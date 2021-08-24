https://ria.ru/20210824/bezhentsy-1747065953.html

Глава МИД Ирака призвал Россию оказать помощь беженцам в Белоруссии

Глава МИД Ирака призвал Россию оказать помощь беженцам в Белоруссии - РИА Новости, 24.08.2021

Глава МИД Ирака призвал Россию оказать помощь беженцам в Белоруссии

Багдад рассчитывает, что Москва окажет помощь в решении ситуации с беженцами, пытающимися прорваться в Европу через Белоруссию, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:12

2021-08-24T17:12

2021-08-24T17:12

в мире

белоруссия

ирак

багдад (город)

александр лукашенко

мид ирака

россия

фуад хусейн

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Багдад рассчитывает, что Москва окажет помощь в решении ситуации с беженцами, пытающимися прорваться в Европу через Белоруссию, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Ирака Фуад Хусейн."Мы этого хотим", - ответил Хусейн на вопрос о том, может ли РФ оказать помощь в решении проблемы."Я выдвину этот вопрос на встрече с российскими чиновниками, потому что это серьезная проблема, влияющая на безопасность Ирака и отношения Ирака с ЕС. Мы исходим из интересов Ирака и иракского гражданина. Если Россия предоставит помощь - мы ее приветствуем", - сообщил министр.По словам Хусейна, иракские власти контактируют с властями Литвы и ЕС. Министр пообещал, что в отношении организаторов нелегальной миграции как в Ираке, так и за его пределами, будут приняты жесткие меры.Он отметил, что пока не удалось установить причины гибели мигранта на территории Белоруссии, скончавшегося 4 августа.В понедельник представители МИД Ирака по консульским вопросам прибыли в Литву, чтобы оказать помощь иракцам в лагерях беженцев для возвращения на родину.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".По данным польских пограничников, с начала августа нелегально перейти границу республики из Белоруссии пытались 2,1 тысячи человек. За весь прошлый год их было 120.

https://ria.ru/20210815/migrant-1745808409.html

https://ria.ru/20210805/irak-1744589231.html

белоруссия

ирак

багдад (город)

россия

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в мире, белоруссия, ирак, багдад (город), александр лукашенко, мид ирака, россия, фуад хусейн