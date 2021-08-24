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В Кремле ответили на вопрос о статусе беженцев из Афганистана

В Кремле ответили на вопрос о статусе беженцев из Афганистана - РИА Новости, 24.08.2021

В Кремле ответили на вопрос о статусе беженцев из Афганистана

В России не принималось каких-то решений об особом статусе беженцев из Афганистана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T13:00

2021-08-24T13:00

2021-08-24T13:00

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В России не принималось каких-то решений об особом статусе беженцев из Афганистана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас есть миграционное законодательство. Это реальность де-факто, каких-то решений относительно особого статуса этих людей не принималось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что Россия возвращает в Афганистан в том числе беженок, не считают ли ситуацию в Афганистане особой.

https://ria.ru/20210823/pandzhsher-1746592361.html

афганистан

россия

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в мире, афганистан, дмитрий песков, россия