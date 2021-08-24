https://ria.ru/20210824/bezopasnost-1747081236.html
Путин поручил усилить работу по обеспечению безопасности России
Путин поручил усилить работу по обеспечению безопасности России - РИА Новости, 24.08.2021
Путин поручил усилить работу по обеспечению безопасности России
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации в Афганистане поручил усилить работу по обеспечению безопасности в РФ по всем линиям. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:03
2021-08-24T18:03
2021-08-24T18:24
захват власти в афганистане талибами
безопасность
афганистан
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на фоне ситуации в Афганистане поручил усилить работу по обеспечению безопасности в РФ по всем линиям."Крайне важны и слаженные действия всех органов власти. Я прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан ", - сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".
https://radiosputnik.ria.ru/20210824/taliby-1747084157.html
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безопасность, афганистан, владимир путин, россия
18:03 24.08.2021 (обновлено: 18:24 24.08.2021)
Путин поручил усилить работу по обеспечению безопасности России
Путин на фоне ситуации в Афганистане поручил усилить работу по обеспечению безопасности России