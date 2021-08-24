https://ria.ru/20210824/dispanserizatsiya-1746965032.html
В Москве расширили функционал электронной медицинской карты
В Москве расширили функционал электронной медицинской карты - РИА Новости, 24.08.2021
В Москве расширили функционал электронной медицинской карты
Анкеты для обследований в павильонах "Здоровая Москва" теперь можно заполнить онлайн, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T07:46
2021-08-24T07:46
2021-08-24T07:46
общество
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Анкеты для обследований в павильонах "Здоровая Москва" теперь можно заполнить онлайн, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.Она подчеркнула, что москвичи перед обследованием заполняют анкету диспансеризации, а горожане, переболевшие коронавирусом, дополнительно заполняют анкету, направленную на выявление постковидного синдрома."Мы расширили функционал электронной медкарты. Теперь в разделе "Моя диспансеризация в парке" жители могут внести все сведения в обе анкеты перед посещением павильона в любое удобное время. Это значительно ускорит процесс прохождения обследования", - приводятся на сайте слова Раковой.Добавляется, что заполнить анкеты онлайн могут жители столицы с доступом к электронной медкарте. После заполнения основной анкеты диспансеризации москвичи могут ознакомиться с возможными факторами риска развития у них различных заболеваний, которые отобразятся в разделе по итогам анкетирования.
https://ria.ru/20210811/medpomosch-1745353455.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, анастасия ракова
В Москве расширили функционал электронной медицинской карты
Анкеты для диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва" можно заполнить онлайн
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Анкеты для обследований в павильонах "Здоровая Москва" теперь можно заполнить онлайн, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы
со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову
.
Она подчеркнула, что москвичи перед обследованием заполняют анкету диспансеризации, а горожане, переболевшие коронавирусом, дополнительно заполняют анкету, направленную на выявление постковидного синдрома.
"Мы расширили функционал электронной медкарты. Теперь в разделе "Моя диспансеризация в парке" жители могут внести все сведения в обе анкеты перед посещением павильона в любое удобное время. Это значительно ускорит процесс прохождения обследования", - приводятся на сайте слова Раковой.
Добавляется, что заполнить анкеты онлайн могут жители столицы с доступом к электронной медкарте. После заполнения основной анкеты диспансеризации москвичи могут ознакомиться с возможными факторами риска развития у них различных заболеваний, которые отобразятся в разделе по итогам анкетирования.