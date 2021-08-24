Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210824/dividendy-1747080377.html
Совдир "Роснефти" рекомендует за первое полугодие дивиденды в 18,03 рубля
Совдир "Роснефти" рекомендует за первое полугодие дивиденды в 18,03 рубля - РИА Новости, 24.08.2021
Совдир "Роснефти" рекомендует за первое полугодие дивиденды в 18,03 рубля
Совет директоров "Роснефти" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия в 18,03 рубля на акцию, сообщает компания. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:03
2021-08-24T18:03
новости компаний - экономика
роснефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736222062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c5f021f5a42d897e6cdb3cfce280422.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия в 18,03 рубля на акцию, сообщает компания.Всего на выплату дивидендов предполагается направить 191 миллиард рублей. Реестр акционеров на получение дивидендов закроется 11 октября.Совет директоров также принял решение созвать внеочередное собрание акционеров "Роснефти" 30 сентября в форме заочного голосования.В первом полугодии акции "Роснефти" стали одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке, прибавив более 31%. При этом в начале июля стоимость ценных бумаг компании достигла рекордного с момента проведения IPO в 2006 году уровня – 586,95 рубля за ценную бумагу.Как сообщаловь ранее, в июле американский банк Morgan Stanley повысил целевую цену за глобальную депозитарную расписку "Роснефти" на 14% (в среднем по сектору — на 10%) с 9,2 до 10,5 доллара. При этом эксперты сохранили рекомендацию "покупать".
https://ria.ru/20210628/neft-1738970903.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736222062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8def4ddf34b294fb90fcdd19bedda02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости компаний - экономика, роснефть
18:03 24.08.2021
 

Совдир "Роснефти" рекомендует за первое полугодие дивиденды в 18,03 рубля

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВосточный экономический форум. День третий
Восточный экономический форум. День третий - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия в 18,03 рубля на акцию, сообщает компания.
"Совет директоров рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2021 года в размере 18 рублей 03 копейки на одну обыкновенную акцию общества, что позволит направить на дивиденды 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам ПАО "НК "Роснефть", - говорится в сообщении.
Всего на выплату дивидендов предполагается направить 191 миллиард рублей. Реестр акционеров на получение дивидендов закроется 11 октября.
Совет директоров также принял решение созвать внеочередное собрание акционеров "Роснефти" 30 сентября в форме заочного голосования.
"Коэффициент выплаты дивидендов "Роснефти" является одним из самых высоких в отрасли – 50% чистой прибыли по стандартам МСФО. Дивидендная политика компании "Роснефть" способствует дальнейшему росту капитализации компании и не случайно, что только за первое полугодие акции компании выросли на 31 процент. Ведущие инвестбанки в последние месяцы повысили целевую цену акций на 25- 30 процентов. Такие благоприятные прогнозы связывают, в первую очередь, с реализацией проекта "Восток Ойл", - сказал РИА Новости эксперт Торгово-промышленной палаты Дмитрий Полохин.
В первом полугодии акции "Роснефти" стали одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке, прибавив более 31%. При этом в начале июля стоимость ценных бумаг компании достигла рекордного с момента проведения IPO в 2006 году уровня – 586,95 рубля за ценную бумагу.
Как сообщаловь ранее, в июле американский банк Morgan Stanley повысил целевую цену за глобальную депозитарную расписку "Роснефти" на 14% (в среднем по сектору — на 10%) с 9,2 до 10,5 доллара. При этом эксперты сохранили рекомендацию "покупать".
Дожимная компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 21:29
"Роснефть" проверила самарскую нефть
 
Новости компаний - ЭкономикаРоснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Минобороны организовало эвакуацию россиян и украинцев из Афганистана
06:17Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
06:08Вылетевший из Ташкента в Москву самолет вернулся в аэропорт
06:04Россияне на выборах в Госдуму смогут проголосовать в 144 странах
05:11Ющенко рассказал, как его "шокировала" Меркель
04:59В МВД рассказали о пропавших под Хабаровском туристах
04:40В Турции археологи обнаружили печь возрастом 3500 лет
04:23WSJ: разведка представила Байдену доклад о происхождении COVID-19
04:08Эксперт рассказал, как часто нужно выключать компьютер
03:38Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
03:32Пять стран Запада создадут фонд для "противодействия" России на Украине
03:28Юрист рассказала, за что могут оштрафовать владельцев собак
03:22Стало известно, сколько россиян предпочитают отечественное кино
03:19В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях на Урале
03:16В Хабаровском крае пропали четыре туриста
03:14Эксперты назвали стоимость взлома аккаунтов в популярных соцсетях
03:12В Роспотребнадзоре предупредили о проблемах с памятью после COVID-19
03:08Источники рассказали о дате следующего запуска "Ангары-А5"
03:06ФСБ рассказала о планах Японии применить против СССР сибирскую язву
03:00Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
Лента новостейМолния