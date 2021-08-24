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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/bezhentsy-1747009984.html
В Кремле ответили на вопрос о статусе беженцев из Афганистана
В Кремле ответили на вопрос о статусе беженцев из Афганистана - РИА Новости, 24.08.2021
В Кремле ответили на вопрос о статусе беженцев из Афганистана
В России не принималось каких-то решений об особом статусе беженцев из Афганистана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:00
2021-08-24T13:00
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В России не принималось каких-то решений об особом статусе беженцев из Афганистана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У нас есть миграционное законодательство. Это реальность де-факто, каких-то решений относительно особого статуса этих людей не принималось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что Россия возвращает в Афганистан в том числе беженок, не считают ли ситуацию в Афганистане особой.
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в мире, афганистан, дмитрий песков, россия
13:00 24.08.2021
 
В Кремле ответили на вопрос о статусе беженцев из Афганистана

Пресс-секретарь Песков: в России не принималось решений об особом статусе беженцев из Афганистана

© AP Photo / Emrah GurelАфганские мигранты в Татване, на востоке Турции
Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Emrah Gurel
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. В России не принималось каких-то решений об особом статусе беженцев из Афганистана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У нас есть миграционное законодательство. Это реальность де-факто, каких-то решений относительно особого статуса этих людей не принималось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что Россия возвращает в Афганистан в том числе беженок, не считают ли ситуацию в Афганистане особой.
Боевики Талибана* с флагом во время патрулирования Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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