https://ria.ru/20210824/biznes-1747097884.html

Медведев призвал добиться "предпринимательского бума" в России

Медведев призвал добиться "предпринимательского бума" в России - РИА Новости, 24.08.2021

Медведев призвал добиться "предпринимательского бума" в России

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что нужно добиться "предпринимательского бума" в малом и среднем бизнесе в России. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T19:17

2021-08-24T19:17

2021-08-24T19:17

экономика

единая россия

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что нужно добиться "предпринимательского бума" в малом и среднем бизнесе в России."Мы будем стремиться к тому, чтобы использовать все финансовые, управленческие инструменты, чтобы совершить рывок в перспективных отраслях, добиться "предпринимательского бума" в малом, среднем бизнесе, привлечь инвесторов в большие проекты", - заявил он, выступая на втором этапе XX Съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".Медведев также отметил, что отдельное исключительно важное направление касается развития села, а также, что нужно обеспечить продовольственную безопасность страны.Также Медведев добавил, что нужно стремиться использовать передовые технологии во всех отраслях, включая оборонный сектор, чтобы "иметь надежную защиту против внешних угроз", чтобы развивались вооруженные силы и укреплялось международное сотрудничество с государствами-партнерами.

https://ria.ru/20210824/putin-1747075389.html

россия

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экономика, единая россия, дмитрий медведев, россия