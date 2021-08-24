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МИД Белоруссии обвинил Польшу в усугублении проблемы беженцев на границе
МИД Белоруссии обвинил Польшу в усугублении проблемы беженцев на границе - РИА Новости, 24.08.2021
МИД Белоруссии обвинил Польшу в усугублении проблемы беженцев на границе
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Польша устроила мультимедиа-представление с направлением гуманитарного конвоя нелегальным мигрантам,... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T19:09
2021-08-24T19:09
в мире
сша
белоруссия
польша
мид белоруссии
мид польши
александр лукашенко
здоровье - общество
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МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Польша устроила мультимедиа-представление с направлением гуманитарного конвоя нелегальным мигрантам, застрявшим на белорусско-польской границе.В настоящее время несколько десятков нелегальных мигрантов остаются заблокированными польскими и белорусскими пограничниками на границе между Белоруссией и Польшей у деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Мигранты нелегально пытались перейти в Польшу, пограничники не позволяют попасть ни в одну из стран. Польская сторона настаивает на том, что мигранты находятся на территории Белоруссии, а не на нейтральной территории. Накануне глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что Варшава направила гуманитарную помощь нелегалам, находящимся на границе с Белоруссией, и ждет разрешения Минска на пересечение границы. Речь идет о направленном транспорте с гуманитарной помощью, в составе которой палатки, одеяла, полевые кровати, средства индивидуальной защиты."МИД Польши направил формально ноту и, даже не дожидаясь ответа, уже на границу поехал какой-то конвой, как будто Беларусь не суверенное государство, и ответа ждать не нужно. А зачем этот конвой направлен? Ведь, если бы польская сторона реально заботилась о беженцах, то она могла бы спокойно передать непосредственно им все необходимое", - заявил Глаз в комментарии, опубликованном на сайте МИД.Тем более, что с польской стороны, по его словам, есть хорошие подъезды для транспорта к месту их нахождения - это видно по кадрам польских СМИ. "Более того, по словам беженцев, они были задержаны в Польше и автотранспортом доставлены на границу. Так что по всем критериям туда можно спокойно подъехать. Но вместо решения вопроса устраивается вот это мультимедиа-представление", - подчеркнул пресс-секретарь.Глаз отметил, что "польская сторона создала очень странную ситуацию, пытаясь всеми силами выдавать желаемое за действительное, да еще и поставив некие свои внутриполитические моменты выше конкретной работы и интересов обычных людей, пусть даже и беженцев из неблагополучных стран". При этом он подчеркнул, что максимально человечное отношение к мигрантам с белорусской стороны, "после многочисленных примеров безвозмездного оказания в Беларуси той же медицинской помощи пострадавшим на других участках границы, и так очевидно"."По сути, на сегодняшний день находящиеся на линии границы беженцы в полном соответствии со своими правами требуют международную защиту в Польше. В стране, которая непосредственно причастна к провоцированию миграционных потоков из Афганистана как участник коалиции с США.&nbsp; Понятно, что действия польской стороны по вытеснению и выталкиванию просителей убежища противоречат и соответствующим постановлениям ЕС, и Конституции Польши, и ряду международных документов. На этом фоне развернутая антибелорусская компания выглядит еще более нелепо", - заявил пресс-секретарь.Он добавил, что Белоруссия не создает и не будет создавать пограничных проблем. "У нас было налажено образцовое пограничное сотрудничество с сопредельными странами, в числе которых и Польша. Действовали соответствующие программы, реализовывались проекты технической помощи, направленные на интересы граждан ЕС и Беларуси, а также на предотвращение подобных ситуаций. Все это в одностороннем порядке было приостановлено по инициативе Европейского союза", - напомнил Глаз. По его словам, "можно сколько угодно выдумывать гибридные небылицы, но граница должна быть линией сотрудничества, и любые вопросы на ней успешно решаются только путем взаимоуважительного диалога".В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210823/granitsa-1746918806.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210823/lukashenko-1746868468.html
https://ria.ru/20210821/zakharova-1746687463.html
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в мире, сша, белоруссия, польша, мид белоруссии, мид польши, александр лукашенко, здоровье - общество, беженцы
19:09 24.08.2021
 
МИД Белоруссии обвинил Польшу в усугублении проблемы беженцев на границе

Представитель МИД Белоруссии Глаз: Польша затягивает разрешение вопроса с беженцами на границе

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВход в здание МИД Белоруссии в Минске
Вход в здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 24 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Польша устроила мультимедиа-представление с направлением гуманитарного конвоя нелегальным мигрантам, застрявшим на белорусско-польской границе.
В настоящее время несколько десятков нелегальных мигрантов остаются заблокированными польскими и белорусскими пограничниками на границе между Белоруссией и Польшей у деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Мигранты нелегально пытались перейти в Польшу, пограничники не позволяют попасть ни в одну из стран. Польская сторона настаивает на том, что мигранты находятся на территории Белоруссии, а не на нейтральной территории. Накануне глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что Варшава направила гуманитарную помощь нелегалам, находящимся на границе с Белоруссией, и ждет разрешения Минска на пересечение границы. Речь идет о направленном транспорте с гуманитарной помощью, в составе которой палатки, одеяла, полевые кровати, средства индивидуальной защиты.
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"МИД Польши направил формально ноту и, даже не дожидаясь ответа, уже на границу поехал какой-то конвой, как будто Беларусь не суверенное государство, и ответа ждать не нужно. А зачем этот конвой направлен? Ведь, если бы польская сторона реально заботилась о беженцах, то она могла бы спокойно передать непосредственно им все необходимое", - заявил Глаз в комментарии, опубликованном на сайте МИД.
Тем более, что с польской стороны, по его словам, есть хорошие подъезды для транспорта к месту их нахождения - это видно по кадрам польских СМИ. "Более того, по словам беженцев, они были задержаны в Польше и автотранспортом доставлены на границу. Так что по всем критериям туда можно спокойно подъехать. Но вместо решения вопроса устраивается вот это мультимедиа-представление", - подчеркнул пресс-секретарь.
Глаз отметил, что "польская сторона создала очень странную ситуацию, пытаясь всеми силами выдавать желаемое за действительное, да еще и поставив некие свои внутриполитические моменты выше конкретной работы и интересов обычных людей, пусть даже и беженцев из неблагополучных стран". При этом он подчеркнул, что максимально человечное отношение к мигрантам с белорусской стороны, "после многочисленных примеров безвозмездного оказания в Беларуси той же медицинской помощи пострадавшим на других участках границы, и так очевидно".
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"По сути, на сегодняшний день находящиеся на линии границы беженцы в полном соответствии со своими правами требуют международную защиту в Польше. В стране, которая непосредственно причастна к провоцированию миграционных потоков из Афганистана как участник коалиции с США.  Понятно, что действия польской стороны по вытеснению и выталкиванию просителей убежища противоречат и соответствующим постановлениям ЕС, и Конституции Польши, и ряду международных документов. На этом фоне развернутая антибелорусская компания выглядит еще более нелепо", - заявил пресс-секретарь.
Он добавил, что Белоруссия не создает и не будет создавать пограничных проблем. "У нас было налажено образцовое пограничное сотрудничество с сопредельными странами, в числе которых и Польша. Действовали соответствующие программы, реализовывались проекты технической помощи, направленные на интересы граждан ЕС и Беларуси, а также на предотвращение подобных ситуаций. Все это в одностороннем порядке было приостановлено по инициативе Европейского союза", - напомнил Глаз. По его словам, "можно сколько угодно выдумывать гибридные небылицы, но граница должна быть линией сотрудничества, и любые вопросы на ней успешно решаются только путем взаимоуважительного диалога".
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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