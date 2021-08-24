https://ria.ru/20210824/bezopasnost-1747081236.html

Путин поручил усилить работу по обеспечению безопасности России

Путин поручил усилить работу по обеспечению безопасности России - РИА Новости, 24.08.2021

Путин поручил усилить работу по обеспечению безопасности России

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации в Афганистане поручил усилить работу по обеспечению безопасности в РФ по всем линиям. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:03

2021-08-24T18:03

2021-08-24T18:24

захват власти в афганистане талибами

безопасность

афганистан

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на фоне ситуации в Афганистане поручил усилить работу по обеспечению безопасности в РФ по всем линиям."Крайне важны и слаженные действия всех органов власти. Я прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан ", - сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".

https://radiosputnik.ria.ru/20210824/taliby-1747084157.html

афганистан

россия

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2021

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безопасность, афганистан, владимир путин, россия