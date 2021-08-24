https://ria.ru/20210824/dispanserizatsiya-1746965032.html

В Москве расширили функционал электронной медицинской карты

В Москве расширили функционал электронной медицинской карты - РИА Новости, 24.08.2021

В Москве расширили функционал электронной медицинской карты

Анкеты для обследований в павильонах "Здоровая Москва" теперь можно заполнить онлайн, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T07:46

2021-08-24T07:46

2021-08-24T07:46

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Анкеты для обследований в павильонах "Здоровая Москва" теперь можно заполнить онлайн, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.Она подчеркнула, что москвичи перед обследованием заполняют анкету диспансеризации, а горожане, переболевшие коронавирусом, дополнительно заполняют анкету, направленную на выявление постковидного синдрома."Мы расширили функционал электронной медкарты. Теперь в разделе "Моя диспансеризация в парке" жители могут внести все сведения в обе анкеты перед посещением павильона в любое удобное время. Это значительно ускорит процесс прохождения обследования", - приводятся на сайте слова Раковой.Добавляется, что заполнить анкеты онлайн могут жители столицы с доступом к электронной медкарте. После заполнения основной анкеты диспансеризации москвичи могут ознакомиться с возможными факторами риска развития у них различных заболеваний, которые отобразятся в разделе по итогам анкетирования.

https://ria.ru/20210811/medpomosch-1745353455.html

москва

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общество, москва, анастасия ракова