https://ria.ru/20210824/dividendy-1747080377.html

Совдир "Роснефти" рекомендует за первое полугодие дивиденды в 18,03 рубля

Совдир "Роснефти" рекомендует за первое полугодие дивиденды в 18,03 рубля - РИА Новости, 24.08.2021

Совдир "Роснефти" рекомендует за первое полугодие дивиденды в 18,03 рубля

Совет директоров "Роснефти" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия в 18,03 рубля на акцию, сообщает компания. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:03

2021-08-24T18:03

2021-08-24T18:03

новости компаний - экономика

роснефть

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Совет директоров "Роснефти" рекомендовал дивиденды по результатам первого полугодия в 18,03 рубля на акцию, сообщает компания.Всего на выплату дивидендов предполагается направить 191 миллиард рублей. Реестр акционеров на получение дивидендов закроется 11 октября.Совет директоров также принял решение созвать внеочередное собрание акционеров "Роснефти" 30 сентября в форме заочного голосования.В первом полугодии акции "Роснефти" стали одними из самых быстрорастущих на российском фондовом рынке, прибавив более 31%. При этом в начале июля стоимость ценных бумаг компании достигла рекордного с момента проведения IPO в 2006 году уровня – 586,95 рубля за ценную бумагу.Как сообщаловь ранее, в июле американский банк Morgan Stanley повысил целевую цену за глобальную депозитарную расписку "Роснефти" на 14% (в среднем по сектору — на 10%) с 9,2 до 10,5 доллара. При этом эксперты сохранили рекомендацию "покупать".

https://ria.ru/20210628/neft-1738970903.html

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2021

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новости компаний - экономика, роснефть