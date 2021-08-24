Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Для тега Удмуртская республика - РИА Новости, 1920, 31.10.2019
Удмуртская Республика
https://ria.ru/20210824/biblioteki-1747022198.html
Школьные библиотеки Удмуртии пополнятся новыми учебниками
Школьные библиотеки Удмуртии пополнятся новыми учебниками - РИА Новости, 24.08.2021
Школьные библиотеки Удмуртии пополнятся новыми учебниками
Школьные библиотеки Удмуртии в новом учебном году пополнятся 280 тысячами учебников и пособий, на эти цели из региональной казны выделено порядка 125 миллионов... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:02
2021-08-24T14:02
удмуртская республика
общество
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156085/42/1560854257_0:149:1501:993_1920x0_80_0_0_10cedf16a39fc1c200fce8c55d90ca28.jpg
УФА, 24 авг - РИА Новости. Школьные библиотеки Удмуртии в новом учебном году пополнятся 280 тысячами учебников и пособий, на эти цели из региональной казны выделено порядка 125 миллионов рублей, сообщил глава республики Александр Бречалов.Руководитель Удмуртии на своей странице в "ВКонтакте" написал: "До начала нового учебного года осталась неделя. Школы республики активно готовятся к встрече с ребятами – заканчивается ремонт, завершаются поставки мебели, оборудования, техники, книг"."Школьные библиотеки Удмуртии в этом году пополнят почти 280 тысяч новых учебников, в том числе учебные издания по удмуртскому, татарскому, марийскому языкам и литературе", - сообщил в соцсети Бречалов.По его словам, на эти цели из бюджета республики выделено порядка 125 миллионов рублей, 5,8 миллиона из которых направлены на закупку региональных учебников и учебных пособий.
https://ria.ru/20210820/shkola-1746543923.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156085/42/1560854257_75:0:1408:1000_1920x0_80_0_0_e1bb7ea08cc81bb34605b0a8fcc99ec1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов
14:02 24.08.2021
 
Школьные библиотеки Удмуртии пополнятся новыми учебниками

Школьные библиотеки Удмуртии пополнятся 280 тысячами учебников и пособий

© РИА Новости / Евгений СамаринКнижные полки в библиотеке
Книжные полки в библиотеке - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Евгений Самарин
Читать ria.ru в
УФА, 24 авг - РИА Новости. Школьные библиотеки Удмуртии в новом учебном году пополнятся 280 тысячами учебников и пособий, на эти цели из региональной казны выделено порядка 125 миллионов рублей, сообщил глава республики Александр Бречалов.
Руководитель Удмуртии на своей странице в "ВКонтакте" написал: "До начала нового учебного года осталась неделя. Школы республики активно готовятся к встрече с ребятами – заканчивается ремонт, завершаются поставки мебели, оборудования, техники, книг".
"Школьные библиотеки Удмуртии в этом году пополнят почти 280 тысяч новых учебников, в том числе учебные издания по удмуртскому, татарскому, марийскому языкам и литературе", - сообщил в соцсети Бречалов.
По его словам, на эти цели из бюджета республики выделено порядка 125 миллионов рублей, 5,8 миллиона из которых направлены на закупку региональных учебников и учебных пособий.
Салаты в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 14:23Удмуртская Республика
К новому учебному году в Удмуртии модернизировали столовые 113 школ
 
Удмуртская РеспубликаОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр Бречалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:41В Киеве начался марш участников военной операции в Донбассе
14:40Путин уволил замглавы СК
14:39Мясников призвал не вызывать скорую помощь при коронавирусе
14:39В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским
14:39В "Векторе" оценили эффективность российских вакцин против коронавируса
14:38На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей
14:32Марион Котийяр разделит с Джонни Деппом премию фестиваля в Сан-Себастьяне
14:31В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями
14:29Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей
14:24Лавров привлек внимание МИД Венгрии к действиям НАТО в Европе
14:22Тело пропавшей в КБР девочки нашли на дне пропасти
14:18В районе Приморья ввели режим ЧС
14:14"Угнанный" в Афганистане украинский вернулся в Киев, заявили в Иране
14:14В Киеве мужчина пытался совершить суицид во время парада, сообщают СМИ
14:14Венгрия планирует производить вакцину "Спутник V" с 2022 года
13:58Минобороны подписало контракт на поставку нового ударного беспилотника
13:57СМИ: захваченный в Кабуле украинский самолет выкупили афганцы
13:53Минтруд назвал регионы с наибольшим уровнем бедности
13:51Лукашенко обеспокоен отъездом белорусской молодежи за рубеж
13:50Вакцину "КовиВак" изменят под новые штаммы коронавируса
Лента новостейМолния