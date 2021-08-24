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Минюст объяснил включение "Дождя"* в реестр иноагентов
Минюст объяснил включение "Дождя"* в реестр иноагентов - РИА Новости, 24.08.2021
Минюст объяснил включение "Дождя"* в реестр иноагентов
Минюст России разъяснил основания основания включения телеканала "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов, отметив, что канал получил от ЕС 130 тысяч евро, также... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:03
2021-08-24T17:32
министерство юстиции рф (минюст россии)
дождь (телеканал)
россия
общество
тихон дзядко
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минюст России разъяснил основания основания включения телеканала "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов, отметив, что канал получил от ЕС 130 тысяч евро, также получал опосредованное финансирование из-за рубежа, сообщается на сайте ведомства."Двадцатого августа Минюстом России принято решение о включении ООО "Телеканал "Дождь"* в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Данное решение было принято на основании документов, поступивших от органов государственной власти", - говорится в сообщении.В частности, согласно сведениям от Роскомнадзора, ООО "Телеканал "Дождь"* ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников."Так, в рамках заключенного договора ООО "Телеканал "Дождь"* получил от Европейского союза в лице Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро. Также Росфинмониторингом установлено получение ООО "Телеканал "Дождь"* опосредованного иностранного финансирования через российские фонды", - добавляется в сообщении.По данным Минюста, телеканал также систематически распространял материалы других СМИ-иноагентов, получая при этом иностранное финансирование. Отмечается, что Роскомнадзором с июля 2020 года по июль 2021 года выявлены факты распространения и цитирования в сетевом издании "tvrain.ru" и телеканалом "Дождь"* материалов СМИ-иноагентов, среди которых "Голос Америки"*, "Idel.Реалии"*, "Кавказ.Реалии"*, "Телеканал Настоящее Время"*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)*", "Сибирь.Реалии"*, "Север.Реалии"*, SIA "Medusa Project"*, "VTimes.io"* и так далее."Согласно статье 6 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации" российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, учрежденным иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, может быть признано выполняющим функции иностранного агента, если оно получает денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников", - напомнили в Минюсте.Таким образом, подчеркивается, что Минюст России, принимая решение о включении ООО "Телеканал "Дождь"* в реестр, "действовал в пределах своей компетенции и в установленном законом порядке".Министерство юстиции РФ включило в прошлую пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds (издатель "Важных историй"). Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение.Источник агентства сообщал, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года: с ноября 2019 по февраль 2020 года – 526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD, которая зарегистрирована на Мальте. С ноября по июнь 2020 года - 252 тысячи рублей через Благотворительный фонд "Арифметика добра" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D’enterprise Sanofi ESP. В декабре 2020 года – 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium и других. С апреля 2016 по январь 2018 года - 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20210821/dozhd-1746680607.html
https://ria.ru/20210823/inoagent-1746851733.html
https://ria.ru/20210715/inoagenty-1741416937.html
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министерство юстиции рф (минюст россии), дождь (телеканал), россия, общество, тихон дзядко
17:03 24.08.2021 (обновлено: 17:32 24.08.2021)
 
Минюст объяснил включение "Дождя"* в реестр иноагентов

Минюст: телеканал "Дождь"* включен в реестр иноагентов, потому что финансировался из-за рубежа

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минюст России разъяснил основания основания включения телеканала "Дождь"* в реестр СМИ-иноагентов, отметив, что канал получил от ЕС 130 тысяч евро, также получал опосредованное финансирование из-за рубежа, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцатого августа Минюстом России принято решение о включении ООО "Телеканал "Дождь"* в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Данное решение было принято на основании документов, поступивших от органов государственной власти", - говорится в сообщении.
В частности, согласно сведениям от Роскомнадзора, ООО "Телеканал "Дождь"* ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников.
"Так, в рамках заключенного договора ООО "Телеканал "Дождь"* получил от Европейского союза в лице Европейской комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро. Также Росфинмониторингом установлено получение ООО "Телеканал "Дождь"* опосредованного иностранного финансирования через российские фонды", - добавляется в сообщении.
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По данным Минюста, телеканал также систематически распространял материалы других СМИ-иноагентов, получая при этом иностранное финансирование. Отмечается, что Роскомнадзором с июля 2020 года по июль 2021 года выявлены факты распространения и цитирования в сетевом издании "tvrain.ru" и телеканалом "Дождь"* материалов СМИ-иноагентов, среди которых "Голос Америки"*, "Idel.Реалии"*, "Кавказ.Реалии"*, "Телеканал Настоящее Время"*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)*", "Сибирь.Реалии"*, "Север.Реалии"*, SIA "Medusa Project"*, "VTimes.io"* и так далее.
"Согласно статье 6 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации" российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, учрежденным иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, может быть признано выполняющим функции иностранного агента, если оно получает денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников", - напомнили в Минюсте.
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Таким образом, подчеркивается, что Минюст России, принимая решение о включении ООО "Телеканал "Дождь"* в реестр, "действовал в пределах своей компетенции и в установленном законом порядке".
Министерство юстиции РФ включило в прошлую пятницу в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО телеканал "Дождь"* и Istories fonds (издатель "Важных историй"). Главред канала Тихон Дзядко сообщил РИА Новости, что "Дождь"* планирует обжаловать это решение.
Источник агентства сообщал, что "Дождь"* с 2016 года получил от зарубежных компаний и организаций более 3,7 миллиона рублей. По данным источника, финансирование шло как минимум с 2016 года: с ноября 2019 по февраль 2020 года – 526 тысяч рублей через Фонд развития культуры и образования "Московское время" от Zimin Projects LTD, которая зарегистрирована на Мальте. С ноября по июнь 2020 года - 252 тысячи рублей через Благотворительный фонд "Арифметика добра" от британской Stonex Financial LTD и французской Fondation D’enterprise Sanofi ESP. В декабре 2020 года – 240 тысяч рублей через Фонд развития Политехнического музея от SA ING Belgium и других. С апреля 2016 по январь 2018 года - 2,7 миллиона рублей через Сахаровский центр (иностранный агент) от американских фондов Charles Stewart Moti Foundation и MacArthur Foundation и других.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
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Министерство юстиции РФ (Минюст России)Дождь (телеканал)РоссияОбществоТихон Дзядко
 
 
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