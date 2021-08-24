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Глава МИД Ирака призвал Россию оказать помощь беженцам в Белоруссии
Глава МИД Ирака призвал Россию оказать помощь беженцам в Белоруссии - РИА Новости, 24.08.2021
Глава МИД Ирака призвал Россию оказать помощь беженцам в Белоруссии
Багдад рассчитывает, что Москва окажет помощь в решении ситуации с беженцами, пытающимися прорваться в Европу через Белоруссию, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T17:12
2021-08-24T17:12
в мире
белоруссия
ирак
багдад (город)
александр лукашенко
мид ирака
россия
фуад хусейн
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Багдад рассчитывает, что Москва окажет помощь в решении ситуации с беженцами, пытающимися прорваться в Европу через Белоруссию, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Ирака Фуад Хусейн."Мы этого хотим", - ответил Хусейн на вопрос о том, может ли РФ оказать помощь в решении проблемы."Я выдвину этот вопрос на встрече с российскими чиновниками, потому что это серьезная проблема, влияющая на безопасность Ирака и отношения Ирака с ЕС. Мы исходим из интересов Ирака и иракского гражданина. Если Россия предоставит помощь - мы ее приветствуем", - сообщил министр.По словам Хусейна, иракские власти контактируют с властями Литвы и ЕС. Министр пообещал, что в отношении организаторов нелегальной миграции как в Ираке, так и за его пределами, будут приняты жесткие меры.Он отметил, что пока не удалось установить причины гибели мигранта на территории Белоруссии, скончавшегося 4 августа.В понедельник представители МИД Ирака по консульским вопросам прибыли в Литву, чтобы оказать помощь иракцам в лагерях беженцев для возвращения на родину.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".По данным польских пограничников, с начала августа нелегально перейти границу республики из Белоруссии пытались 2,1 тысячи человек. За весь прошлый год их было 120.
https://ria.ru/20210815/migrant-1745808409.html
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в мире, белоруссия, ирак, багдад (город), александр лукашенко, мид ирака, россия, фуад хусейн
17:12 24.08.2021
 
Глава МИД Ирака призвал Россию оказать помощь беженцам в Белоруссии

Глава МИД Ирака Хусейн призвал Россию оказать помощь в решении проблемы с беженцами в Белоруссии

© Пограничный комитет БелоруссииМигранты напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы. Кадр видео
Мигранты напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы. Кадр видео
© Пограничный комитет Белоруссии
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Багдад рассчитывает, что Москва окажет помощь в решении ситуации с беженцами, пытающимися прорваться в Европу через Белоруссию, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Ирака Фуад Хусейн.
"Мы этого хотим", - ответил Хусейн на вопрос о том, может ли РФ оказать помощь в решении проблемы.
"Я выдвину этот вопрос на встрече с российскими чиновниками, потому что это серьезная проблема, влияющая на безопасность Ирака и отношения Ирака с ЕС. Мы исходим из интересов Ирака и иракского гражданина. Если Россия предоставит помощь - мы ее приветствуем", - сообщил министр.
По словам Хусейна, иракские власти контактируют с властями Литвы и ЕС. Министр пообещал, что в отношении организаторов нелегальной миграции как в Ираке, так и за его пределами, будут приняты жесткие меры.
Он отметил, что пока не удалось установить причины гибели мигранта на территории Белоруссии, скончавшегося 4 августа.
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
15 августа, 13:28
Мигрант из Ирака рассказал об условиях пребывания в Латвии
В понедельник представители МИД Ирака по консульским вопросам прибыли в Литву, чтобы оказать помощь иракцам в лагерях беженцев для возвращения на родину.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
По данным польских пограничников, с начала августа нелегально перейти границу республики из Белоруссии пытались 2,1 тысячи человек. За весь прошлый год их было 120.
Международный аэропорт Багдад - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 21:18
Иракские авиакомпании отменяют рейсы из Багдада в Минск
 
В миреБелоруссияИракБагдад (город)Александр ЛукашенкоМИД ИракаРоссияФуад Хусейн
 
 
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