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В Москве расширили функционал электронной медицинской карты
В Москве расширили функционал электронной медицинской карты - РИА Новости, 24.08.2021
В Москве расширили функционал электронной медицинской карты
Анкеты для обследований в павильонах "Здоровая Москва" теперь можно заполнить онлайн, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T07:46
2021-08-24T07:46
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Анкеты для обследований в павильонах "Здоровая Москва" теперь можно заполнить онлайн, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.Она подчеркнула, что москвичи перед обследованием заполняют анкету диспансеризации, а горожане, переболевшие коронавирусом, дополнительно заполняют анкету, направленную на выявление постковидного синдрома."Мы расширили функционал электронной медкарты. Теперь в разделе "Моя диспансеризация в парке" жители могут внести все сведения в обе анкеты перед посещением павильона в любое удобное время. Это значительно ускорит процесс прохождения обследования", - приводятся на сайте слова Раковой.Добавляется, что заполнить анкеты онлайн могут жители столицы с доступом к электронной медкарте. После заполнения основной анкеты диспансеризации москвичи могут ознакомиться с возможными факторами риска развития у них различных заболеваний, которые отобразятся в разделе по итогам анкетирования.
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общество, москва, анастасия ракова
07:46 24.08.2021
 
В Москве расширили функционал электронной медицинской карты

Анкеты для диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва" можно заполнить онлайн

© Фото : Здоровая Москва/ВКонтактеПавильон "Здоровая Москва"
Павильон Здоровая Москва - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : Здоровая Москва/ВКонтакте
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Анкеты для обследований в павильонах "Здоровая Москва" теперь можно заполнить онлайн, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.
Она подчеркнула, что москвичи перед обследованием заполняют анкету диспансеризации, а горожане, переболевшие коронавирусом, дополнительно заполняют анкету, направленную на выявление постковидного синдрома.
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"Мы расширили функционал электронной медкарты. Теперь в разделе "Моя диспансеризация в парке" жители могут внести все сведения в обе анкеты перед посещением павильона в любое удобное время. Это значительно ускорит процесс прохождения обследования", - приводятся на сайте слова Раковой.
Добавляется, что заполнить анкеты онлайн могут жители столицы с доступом к электронной медкарте. После заполнения основной анкеты диспансеризации москвичи могут ознакомиться с возможными факторами риска развития у них различных заболеваний, которые отобразятся в разделе по итогам анкетирования.
 
ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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