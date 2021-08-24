Совдир "Роснефти" рекомендует за первое полугодие дивиденды в 18,03 рубля
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия в 18,03 рубля на акцию, сообщает компания.
"Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года в размере 18 рублей 03 копейки на одну обыкновенную акцию общества, что позволит направить на дивиденды 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам ПАО "НК "Роснефть", - говорится в сообщении.
Всего на выплату дивидендов предполагается направить 191 миллиард рублей. Реестр акционеров на получение дивидендов закроется 11 октября.
Совет директоров также принял решение созвать внеочередное собрание акционеров "Роснефти" 30 сентября в форме заочного голосования.
"Коэффициент выплаты дивидендов "Роснефти" является одним из самых высоких в отрасли – 50% чистой прибыли по стандартам МСФО. Дивидендная политика компании "Роснефть" способствует дальнейшему росту капитализации компании и не случайно, что только за первое полугодие акции компании выросли на 31 процент. Ведущие инвестбанки в последние месяцы повысили целевую цену акций на 25- 30 процентов. Такие благоприятные прогнозы связывают, в первую очередь, с реализацией проекта "Восток Ойл", - сказал РИА Новости эксперт Торгово-промышленной палаты Дмитрий Полохин.
В первом полугодии акции "Роснефти" стали одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке, прибавив более 31%. При этом в начале июля стоимость ценных бумаг компании достигла рекордного с момента проведения IPO в 2006 году уровня – 586,95 рубля за ценную бумагу.
Как сообщаловь ранее, в июле американский банк Morgan Stanley повысил целевую цену за глобальную депозитарную расписку "Роснефти" на 14% (в среднем по сектору — на 10%) с 9,2 до 10,5 доллара. При этом эксперты сохранили рекомендацию "покупать".
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