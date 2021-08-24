https://ria.ru/20210824/biblioteki-1747022198.html

Школьные библиотеки Удмуртии пополнятся новыми учебниками

Школьные библиотеки Удмуртии пополнятся новыми учебниками - РИА Новости, 24.08.2021

Школьные библиотеки Удмуртии пополнятся новыми учебниками

Школьные библиотеки Удмуртии в новом учебном году пополнятся 280 тысячами учебников и пособий, на эти цели из региональной казны выделено порядка 125 миллионов... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:02

2021-08-24T14:02

2021-08-24T14:02

удмуртская республика

общество

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

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УФА, 24 авг - РИА Новости. Школьные библиотеки Удмуртии в новом учебном году пополнятся 280 тысячами учебников и пособий, на эти цели из региональной казны выделено порядка 125 миллионов рублей, сообщил глава республики Александр Бречалов.Руководитель Удмуртии на своей странице в "ВКонтакте" написал: "До начала нового учебного года осталась неделя. Школы республики активно готовятся к встрече с ребятами – заканчивается ремонт, завершаются поставки мебели, оборудования, техники, книг"."Школьные библиотеки Удмуртии в этом году пополнят почти 280 тысяч новых учебников, в том числе учебные издания по удмуртскому, татарскому, марийскому языкам и литературе", - сообщил в соцсети Бречалов.По его словам, на эти цели из бюджета республики выделено порядка 125 миллионов рублей, 5,8 миллиона из которых направлены на закупку региональных учебников и учебных пособий.

https://ria.ru/20210820/shkola-1746543923.html

удмуртская республика (удмуртия)

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общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов