОбразование - ОбществоАлексей КомиссаровАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
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